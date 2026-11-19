Președintele francez Emmanuel Macron a cerut joi aliaților Ucrainei să accelereze livrările sistemelor de apărare antiaeriană de care Kievul are nevoie urgentă și i-a îndemnat să „redeschidă discuția” privind aderarea Ucrainei la NATO, în urma discuțiilor de la Berlin menite să reafirme sprijinul european pentru Kiev, relatează France 24.

„În fața caracterului maximalist al poziției Rusiei, cred că trebuie să redeschidem discuția privind aderarea Ucrainei la NATO”, a declarat Macron la Berlin.

„Toți cei care au capacitatea de a furniza mijloacele necesare pentru apărarea și protejarea cetățenilor ucraineni trebuie să facă acest lucru acum”, a insistat el, adăugând că prioritatea este desfășurarea sistemelor antirachetă și a interceptoarelor.

Summitul de la Berlin, la care au participat peste 25 de lideri, a avut loc la doar câteva ore după reuniunea trilaterală fără precedent dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Chinei, Xi Jinping, desfășurată la Shenzhen, în China.

Macron a afirmat că declarația de pace convenită de Trump, Putin și Xi în China „nu conduce la o reorganizare a lumii”.

„Astăzi, dacă există un factor esențial în reorganizarea Europei, în ceea ce privește securitatea sa, acesta este tocmai reuniunea care a avut loc la Berlin”, a declarat liderul francez.

Premierul britanic Andy Burnham a adăugat: „Sper că acest mesaj va fi auzit foarte clar la Moscova. Atât timp cât va fi nevoie, vom fi alături de Ucraina și nu vom da înapoi”.

Cancelarul german Friedrich Merz, coorganizator al discuțiilor, a declarat că se așteaptă ca noi negocieri de pace privind Ucraina să „aibă loc în curând”, Europa urmând să aibă de acum un loc la masa negocierilor, alături de Statele Unite, Rusia și Ucraina.

Merz nu a avansat o dată, adăugând că „suntem în căutarea unor locații pe teren neutru” și menționând Emiratele Arabe Unite drept o posibilă gazdă a negocierilor.

Citiți și SUA sunt deschise să acorde Ucrainei “garanții de securitate” de tip NATO, afirmă emisarul Jared Kushner după reuniunea Coaliției de Voință

Președintele american Donald Trump a intervenit telefonic la discuțiile de la Berlin de la bordul aeronavei Air Force One, în timp ce se întorcea de la Shenzhen, a declarat emisarul american Jared Kushner, care a participat la reuniunea de la Berlin alături de trimisul special Steve Witkoff.

Kushner a afirmat că Trump susține implicarea Europei într-un acord de pace privind Ucraina și că pozițiile Statelor Unite și ale Europei sunt „mult mai apropiate”.

Ginerele președintelui american a adăugat că Trump este deschis să ofere Ucrainei o garanție de securitate similară clauzei de apărare reciprocă a NATO, subliniind însă că Washingtonul trebuie să își protejeze propriile interese.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanții de securitate similare cu cea prevăzută de Articolul 5 este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă. Și cred că președintele Trump este deschis acestei idei, dar este evident că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a declarat Kushner.

Întrebat ulterior despre perspectiva aderării Ucrainei la NATO, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că o garanție reală de securitate pentru Ucraina ar presupune prezența pe teritoriul său a unor „forțe sau baze” americane ori europene.