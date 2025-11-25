INTERNAȚIONAL
Macron îi îndeamnă pe europeni să „decidă singuri” asupra utilizării activelor rusești înghețate: „Ne dorim pacea, dar nu o capitulare”
Președintele francez Emmanuel Macron a respins marți termenii planului de pace propus de Washington pentru Ucraina, îndemnând europenii să dea dovadă de fermitate și să decidă singuri în privința utilizării activelor rusești înghețate, relatează Politico Europe.
Într-un interviu acordat unui post de radio francez, Macron a declarat că „europenii trebuie să decidă” asupra utilizării activelor statului rus imobilizate, majoritatea fiind deținute în Belgia.
Planul de pace în 28 de puncte propus săptămâna trecută de Statele Unite include o prevedere privind utilizarea acelor active pentru eforturile de reconstrucție ale Ucrainei coordonate de americani, după ce va fi convenit un armistițiu.
Această propunere riscă să submineze demersul european de a mobiliza cele 140 de miliarde de euro din activele respective pentru finanțarea efortului de război al Ucrainei.
„Europenii sunt singurii – pentru că așa prevede planul (SUA) – care pot decide ce vom face cu activele rusești înghețate care sunt deținute în Europa”, a declarat Macron la postul de radio francez RTL.
Deși președintele francez a lăudat Washingtonul pentru că a adoptat „o abordare care merge în direcția corectă”, el a spus că planul, perceput în Europa ca reflectând în mare parte interesele Rusiei, conține „elemente care trebuie îmbunătățite”.
„Ne dorim pacea”, a spus el, dar nu „o capitulare”.
În schimb, Macron a îndemnat europenii să nu dea „semne de slăbiciune” care ar încuraja Rusia în „confruntarea sa strategică” cu Europa.
Propunerea inițială de încetare a focului venită din partea Statelor Unite a stârnit îngrijorare în capitalele europene, deoarece ar obliga Kievul să cedeze Moscovei porțiuni întinse de teritoriu, să renunțe la perspectiva aderării la NATO și să își reducă armata la 600.000 de militari, de la aproape un milion.
Însă discuțiile de la Geneva, la care au participat SUA, Ucraina și reprezentanți europeni, au reaprins speranța pe continent că președintele american Donald Trump ar putea ține cont de preocupările lor.
„Întreaga dezbatere de la Geneva din ultimele zile a avut ca scop (argumentarea) împotriva limitării forțelor ucrainene”, a declarat Macron. „Nu trebuie să impunem nicio limită, prima garanție de securitate pentru ucraineni și pentru noi este această armată puternică”, a spus el.
Marți, Macron va găzdui o videoconferință a „coaliției celor dispuși”, un grup de țări care susțin Ucraina, pentru a discuta despre garanțiile de securitate pentru Ucraina.
Vineri, Palatul Élysée a emis o informare care reafirmă „angajamentul neclintit pentru o pace justă și durabilă” și necesitatea de a „implica pe deplin Ucraina, de a-i păstra suveranitatea și de a-i garanta securitatea viitoare”.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Casa Albă afirmă că Donald Trump rămâne optimist în legătură cu negocierile de pace privind Ucraina
Președintele american Donald Trump rămâne optimist că discuțiile privind obținerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează dpa, potrivit Agerpres.
La sfârşitul săptămânii trecute au avut loc discuţii foarte productive între echipa de securitate naţională a preşedintelui Trump şi delegaţia ucraineană, a afirmat Karoline Leavitt. Ea a spus că există în acest moment doar câteva puncte asupra cărora nu există încă un acord.
Leavitt a subliniat, de asemenea, că preşedintele american este frustrat de faptul că războiul din Ucraina continuă.
Trump a pus capăt finanţării americane pentru război, dar Statele Unite încă livrează sau vând cantităţi mari de arme.
„Nu putem face asta la nesfârşit, iar preşedintele vrea ca acest război să se încheie”, a mai spus Leavitt.
Planul de pace în 28 de puncte prezentat de Trump, criticat de mulţi ca fiind o „listă de dorinţe” a Moscovei, a fost considerat complet inacceptabil pentru Ucraina şi aliaţii săi europeni.
Cancelarul german Friedrich Merz a redus speranţele în legătură cu progrese rapide după negocierile iniţiale dintre SUA, Ucraina şi principalele state europene.
„Nu va fi pace în Ucraina peste noapte”, a declarat liderul german după un summit special al UE privind războiul din Ucraina, desfăşurat în capitala Angolei, Luanda.
De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron a respins marți termenii planului de pace propus de Washington pentru Ucraina, îndemnând europenii să dea dovadă de fermitate și să decidă singuri în privința utilizării activelor rusești înghețate.
Planul de pace prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze „onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”.
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
“Revenirea Taiwanului la China este parte integrantă a ordinii mondiale”, îi transmite Xi lui Trump. Liderul SUA va fi primit anul viitor la Beijing
Președintele Donald Trump a calificat luni relațiile cu China drept „extrem de puternice”, după un apel telefonic cu liderul chinez Xi Jinping, care i-a spus lui Trump că „revenirea Taiwanului la China” este o parte esențială a viziunii Beijingului pentru ordinea mondială, relatează Reuters.
Apelul, care nu fusese anunțat anterior de niciuna dintre țări, a avut loc la câteva săptămâni după ce cei doi lideri s-au întâlnit în Coreea de Sud, unde au convenit asupra unui cadru pentru un acord comercial care nu a fost încă finalizat.
China se confruntă cu cea mai mare criză diplomatică din ultimii ani cu Japonia, un aliat postbelic al Statelor Unite. Luna aceasta, prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a declarat că orice atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea declanșa un răspuns militar japonez.
„China și Statele Unite au luptat cândva umăr la umăr împotriva fascismului și militarismului, iar acum ar trebui să colaboreze pentru a proteja rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus Xi, citat de agenția oficială chineză Xinhua, adăugând că „revenirea Taiwanului la China este o parte integrantă a ordinii internaționale postbelice”.
China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și nu a exclus folosirea forței pentru a prelua controlul asupra insulei. Guvernul taiwanez respinge pretențiile Beijingului și afirmă că doar poporul Taiwanului își poate decide viitorul.
Trump nu a menționat Taiwanul într-o postare pe Truth Social despre apelul său „foarte bun” cu Xi, în care a spus că au discutat multe subiecte, inclusiv Ucraina, fentanilul și produsele agricole americane.
„Relația noastră cu China este extrem de puternică! Acest apel a fost o continuare a întâlnirii noastre foarte reușite din Coreea de Sud, de acum trei săptămâni. De atunci, au existat progrese semnificative de ambele părți în menținerea acordurilor noastre la zi și corecte”, a spus Trump, menționând că printre subiectele abordate s-a numărat și războiul ruso-ucrainean.
El a precizat că a acceptat invitația lui Xi de a vizita Beijingul în aprilie 2026 și că l-a invitat pe Xi într-o vizită de stat în Statele Unite mai târziu în același an.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat reporterilor că apelul cu Xi s-a concentrat pe comerț și a durat aproximativ o oră.
„Suntem mulțumiți de ceea ce am văzut din partea chinezilor, iar ei simt la fel”, a spus Leavitt.
După luni de tensiuni comerciale declanșate de tarifele impuse de Trump, Xi și Trump au ajuns la un acord-cadru în Coreea de Sud pe 30 octombrie. Washingtonul a fost de acord să nu impună tarife de 100% asupra importurilor chineze, iar China urma să amâne introducerea unui regim de licențiere a exporturilor pentru mineralele și magneții esențiali din pământuri rare.
CSAT dă undă verde cererii României de investiții de 16,68 miliarde de euro din SAFE pentru industria de apărare. Analizată în CSAT, Strategia Națională de Apărare va fi prezentată de Nicușor Dan în Parlament
Consiliul Suprem de Apărare a Țării a adoptat luni direcții esențiale pentru consolidarea securității naționale, într-o ședință în care Strategia Națională de Apărare 2025–2030 și investițiile strategice din cadrul Instrumentului SAFE au ocupat un loc central. Documentele analizate stabilesc viziunea României pentru următorii ani — de la creșterea capacității militare și revitalizarea industriei naționale de apărare, până la întărirea rezilienței societății și modernizarea infrastructurii critice. Strategia Națională de Apărare urmează a fi prezentată de președintele Nicușor Dan în plenul Parlamentului, pentru a fi dezbătută și aprobată, iar în ceea ce privește mecanismul SAFE, membrii Consiliului de Apărare a Țării au aprobat cererea de investiții solicitate de România de la Comisia Europeană. Totodată, CSAT a evaluat riscurile de securitate pentru anul 2026, a discutat participarea României la Exercițiul NATO CMX-25 și a analizat progresul în combaterea traficului de droguri, un fenomen tot mai prezent în regiune.
Strategia Națională de Apărare 2025–2030
Principalul punct pe ordinea de zi l-a reprezentat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030.
Proiectul consolidat al Strategiei a fost pus în transparență publică, fiind prima Strategie Națională de Apărare a Țării care a parcurs și această etapă. O bună parte a recomandărilor primite au fost integrate, rezultând varianta finală, analizată de CSAT și care va fi prezentată de către președintele României în Parlament, pentru a fi dezbătută și aprobată, prin hotărâre, în ședință comună a celor două Camere.
“Strategia exprimă viziunea Președintelui, aceea a unei României moderne și sigure, care se bucură de pace și de avantajele ei unice, un stat construit în jurul cetățenilor săi, în serviciul drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora, cu instituții transparente și integre, orientate exclusiv către binele public”, transmite Administrația Prezidențială.
Evaluarea riscurilor pentru 2026 și Analiza Strategică a Apărării
În cadrul ședinței, membrii Consiliului au aprobat, în continuare, Evaluarea privind riscurile, amenințările și vulnerabilitățile prognosticate pentru anul 2026, precum și Analiza Strategică a Apărării. Aceste documente au ca scop identificarea și elaborarea recomandărilor necesare gestionării provocărilor la adresa securității naționale, adaptarea Armatei la noul mediu strategic, la modificările majore ale situației internaționale de securitate, precum și la angajamentele naționale asumate în cadrul NATO și UE.
În actualul context regional și internațional, se impune consolidarea eforturilor României privind întărirea securității naționale pe toate palierele, în vederea îndeplinirii scopului fundamental al politicii de apărare: garantarea suveranității, independenței, unității și integrității teritoriale ale țării. Statul român trebuie să fie pregătit pentru gestionarea riscurilor unui conflict armat de amploare, de lungă durată, în apropierea granițelor și, în același timp, să-și întărească reziliența națională.
Creșterea capacității de luptă și revitalizarea industriei de apărare
De asemenea, este necesară creșterea capacității de luptă a Armatei României și accelerarea revitalizării industriei naționale de apărare, domeniu aflat în strânsă legătură cu proiectele de retehnologizare, cercetare-dezvoltare și programele de înzestrare derulate în cooperare cu state NATO și UE. Aceste proiecte vor aduce beneficii economice și tehnologice interne generate prin mecanisme de offset și cooperare industrială.
Armata României va dispune de forțe cu înaltă capacitate de reacție, destinate îndeplinirii misiunilor constituționale și angajamentelor asumate în cadrul NATO, UE și al altor organizații internaționale, ceea ce presupune creşterea numărului de militari activi și de rezerviști bine pregătiți.
Definirea, proiectarea și dezvoltarea capabilităților militare de apărare pentru perioada următoare reflectă deteriorarea mediului de securitate, vulnerabilitățile interne și tendințele globale cu impact asupra securității naționale, precum și noile ținte de capabilități. Analiza multidimensională prezentată în CSAT a generat recomandări specifice, care vor fi ulterior analizate, adoptate și implementate în cadrul legal, în documente de direcționare, în planuri și măsuri concrete la nivelul Ministerului Apărării Naționale, al instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, precum și la nivelul administrației publice și al societății.
Combaterea traficului și consumului de droguri – risc major pentru siguranța națională
Un alt subiect inclus pe ordinea de zi a fost Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, fenomen care constituie un risc la adresa siguranței naționale, influențat de factori internaționali și locali.
Raportul a evidențiat progresele în dezvoltarea unui sistem național unitar de monitorizare și raportare, extinderea rețelei de centre de tratament pentru persoane afectate de adicții și consolidarea controlului asupra precursorilor de droguri, prin activitatea Poliției Române. Au fost prezentate rezultatele operaționale obținute în cooperarea internațională, inclusiv destructurarea unor grupări transnaționale de trafic de droguri. Aceste evoluții confirmă angajamentul ferm al instituțiilor statului de a acționa coordonat, cu responsabilitate și determinare, pentru protejarea comunităților și pentru reducerea impactului acestui fenomen asupra societății, în special asupra tinerilor.
Participarea României la Exercițiul NATO CMX-25
De asemenea, membrii Consiliului au aprobat raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”. Țara noastră a participat cu o structură naţională de răspuns, formată din experţi ai autorităţilor administraţiei publice centrale și ai instituţiilor din Sistemul Național de Apărare. Exerciţiul a oferit cadrul pentru exersarea procedurilor de consultare și luare a deciziilor politico-militare în contextul activării art. 4 și art. 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, precum și pentru testarea capacității Alianței de a răspunde amenințărilor specifice războiului hibrid. Scenariul a vizat implementarea Planurilor din categoria descurajare și apărare a zonei euroatlantice și a Planurilor Regionale.
Instrumentul SAFE – 16,68 miliarde euro pentru modernizarea apărării și infrastructurii României. CSAT a aprobat cererea de investiții către Comisia Europeană
În continuarea şedinţei, membrii CSAT au analizat și Planul de investiții în industria de apărare a României, elaborat în temeiul Regulamentului SAFE, pe baza căruia va fi înaintată cererea României către Comisia Europeană în aplicarea Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului SAFE pentru consolidarea industriei europene de apărare.
Membrii Consiliului au aprobat cererea României în cadrul mecanismului SAFE. Până la finalul acestei săptămâni, după o coordonare cu Directoratul General pentru Industria de Apărare și Spațială a Comisiei Europene (DG Defis), Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va trimite formularele specifice pentru a înregistra formal documentația României.
În valoare totală de 16,680,055,394 euro, aceste fonduri alocate României, vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă. Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact cele două capete de autostradă – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni. Cele mai consistente programe ale României au o condiție de producție în țară de minimum 50%, în unele cazuri acest procent urmând a fi de 100% din rațiuni de securitate și suveranitate asupra unui proces critic de producție.
În perioada următoare, Comisia Europeană va analiza fiecare propunere, iar până la finalul lunii ianuarie va aproba planurile naționale trimise. Toate programele SAFE trebuie să fie finalizate până în 2030, ceea ce presupune proceduri accelerate pentru livrarea programelor și pentru realizarea investițiilor pentru capacitățile de producție necesare.
Totodată, vor urma discuții privind posibilele colaborări în formatul guvern la guvern sau în relația cu marii producători din Europa. Un criteriu esențial este dezvoltarea industriei românești, prin realizarea unor investiții în capacități noi de producție, dar și prin cooptarea companiilor românești în lanțurile de aprovizionare și valorice europene. După aprobarea planului național de către Comisia Europeană, Guvernul, prin Cancelaria Prim-ministrului, va realiza o platformă web de tip „match-making”, unde vor fi prezentate toate programele, eventuali parteneri selectați, astfel încât companiile românești să înregistreze capacitățile de producție, proiectare, realizare soft, etc. Această platformă web va funcționa ca o platformă de identificare a furnizorilor români și de realizare a conexiunii acestora cu marii producători din industria europeană de apărare.
Creșterea capacităților de producție din România, publice sau private, este obligatorie pentru independența strategică a României și pentru respectarea termenului scurt de livrare a produselor, până în toamna anului 2030.
Companiile din România și noile investiții în capacități de producție în țara noastră pot contribui la dezvoltarea industriei militare europene, obiectivul programului SAFE.
