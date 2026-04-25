Macron îndeamnă Europa să-și apere „propriile interese”: SUA, China și Rusia sunt „în mod clar împotriva europenilor”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat că europenii trebuie să își apere mai ferm propriile interese, într-un context geopolitic în care Statele Unite, China și Rusia sunt, în prezent, „în mod clar împotriva europenilor”, relatează Politico.

Declarațiile au fost făcute vineri, la Atena, în cadrul unei discuții cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, organizată de publicația Kathimerini, după reuniunea informală a Consiliului European din Cipru.

„Nu trebuie să subestimăm faptul că acesta este un moment unic, în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez sunt în mod clar împotriva europenilor. Acesta este momentul în care trebuie să ne trezim”, a declarat Macron.

Liderul francez a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de mai multă încredere în propriile capacități și să își definească o agendă proprie.

„Trebuie să avem mai multă încredere în noi și să livrăm o agendă”, a adăugat acesta.

Macron a avertizat, totodată, că tensiunile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ar putea continua și după încheierea mandatului actualului președinte american, Donald Trump, pe care le consideră parte a unei evoluții structurale.

„Este o tendință istorică. Putem coopera cu Statele Unite pe anumite dosare, ceea ce are în continuare sens, având în vedere valorile comune și legăturile istorice, dar cred cu tărie că această abordare americană va continua”, a explicat președintele Franței.

El a remarcat că, spre deosebire de primul mandat al lui Trump, considerat de multe state europene o „abatere temporară”, actualul context a determinat o schimbare de percepție în rândul liderilor europeni.

„Acum, mulți colegi sunt mai lucizi, pentru că după atâția ani spunem: trebuie să reacționăm. Trebuie să acționăm ca europeni, să fim mai uniți, să ne apărăm propriile interese. Aceasta este direcția corectă”, a punctat Macron.

Vizita liderului francez la Atena a avut loc în contextul consolidării cooperării bilaterale franco-elene în domeniul securității. Franța și Grecia au semnat sâmbătă reînnoirea acordului de securitate încheiat în 2021, care include o clauză de apărare reciprocă și angajamente din partea Atenei de a achiziționa nave de război franceze în valoare de cel puțin 3 miliarde de euro.

Noul acord va prelungi parteneriatul pentru încă cinci ani, cu posibilitate de reînnoire automată, și ar urma să includă domenii suplimentare de cooperare, precum politica externă, protecția civilă și economia.