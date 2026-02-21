SUA
Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale. Între timp, Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre pentru a evalua consecințele noilor măsuri și pentru a contura o poziție comună a Uniunii Europene, informează Politico și EFE, preluat de Agerpres.
„Să nu ne grăbim”, a declarat Macron la deschiderea Salonului Internațional al Agriculturii de la Paris, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care introduce o taxă vamală globală „temporară” de 10%, ca reacție la hotărârea instanței supreme. „Să analizăm exact consecințele, ce se poate face și să ne adaptăm”, a adăugat liderul francez.
Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.
În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Comisia Europeană a făcut apel la stabilitate în relațiile comerciale transatlantice.
Macron a salutat rolul mecanismelor instituționale din democrații, evitând însă critici directe la adresa liderului de la Casa Albă. „Nu este un lucru rău să existe curți supreme și, prin urmare, statul de drept. Este bine să existe puteri și contraputeri în democrații”, a afirmat acesta.
În același timp, președintele francez a insistat asupra necesității unor „reguli cât mai echitabile” în comerțul internațional, bazate pe reciprocitate și nu pe decizii unilaterale. Franța dorește să continue să exporte „produsele noastre agricole, produsele industriei alimentare, bunurile de lux și produsele aeronautice”, a precizat Macron.
Surse din Ministerul francez de Externe au declarat pentru EFE că Parisul este în contact permanent cu Comisia Europeană și cu partenerii europeni pentru a analiza implicațiile deciziei Curții Supreme, subliniind că „va fi necesară o poziție unită a Uniunii Europene”.
SUA
Trump anunță că va majora taxa vamală globală de la 10% la 15% după decizia Curții Supreme a SUA
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că intenționează să majoreze noua taxă vamală globală la 15%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a anulat principala sa politică tarifară, relatează Politico.
„În urma unei analize temeinice, detaliate și complete a deciziei ridicole, prost redactate și profund anti-americane privind tarifele, pronunțate ieri, după MULTE luni de deliberare, de Curtea Supremă a Statelor Unite, această declarație reprezintă faptul că eu, în calitate de președinte al Statelor Unite ale Americii, voi majora, cu efect imediat, taxa vamală globală de 10% aplicată țărilor (…) la nivelul de 15% permis și testat din punct de vedere legal”, a scris Trump pe platforma Truth Social.
Casa Albă nu a pus încă oficial în aplicare majorarea anunțată.
Anunțul vine la mai puțin de 24 de ore după ce Trump a invocat Secțiunea 122 din Legea Comerțului din 1974, care îi permite președintelui să impună tarife de până la 15% pentru a remedia un „deficit mare și grav al balanței de plăți”. Măsura poate rămâne în vigoare cel mult 150 de zile dacă nu este prelungită de Congres. Niciun președinte american nu a mai recurs până acum la această prevedere.
Prin majorarea imediată de la 10% la 15%, Trump a utilizat la maximum competențele prevăzute de lege. Orice creștere suplimentară ar necesita un alt temei juridic sau intervenția Congresului.
Curtea Supremă a SUA a decis vineri, cu șase voturi la trei, că administrația a depășit limitele legale atunci când a introdus inițial tarifele în baza Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). Deși opiniile instanței menționează alte posibile instrumente legale, majoritatea judecătorilor a precizat explicit că nu se pronunță asupra legalității utilizării acestora.
Trump a susținut sâmbătă că instanța ar fi validat utilizarea Secțiunii 122 și a altor opțiuni la care intenționează să recurgă. El a sugerat, de asemenea, că în lunile următoare administrația sa „va stabili și emite noile tarife permise din punct de vedere legal”, fără a oferi detalii privind mecanismul concret.
În decembrie, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, declara pentru Politico că administrația are pregătite mai multe scenarii în cazul în care Curtea Supremă ar anula tarifele. „Ne gândim la acest plan de cinci ani sau chiar mai mult”, a afirmat Greer, adăugând că, deși IEEPA era „cel mai bun instrument”, există și alte opțiuni pentru implementarea tarifelor.
Un document informativ al Casei Albe, publicat vineri odată cu anunțarea inițială a taxei de 10%, includea o serie de excepții similare celor prevăzute în tarifele invalidate de Curtea Supremă, vizând produse din sectoare precum energia, industria farmaceutică, auto și aerospațială.
ROMÂNIA
Întâlnire în premieră între Cătălin Predoiu și Tulsi Gabbard, directoarea Comunității Naționale de Informații din SUA, pentru întărirea cooperării strategice și operaționale inter-agenții
Viceprim-ministrul și ministrul de interne Cătălin Predoiu a avut în această săptămână, la Washington, o întâlnire de lucru cu directoarea Comunității Naționale pentru Informații, Tulsi Gabbard, aceasta fiind o întrevedere bilaterală în premieră între cei doi oficiali de la București și Washington, informează MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, cei doi demnitari s-au concentrat pe subiecte precum creșterea nivelului de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate contemporane globale, de la terorism și criminalitate globală, până la cybercriminalitate și război asimetric, riscuri emergente și amenințări hibride, dar și provocările legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.
În context, oficialul român a menționat importanța strategică a Mării Negre atât pentru România, cât și pentru SUA. Întâlnirea a prilejuit un schimb de păreri privind evoluțiile geopolitice la nivel global, atât în regiunea Mării Negre, cât și în Asia-Pacific. Cei doi oficiali au convenit continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI pe teme de interes comun, potrivit competențelor.
„ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”, a declarat Cătălin Predoiu, citat în comunicat.
Întrevederea lui Predoiu cu Gabbard se înscrie într-o serie mai amplă de contacte instituționale desfășurate în această săptămână de ministrul de interne la Washington, după întâlnirile cu reprezentanții FBI și ai Biroului Directorului Comunității Naționale de Informații și cu procurorul general al Statelor Unite, Pamela Bondi.
Citiți și Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Amintim că Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
ROMÂNIA
Consilierii lui Nicușor Dan, maraton de întâlniri la Washington cu oficialii Casei Albe, Pentagonului și cu viitorul ambasador al SUA. Miza – întărirea Parteneriatului Strategic
Consilierii președintelui Nicușor Dan pentru securitate națională, politică externă și politici economice și sociale au avut, joi și vineri, la Washington o serie de întrevederi cu oficiali americani, inclusiv cu viitorul ambasador al Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, cu consilierul adjunct pentru securitate națională al președintelui SUA, Andy Baker, și cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului.
Discuțiile lui Marius Lazurca – consilier pentru securitate națională și politică externă – și ale lui Radu Burnete – consilier pentru politici economice și sociale – cu oficialii americani au fost axate pe consolidarea parteneriatului strategic româno-american, securitatea pe Flancul Estic al NATO și stabilitatea regiunii Mării Negre.
Vineri dimineață a avut loc „un mic dejun de lucru cald și cordial” cu ambasadorul desemnat al Statelor Unite, Darryl Nirenberg, întâlnire găzduită de ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. La discuții a participat și Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice.
„Împreună cu colegul meu Radu Burnete, am avut un schimb de opinii consistent, care reflectă forța și profunzimea parteneriatului nostru. Așteptăm cu încredere realizări și mai mari în perioada următoare!”, a transmis Lazurca, într-o postare pe X.
A warm and cordial working breakfast this morning with U.S. designated Ambassador Darryl Nirenberg, hosted by Ambassador @DanAndreiMuraru. Together with my colleague @radu_burnete, we had meaningful exchange of views reflecting the strength and depth of our partnership. Looking… pic.twitter.com/Tva6l4MzBv
— Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) February 20, 2026
Viitorul ambasador american în România este așteptat în România săptămâna viitoare, după ce a parcurs toate etapele confirmării sale în funcție, de la nominalizarea de către Donald Trump până la audierea în Senat și depunerea jurământului.
Anterior, consilierii prezidențiali au avut, la Washington, discuții cu consilierul adjunct pentru securitate națională al SUA, Andy Baker. Întâlnirea a vizat prioritățile comune de securitate, în special în contextul evoluțiilor de pe Flancul Estic al NATO și al situației din regiunea Mării Negre.
„Am abordat priorități comune de securitate pe Flancul Estic al NATO, stabilitatea la Marea Neagră și rolul esențial al României în apărarea euro-atlantică. Este momentul să creștem nivelul ambiției noastre strategice”, a precizat Marius Lazurca.
Cei doi oficiali români s-au întâlnit cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru politici al Pentagonului, cel care este considerat arhitectul strategiei naționale de apărare a Statelor Unite și care a propus un NATO 3.0 la cea din urmă reuniune a miniștrilor apărării din țările NATO.
De asemenea, consilierul prezidențial Radu Burnete a luat parte și la o masă rotundă cu think tank-ul american Atlantic Council. Cei doi oficiali au făcut parte din delegația președintelui Nicușor Dan, însă deplasarea lor la Washington fusese planificată anterior pentru întrevederi cu oficialii administrației Trump.
Președintele Nicușor Dan a efectuat joi prima sa vizită în Statele Unite, una fulger într-un context multilateral, respectiv participarea în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele SUA. Șeful statului a fost reprezentantul cu cel mai înalt rang din rândul observatorilor și singurul membru din Consiliul European care a participat la reuniune în această calitate. Astfel, acesta a fost singurul observator invitat de omologul american. „Puteți conta” pe România, i-a transmis Nicușor Dan lui Trump, în intervenția de la reuniunea Consiliului pentru Pace.
Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CaleaEuropeană.ro la finalul vizitei sale la Washington, șeful statului a subliniat că, „din punct de vedere tehnic, relația este mai mult decât dezghețată”, explicând că „au loc discuții la nivel de experți pe toate palierele, miniștri, ambasadă, consilieri vin aici frecvent, avansăm pe niște proiecte economice”, inclusiv în zona metalelor critice și a energiei. În același timp, el a apreciat că participarea sa la reuniunea de la Washington a avut „un efect mai degrabă emoțional”, arătând că membri ai delegației române i-au transmis că „au văzut mai multă deschidere în urma acestei vizite”.
Referindu-se la episodul de neîncredere apărut în contextul anulării alegerilor din 2024, Nicușor Dan a afirmat că momentul „fusese deja depășit”, iar blocajele au fost generate și de suprapunerea cu schimbarea de administrație la Washington. „Din punct de vedere tehnic, s-a depășit, lucrurile funcționează. Din punct de vedere simbolic, participarea mea de azi a ajutat”, a punctat el.
