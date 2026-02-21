Macron îndeamnă la prudență după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele vamale; Franța lucrează la o poziție comună a UE

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat sâmbătă că este prematură orice reacție entuziastă după decizia Curții Supreme a Statelor Unite de a anula o parte dintre tarifele comerciale impuse de administrația Trump, subliniind că Washingtonul a anunțat deja noi taxe vamale. Între timp, Franța colaborează strâns cu Comisia Europeană și cu celelalte state membre pentru a evalua consecințele noilor măsuri și pentru a contura o poziție comună a Uniunii Europene, informează Politico și EFE, preluat de Agerpres.

„Să nu ne grăbim”, a declarat Macron la deschiderea Salonului Internațional al Agriculturii de la Paris, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv prin care introduce o taxă vamală globală „temporară” de 10%, ca reacție la hotărârea instanței supreme. „Să analizăm exact consecințele, ce se poate face și să ne adaptăm”, a adăugat liderul francez.

Curtea Supremă a SUA a invalidat vineri tarifele impuse în temeiul Legii privind Puterile Economice Internaționale în Situații de Urgență (IEEPA). La scurt timp, Trump a anunțat un nou val de taxe de 10% pentru importurile din toate țările, invocând un alt temei juridic și menținând în vigoare taxele sectoriale existente. Ulterior, președintele american a indicat că nivelul ar putea fi majorat la 15%.

În întreaga Europă, liderii au reacționat cu o ușurare prudentă la hotărârea curții, avertizând în același timp că incertitudinea comercială va persista probabil. Comisia Europeană a făcut apel la stabilitate în relațiile comerciale transatlantice.

Macron a salutat rolul mecanismelor instituționale din democrații, evitând însă critici directe la adresa liderului de la Casa Albă. „Nu este un lucru rău să existe curți supreme și, prin urmare, statul de drept. Este bine să existe puteri și contraputeri în democrații”, a afirmat acesta.

În același timp, președintele francez a insistat asupra necesității unor „reguli cât mai echitabile” în comerțul internațional, bazate pe reciprocitate și nu pe decizii unilaterale. Franța dorește să continue să exporte „produsele noastre agricole, produsele industriei alimentare, bunurile de lux și produsele aeronautice”, a precizat Macron.

Surse din Ministerul francez de Externe au declarat pentru EFE că Parisul este în contact permanent cu Comisia Europeană și cu partenerii europeni pentru a analiza implicațiile deciziei Curții Supreme, subliniind că „va fi necesară o poziție unită a Uniunii Europene”.