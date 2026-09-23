Macron îndeamnă lumea să “rămână fermă” în fața “legii junglei” și “abuzului de putere al imperiilor”, în ultimul său discurs de la tribuna ONU

Președintele francez Emmanuel Macron a folosit ultimul său discurs în fața Adunării Generale a ONU în calitate de lider al Franței pentru a îndemna națiunile lumii să fie alături de Organizația Națiunilor Unite în fața revenirii unei „legi a junglei”. Macron a cerut, de asemenea, un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii civile și energetice în războiul ruso-ucrainean și un model de inteligență artificială de frontieră „open-source”, independent de China și SUA, și a criticat situația umanitară din Gaza

„Întrebarea care ni se pune, în termeni foarte simpli, este dacă vrem să trăim în această stare de natură, cu un fel de revenire la legea junglei, sau într-o societate internațională civilizată”, a spus el, potrivit France 24.

À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies. https://t.co/tXAHq17hyy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

„Mesajul meu este să rămânem fermi. Nu cedați în fața situației care se dezvoltă… Retorica înfrângerii face loc abuzului de putere din partea imperiilor, amenințând suveranitatea unor națiuni”, a declarat Macron.

Președintele francez, un susținător de lungă durată al Ucrainei, care a pledat pentru cauza acestei țări și în cadrul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump luni, a cerut Moscovei și Kievului să convină asupra unui moratoriu privind atacurile asupra obiectivelor civile și energetice.

„Am văzut distrugerea infrastructurii civile, încălcări ale drepturilor omului. Este o nouă eră a actelor barbare”, a afirmat el.

„Trebuie să protejăm populația civilă și de aceea dorim să ne exprimăm sprijinul pentru un dublu moratoriu, un moratoriu asupra atacurilor asupra infrastructurii energetice și civile”, a adăugat Macron.

El a cerut, de asemenea, un moratoriu asupra atacurilor împotriva transportului maritim comercial din Marea Neagră, o rută maritimă esențială pentru exporturile de cereale ale ambelor țări.

La un moment dat, Macron a lovit pupitrul în timp ce vorbea despre criza umanitară din Fâșia Gaza devastată de război.

„Ce valoare mai are credibilitatea noastră dacă rămânem inactivi în privința Gaza? Unii susțin că pacea a fost obținută, dar acest lucru nu a dus la deschiderea accesului pentru livrările umanitare. Este un spectacol care ne face de rușine pe toți”, a spus el.

Într-un contrast puternic cu respingerea reglementării globale a inteligenței artificiale exprimată de Trump în propriul discurs, cu doar câteva ore înainte, președintele francez a cerut statelor să colaboreze pentru construirea unui model de inteligență artificială de frontieră open-source, independent de „marile puteri” – China și Statele Unite.

„Nu vreau ca nimeni să devină vasalul uneia dintre marile puteri. Dimpotrivă, trebuie să ne reunim pentru a construi un model de frontieră open-source, un model de ultimă generație”, a spus el.

„Nu ar trebui să depindem de altcineva”, a conchis Macron.