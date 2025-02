Macron l-a corectat pe Trump în Biroul Oval cu privire la ajutorul european pentru Ucraina: Ca să fiu sincer, noi am plătit 60% din efortul total

Președintele francez Emmanuel Macron l-a corectat în mod public, luni, la Casa Albă, pe pre președintele american Donald Trump cu privire la amploarea ajutorului financiar acordat de Europa Ucrainei, asigurând transparența față de relatările din jurul războiului.

În timpul unei întrevederi în Biroul Oval, Trump a încercat să justifice insistența sa pentru un nou acord care ar asigura accesul SUA la veniturile din minerit ale Ucrainei, susținând că Europa oferă Ucrainei doar împrumuturi, mai degrabă decât sprijin financiar direct.

“Doar ca să înțelegeți, Europa împrumută bani Ucrainei. Ei își primesc banii înapoi”, a declarat Trump, reluând ulterior teza că SUA au investit peste 300 de miliarde de dolari în Ucraina.

Macron l-a întrerupt imediat, întinzând mâna pentru a-i atinge brațul lui Trump, într-o rară demonstrație de verificare directă a faptelor în timpul unui eveniment diplomatic de profil înalt.

“Nu, de fapt, ca să fiu sincer, noi am plătit. Am plătit 60 la sută din efortul total. A fost ca în SUA: împrumuturi, garanții, subvenții”, a afirmat Macron.

French President @EmmanuelMacron corrects President Trump.

Trump: “Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.”

Macron: “No, in fact. To be frank we paid. We paid 60% of the total effort.” pic.twitter.com/03gUM7WwpS

— CSPAN (@cspan) February 24, 2025