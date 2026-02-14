INTERNAȚIONAL
Macron, Merz și Starmer au pus la München bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei: O consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă
Liderii celor trei mari puteri europene – Franța, Germania și Marea Britanie – s-au reunit vineri după-amiază la Conferința de Securitate de la München și au discutat despre „colaborarea, alături de alți parteneri, pentru a consolida apărarea și securitatea noastră colectivă”, potrivit unui comunicat transmis de Guvernul britanic.
Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că Keir Starmer a subliniat că „trebuie să profităm de capacitatea noastră enormă de apărare pentru a consolida securitatea noastră comună și a oferi rezultate cetățenilor noștri”.
„Ei și-au confirmat sprijinul necondiționat pentru Ucraina, în special în contextul recentelor atacuri îngrozitoare ale Rusiei, precum și eforturile continue pentru asigurarea unei păci juste și durabile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.
Starmer a vorbit recent mai deschis despre o cooperare mai strânsă în cadrul UE, chiar dacă Londra și Bruxelles nu au înregistrat încă progrese reale în ceea ce privește consolidarea parteneriatului lor în domeniul apărării.
„Împreună pentru o Europă puternică”, a scris și cancelarul german Friedrich Merz, pe contul său de X.
Together for a strong Europe. pic.twitter.com/fSLu37pQgd
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026
Cei trei lideri s-au întâlnit după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, într-un discurs pe scena Conferinței, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.
În același timp, cei trei au participat la o întâlnire a formatului Berlin pentru Ucraina, alături de președintele Zelenski și mai mulți lideri europeni.
Ulterior, președintele Franței a anunțat că Parisul, Berlinul și Londra pun bazele unei serii de consultări strategice europene privind securitatea continentală, pornind de la certitudinea că Rusia va continua să fie agresivă chiar și eventualitatea unui acord de pace cu Ucraina.
Macron, care urmează să intre în ultimul an al mandatului său, a declarat în discursul său de pe podiumul Conferinței că Europa va continua să se confrunte cu o Rusie agresivă chiar dacă s-ar ajunge la un acord privind războiul din Ucraina și că nu poate ceda în fața cererilor Rusiei sau permite un acord pe termen scurt care nu ar rezolva problemele fundamentale.
„Europenii trebuie să înceapă această muncă cu propria gândire și propriile interese. Așadar, propunerea mea de astăzi este să lansăm o serie de consultări pe această temă importantă, pe care am început să o dezvoltăm împreună cu colegii noștri britanici și germani, dar în cadrul unei consultări europene mai largi cu toți colegii de aici, cu multe capacități și multă gândire strategică”, a declarat Macron.
Premierul britanic Keir Starmer urmează să se adreseze liderilor lumii la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, într-un dialog cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și după discursurilor șefilor diplomațiilor din Statele Unite și China.
NATO
“Hai să reparăm și să reînnoim încrederea transatlantică”: Merz și Rubio au discutat la München despre întărirea parteneriatului SUA-Europa
Cancelarul german Friedrich Merz a lansat vineri un apel la repararea și reînnoirea încrederii transatlantice, după o întrevedere pe care a avut-o cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München.
“De trei generații, încrederea dintre aliați și parteneri a făcut din NATO cea mai puternică alianță din toate timpurile. În era rivalității dintre marile puteri, apartenența la NATO nu reprezintă doar un avantaj competitiv pentru Europa. Așadar, haideți să reparăm și să reînnoim împreună încrederea transatlantică”, a scris Merz, pe X, după întrevedere.
El a reluat astfel mesajul pe care l-a formulat pe scena Conferinței de Securitate, căreia i s-a adresat în deschidere.
For three generations, trust amongst allies and partners has made NATO the strongest alliance of all times. In the era of great power rivalry, being a part of NATO is not only Europe’s competitive advantage. So let’s repair and revive transatlantic trust together. pic.twitter.com/Io05Q0COzD
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026
Într-un comunicat transmis de Departamentul de Stat se arată că Rubio și Merz au discutat despre provocările globale urgente, inclusiv securizarea lanțurilor de aprovizionare, intensificarea eforturilor pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina și consolidarea parteneriatului dintre Statele Unite și Europa.
“Secretarul și-a exprimat aprecierea pentru sprijinul puternic acordat de Germania Ucrainei, inclusiv asistența în valoare de peste 76 de miliarde de dolari acordată începând din 2022, și a discutat despre coordonarea continuă a eforturilor de reconstrucție. Secretarul Rubio și cancelarul Merz au reiterat importanța aprofundării parteneriatului dintre SUA și Germania în ceea ce privește aceste priorități critice”, a transmis diplomația americană.
In my meeting earlier today with German Chancellor Friedrich Merz, we discussed our shared efforts to secure supply chains, advance efforts to end the Russia–Ukraine war, and strengthen the partnership between the United States and Europe. pic.twitter.com/VdaAvWp2PE
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 13, 2026
Pe scena Conferinței cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.
Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.
Acesta este în cadrul în care delegația Statelor Unite este condusă de secretarul de stat Marco Rubio, care promite că mesajul său va fi bine primit de europeni, după discursul furibund și critic al lui JD Vance de anul trecut la adresa Europei, întrebuințând România ca exemplu. Participarea șefului diplomației americane la München va reprezenta cel mai înalt nivel de reprezentare pe care Washington-ul îl trimite la Conferința de Securitate în acest an. Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința Securitate de la München, a precizat că prezența lui Rubio va sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”.
Raportul Conferinței de Securitate, a cărui copertă ilustrează un elefant, pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator” și cu Statele Unite considerate „elefantul din cameră” când vine vorba de destrămarea ordinii.
Această optică a fost invalidată luni, la Berlin, de ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker. Invitat să vorbească la evenimentul de lansare al raportului Conferinței de Securitate de la München, Whitaker a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.
Astfel, reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO, desfășurată joi la Bruxelles, a fost marcată de un discurs strategic dur al subsecretarului pentru politică al Departamentului de Război al SUA, Elbridge Colby, care a prezentat o viziune clară de restructurare a Alianței, împărțind evoluția acesteia în trei etape: „NATO 1.0”, „NATO 2.0” și ceea ce el a numit „NATO 3.0”. Arhitect al strategiei de apărare a SUA, Colby a confirmat o schimbare majoră de ton din partea Washingtonului, afirmând explicit că „Europa trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru propria sa apărare convențională” și că aceasta „nu este o viziune anti-europeană”.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, la Conferința de la München: “Războiul cognitiv” este cel mai dificil. Rusia a cheltuit 2% din PIB-ul Moldovei pentru a influența alegerile
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că Rusia ar fi investit sume masive pentru a influența procesele electorale din țara sa, susținând că anchetele interne estimează că Moscova a cheltuit echivalentul a 2% din PIB-ul Republicii Moldova în acest scop.
Potrivit șefei statului, fondurile au fost direcționate prin mecanisme greu de urmărit și au avut ca obiectiv influențarea directă a votului. Banii au fost cheltuiți folosind „tot felul de canale care nu sunt ușor de urmărit”, cu scopul de a mitui alegătorii, a precizat Sandu.
Ea a mai afirmat că infrastructura electorală a fost vizată de atacuri informatice masive în ziua scrutinului. Site-ul Comitetului Electoral Central din Moldova a primit aproape 1 miliard de mesaje rău intenționate în ziua alegerilor, iar „ideea era să-l blocheze” și „să discrediteze alegerile”, a declarat președinta Republicii Moldova.
🔴 LIVE from #MSC2026 | Destructive Ambiguity: Deterring and Countering Hybrid Warfare with @sandumaiamd, @SwedishPM, @alina_polyakova https://t.co/ZhszP84DH5
— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 13, 2026
În cadrul aceluiași panel, Maia Sandu a vorbit despre amploarea presiunilor hibride la care a fost supusă Republica Moldova, afirmând că țara „a experimentat probabil toate elementele războiului hibrid”, însă „cel mai dificil este războiul cognitiv”, pe care l-a descris drept „greu de observat și poate avea un impact semnificativ”.
Prin „război cognitiv”, șefa statului moldovean s-a referit la campaniile de dezinformare rusești care vizează populația cu mesaje ce denigrează instituțiile Republicii Moldova și orientarea pro-europeană a țării.
REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu, întâlnire bilaterală cu Marco Rubio la München: “Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova”
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere bilaterală cu secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, întâlnirea reconfirmând că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
În prima zi a conferinței, șefa statului moldovean a avut întrevederi bilaterale cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat președinția de la Chișinău.
În ceea ce privește întâlnirea cu șeful diplomației americane, ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, a precizat că întâlnirea a reconfirmat că relația bilaterală este una matură și orientată spre rezultate.
“Statele Unite susțin stabilitatea și suveranitatea Republicii Moldova, iar Moldova își asumă, la rândul său, responsabilitatea de a rămâne un partener credibil pentru securitatea regională. Relația dintre Republica Moldova și Statele Unite este una strategică, de lungă durată și bazată pe încredere reciprocă”, a precizat acesta.
Consolidarea rezilienței și securității Republicii Moldova, precum și aderarea la Uniunea Europeană s-au aflat în centrul întrevederilor purtate de șefa statului moldovean în marja Conferinței de Securitate de la München, a mai transmis Președinția Republicii Moldova.
Tot vineri, Maia Sandu va mai avea discuții cu prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, și cu Reem Alabali Radovan, ministra federală pentru Cooperare Economică și Dezvoltare a Germaniei.
Totodată, aceasta participă la o dezbatere dedicată prevenirii și combaterii amenințărilor hibride, alături de prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, președintele Serviciului Federal de Informații al Germaniei, Martin Jäger, și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone.
Ea are prevăzute întrevederi bilaterale cu președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs, premierul Croației, Andrej Plenković și cu președintele Muntenegrului, Jacov Milatović. Președinta Republicii Moldova se va întâlni și cu mai mulți parlamentari din țările europene pentru a promova parcursul european al Republicii Moldova.
