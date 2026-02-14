Macron, Merz și Starmer au pus la München bazele unei “gândiri strategice” privind securitatea Europei: O consultare largă cu toți europeni, plecând de la premisa că Rusia va rămâne agresivă

Corespondență din München

Liderii celor trei mari puteri europene – Franța, Germania și Marea Britanie – s-au reunit vineri după-amiază la Conferința de Securitate de la München și au discutat despre „colaborarea, alături de alți parteneri, pentru a consolida apărarea și securitatea noastră colectivă”, potrivit unui comunicat transmis de Guvernul britanic.

Un purtător de cuvânt al Downing Street a declarat că Keir Starmer a subliniat că „trebuie să profităm de capacitatea noastră enormă de apărare pentru a consolida securitatea noastră comună și a oferi rezultate cetățenilor noștri”.

„Ei și-au confirmat sprijinul necondiționat pentru Ucraina, în special în contextul recentelor atacuri îngrozitoare ale Rusiei, precum și eforturile continue pentru asigurarea unei păci juste și durabile”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Starmer a vorbit recent mai deschis despre o cooperare mai strânsă în cadrul UE, chiar dacă Londra și Bruxelles nu au înregistrat încă progrese reale în ceea ce privește consolidarea parteneriatului lor în domeniul apărării.

„Împreună pentru o Europă puternică”, a scris și cancelarul german Friedrich Merz, pe contul său de X.

Together for a strong Europe. pic.twitter.com/fSLu37pQgd — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) February 13, 2026

Cei trei lideri s-au întâlnit după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat, într-un discurs pe scena Conferinței, că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.

În același timp, cei trei au participat la o întâlnire a formatului Berlin pentru Ucraina, alături de președintele Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Ulterior, președintele Franței a anunțat că Parisul, Berlinul și Londra pun bazele unei serii de consultări strategice europene privind securitatea continentală, pornind de la certitudinea că Rusia va continua să fie agresivă chiar și eventualitatea unui acord de pace cu Ucraina.

Macron, care urmează să intre în ultimul an al mandatului său, a declarat în discursul său de pe podiumul Conferinței că Europa va continua să se confrunte cu o Rusie agresivă chiar dacă s-ar ajunge la un acord privind războiul din Ucraina și că nu poate ceda în fața cererilor Rusiei sau permite un acord pe termen scurt care nu ar rezolva problemele fundamentale.

„Europenii trebuie să înceapă această muncă cu propria gândire și propriile interese. Așadar, propunerea mea de astăzi este să lansăm o serie de consultări pe această temă importantă, pe care am început să o dezvoltăm împreună cu colegii noștri britanici și germani, dar în cadrul unei consultări europene mai largi cu toți colegii de aici, cu multe capacități și multă gândire strategică”, a declarat Macron.

Premierul britanic Keir Starmer urmează să se adreseze liderilor lumii la Conferința de Securitate de la München, sâmbătă, într-un dialog cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și după discursurilor șefilor diplomațiilor din Statele Unite și China.