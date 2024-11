Macron o felicită, în limba română, pe Maia Sandu pentru “realegerea ei în fruntea Moldovei”: Democrația a triumfat în fața tuturor ingerințelor

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o duminică seara pe Maia Sandu pentru realegerea ei în funcţia de preşedintă a Republicii Moldova în turul doi al scrutinului prezidenţial şi s-a declarat “fericită că lucrează în continuare” cu ea pentru un “viitor european” al ţării.

“Este nevoie de o forţă rară pentru a depăşi provocările cu care v-aţi confruntat în aceste alegeri. Sunt bucuroasă să lucrez în continuare cu dumneavoastră pentru un viitor european pentru Moldova şi poporul său”, a scris Ursula von der Leyen pe reţeaua de socializare X.

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.

It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.

I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024