Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni”
Președintele francez Emmanuel Macron a participat miercuri la Summitul privind competitivitatea europeană, unde a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să devină mai competitivă, aceasta fiind, potrivit lui, singura cale de a asigura creșterea economică și de a crea locuri de muncă.
„Ne dorim să fim mai suverani, pentru că am resimțit în ultimii ani costul dependențelor: perioada COVID, războiul din Ucraina, instabilitățile lumii și dorim să ne respectăm angajamentele privind schimbările climatice. Pentru a face față acestor provocări trebuie să inovăm mult mai mult și să fim mult mai eficienți. Diferența majoră față de SUA se explică în proporție de o treime prin volumul muncii, iar două treimi prin lipsa de inovație și eficiența redusă a pieței interne”, a declarat Macron.
Președintele francez a subliniat că, deși trăim într-o lume plină de incertitudini, accentul nu trebuie să fie pe aceste riscuri externe, ci pe barierele pe care Uniunea Europeană și le impune singură.
„Întrebarea acum este cum să implementăm această agendă, iar aceasta este munca pe care o desfășurăm împreună cu liderii și cu Comisia, iar fiecare zi și fiecare săptămână contează. Vreau să insist asupra acestui aspect, pentru că, pentru mine, finalul acestui an este absolut critic pentru implementarea acestei agende”, a adăugat Macron.
Potrivit președintelui francez, primul obiectiv este simplificarea, iar al doilea – aprofundarea pieței unice.
„Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni. În multe sectoare există încă prea multe bariere, prea multe reglementări și altele. Telecomunicațiile și energia, așa cum am menționat, sunt de asemenea priorități-cheie pentru implementarea acestei agende”, a spus el.
De asemenea, Macron a subliniat că al treilea punct este inovația, cu focus pe cinci sectoare-cheie: tehnologii cuantice, inteligență artificială, sănătate, apărare și tehnologie verde. Potrivit președintelui francez, aceste domenii sunt esențiale pentru realizarea agendei comune, iar succesul depinde de talente: „Avem talentele, le formăm și dorim să le păstrăm. Este vorba despre capacitatea de a le valorifica la scară largă.”
„Pe aceste probleme-cheie trebuie să ne concentrăm energia pentru a reducer barierele. În ceea ce privește viteza, suntem în urmă față de China și SUA, iar în termeni juridici, dacă nu accelerăm, vom pierde. Și finanțarea este crucială”, a punctat acesta.
În continuare, Macron a precizat că al patrulea punct vizează uniunea piețelor de capital, considerată esențială pentru agenda europeană privind competitivitatea.
„Este vorba de simplificarea reglementărilor curente, pentru că aveți dreptate: 75% din finanțarea economiilor europene se realizează prin bănci și asigurări. Ne-am impus singuri reguli care limitează finanțarea prin capital propriu. Simplificarea acestor reglementări, crearea unui program de securitizare până la finalul anului și implementarea lui în 2026 sunt priorități. Uniunea piețelor de capital, simplificarea procedurilor și stimulente pentru investiții în capital și inovație, sunt esențiale. Suntem cel mai mare spațiu de economii, dar o treime din aceste economii finanțează obligațiuni și capitaluri în alte regiuni, ceea ce este absurd. Restul finanțează excesiv obligațiunile proprii, fără a sprijini tehnologiile noastre”, a explicat președintele francez.
În final, Macron a precizat că al cincilea punct vizează clima și energia, subliniind că, în săptămânile următoare, vor fi finalizate instrumentele necesare, însă implementarea agendei va necesita eforturi considerabile.
Ultimul punct se referă la „preferința europeană”, a explicat Macron. „Suntem singurul loc unde nu ne protejăm jucătorii interni. În SUA există o agendă clară națională, în China există uneori exclusivitate chineză. În Europa, putem finanța cu bani publici 100% jucători non-europeni – și asta este un dezechilibru”, a spus el.
„Ce facem în prezent cu oțelul este un exemplu: protejăm jucătorii noștri, nu prin protecționism, ci ca parte a resincronizării. Trebuie să accelerăm, să inovăm, să finanțăm mai mult, și, în același timp, să ne asigurăm că există un teren de joc echitabil. Ce am început cu vehiculele electrice chineze și continuăm cu oțelul este exact modelul pe care trebuie să-l urmăm sector cu sector. Protecția și preferința europeană sunt elemente cheie ale agendei de competitivitate. Agenda și foaia de parcurs sunt clare, iar problema principală este implementarea rapidă. În săptămânile următoare ne vom concentra pe livrarea acestei agende, prin reglementări clare la nivel european, simplificări și clarificări, pentru a le transforma în realitate”, a concluzionat Emmanuel Macron.
Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7
Comisia Europeană a deblocat a deblocat o nouă tranșă de 4 miliarde de euro din împrumutul excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), consolidând și mai mult rolul UE ca cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, cu un sprijin total de aproape 178 de miliarde de euro.
În total, asistența macrofinanciară se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa de împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA) condusă de G7, care are ca obiectiv colectiv acordarea unui sprijin financiar de aproximativ 45 de miliarde de euro Ucrainei.
Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, odată cu această plată, sprijinul total acordat Ucrainei de Comisie în cadrul acestei AMF ajunge la 14 miliarde de euro de la începutul anului 2025.
Această plată semnificativă reafirmă angajamentul UE de a sprijini Ucraina și vine în urma anunțului recent al președintei Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii, cu privire la o plată anticipată de 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa de împrumuturi ERA.
Acest anunț este în conformitate cu apelul lansat de liderii europeni în cadrul Consiliului European special din martie de a acorda finanțare anticipată Ucrainei.
Procesul este în curs de desfășurare, această plată de 4 miliarde de euro cuprinzând o plată anticipată inițială de 3 miliarde de euro, în plus față de suma de 1 miliard de euro deja programată pentru această perioadă.
Acest sprijin va ajuta Ucraina să își satisfacă nevoile crescânde de finanțare, inclusiv în sectorul apărării. Mai precis, 2 miliarde de euro din plata de astăzi vor fi alocate pentru drone, în conformitate cu un acord reciproc între UE și Ucraina.
Împrumuturile ERA acordate de partenerii G7, precum și împrumutul AMF al UE sunt rambursate din veniturile obținute din activele rusești înghețate în UE.
Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, miercuri, în cadrul Summit-ului pentru Competitivitate de la Copenhaga, necesitatea ca Uniunea Europeană să treacă „de la cuvinte la fapte” pentru a-și consolida competitivitatea și a-și reduce vulnerabilitățile economice.
„Europa are forță, Europa are un potențial uriaș, dar trebuie să îl eliberăm. Trebuie să trecem de la reacție la acțiune și, la fel de important, de la cuvinte la fapte”, a declarat von der Leyen.
Șefa Comisiei a reamintit că mandatul actual al instituției a început în urmă cu nouă luni și că prioritățile au fost fundamentate pe rapoartele pregătite de Mario Draghi și Enrico Letta.
„Diagnosticul este clar, iar urgența din spatele lui este recunoscută de toți. Acum trebuie să punem lucrurile în mișcare”, a spus ea.
Printre direcțiile evidențiate se numără competitivitatea și decarbonizarea, prin Pactul pentru o Industrie Curată, simplificarea procedurilor și accelerarea autorizațiilor. Von der Leyen a anunțat, de asemenea, înființarea unui fond pentru startup-uri și scale-up-uri, precum și propunerea creării unui fond european pentru competitivitate de 400 miliarde de euro în viitorul buget multianual (2028-2034).
Pe partea de inovare, Comisia propune dublarea bugetului programului Orizont Europa. „Avem talent în Europa, dar trebuie să fim mai buni în a transforma ideile în produse pe piață”, a subliniat președinta CE.
Șefa Executivului european a atras atenția asupra a două vulnerabilități majore, respectiv costurile ridicate ale energiei și fragmentarea pieței financiare europene.
„Este crucial să reducem dependența de volatilitatea pieței globale și să investim mai mult în surse interne, de la nuclear la regenerabile”, a declarat ea, menționând și Planul de Acțiune pentru o energie la prețuri accesibile, care prevede investiții în rețele și interconectori. În privința pieței de capital, a reamintit lansarea Uniunii economiilor și investițiilor, menită să mobilizeze mai mult capital european în interiorul UE.
Un alt punct major al discursului a vizat apărarea: „Trebuie să avem o creștere masivă a investițiilor în apărare. Am deblocat până la 800 de miliarde de euro până în 2030”, a spus von der Leyen, amintind de programele SAFE și de viitorul „omnibus” legislativ pentru simplificarea producției în industria de apărare.
Șefa Comisiei a pledat și pentru reducerea birocrației: „Avem acum șase pachete omnibus pe drum, care ar reduce povara administrativă cu 8 miliarde de euro. Dar nimic nu se schimbă până când colegiuitorii nu ajung la un acord. Este timpul ca Parlamentul European să facă parte din aceste discuții și să finalizeze procesul.”
În privința tehnologiilor emergente, lidera Comisiei a punctat rolul strategic al inteligenței artificiale: „Avem date, avem companii puternice în soluții de automatizare industrială. Trebuie să transformăm acest potențial în produse reale”, a arătat ea.
„Europa are resurse, are instrumente. Tot ce trebuie să facem este să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș”, a conchis Ursula von der Leyen.
Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, semnalează premierul Danemarcei: Trebuie să avem o abordare europeană a securității, nu una națională
Premierul danez Mette Frederiksen a atras atenția că Europa se află „în cea mai dificilă și periculoasă situație de la al Doilea Război Mondial încoace”, mai gravă decât în timpul Războiului Rece, și a făcut apel la unitate europeană, lăsând în spate optica națională, pentru a înfrunta Rusia.
„Cred că este grav. Cred că războiul din Ucraina este foarte grav. Când privesc Europa de astăzi, cred că ne aflăm în cea mai dificilă și periculoasă situație de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial – nu din timpul Războiului Rece”, a subliniat premierul Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene, înainte de summitul informal al Consiliului European organizat pentru a discuta, printre altele despre situația de securitate din Europa, în contextul războiului rus din Ucraina, și pe fondul intensificării acțiunilor destabilizatoare ale Moscovei, informează The Guardian.
Întrebată despre incursiunea dronelor, ea a arătat că este, în principiu, de acord cu doborârea lor, dar a adăugat că „trebuie făcută în mod corect”.
Făcând referire la reuniunea pe care o va găzdui, Frederiksen a transmis că sarcina principală a liderilor este „discutarea măsurilor de descurajare în materie de securitate și apărare, inclusiv a dronelor și a ajutorului acordat Ucrainei”, cu o discuție secundară privind migrația.
De asemenea, ea a susținut propunerea Comisiei Europene privind un împrumut de reparații pentru Ucraina, garantat cu activele rusești înghețate.
„Vreau să fiu foarte limpede: trebuie să existe un obiectiv european comun în această privință, altfel vom fi divizați, iar acesta nu este drumul corect pe care trebuie să îl urmeze Europa. Cred că trebuie să renunțăm la abordarea națională a securității în Europa și să privim imaginea de ansamblu. Având în vedere războiul hibrid în curs de desfășurare, priviți războiul din Ucraina nu ca pe un război într-o țară europeană, ci ca pe o încercare a Rusiei de a ne amenința pe toți. … Sper că toată lumea recunoaște acum că există un război hibrid și că într-o zi este Polonia, în altă zi este Danemarca, iar săptămâna viitoare probabil că vom vedea sabotaje sau drone zburând undeva în altă parte. Așadar, eu privesc acest lucru dintr-o perspectivă europeană. Există o singură țară care este dispusă să ne amenințe, și anume Rusia, și, prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte ferm”, a fost mesajul ferm transmis de premierul danez, o remarcă ce parte îndreptată către omologul său din Ungaria, Viktor Orban.
Ea a atras atenția asupra limitelor apărării în fața unui război hibrid.
„Vreau să ne reînarmăm. Vreau să cumpărăm mai multe capacități. Vreau să inovăm mai mult, de exemplu, în domeniul dronelor. Dar, în același timp, trebuie să fim foarte, foarte transparenți și sinceri. Într-un război hibrid, nu te poți apăra împotriva tuturor tipurilor de activități. Ideea unui război hibrid este tocmai aceea de a face multe lucruri diferite în același timp. Deci da, trebuie să facem mai mult, dar o vom face. Nu cred că vom ajunge vreodată la concluzia că nu vor mai zbura drone în Europa sau că nu vor mai avea loc sabotaje. Deci, da, trebuie să facem mai mult, dar trebuie să fim și sinceri, că acest război hibrid înseamnă, știți, să ne amenințe pe toți”, a mai spus Mette Frederiksen.
Zilele trecute, cancelarul german Friedrich Merz opina că „Europa „nu este în război, dar nici în timp de pace” cu Rusia.
Oficialul german semnala în septembrie că „un nou conflict sistemic a izbucnit deja între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, iar „ceea ce numeam înainte ordinea mondială liberală este acum sub presiune din mai multe părți”.
Opinia sa este împărtășită la cel mai înalt nivel al Uniunii Europene.
Prezent la Adunarea Generală a ONU, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a pledat pentru multilateralism și a semnalat că „lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism”.
