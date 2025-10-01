Macron pledează pentru aprofundarea pieței unice a UE: „Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni”

Președintele francez Emmanuel Macron a participat miercuri la Summitul privind competitivitatea europeană, unde a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să devină mai competitivă, aceasta fiind, potrivit lui, singura cale de a asigura creșterea economică și de a crea locuri de muncă.

„Ne dorim să fim mai suverani, pentru că am resimțit în ultimii ani costul dependențelor: perioada COVID, războiul din Ucraina, instabilitățile lumii și dorim să ne respectăm angajamentele privind schimbările climatice. Pentru a face față acestor provocări trebuie să inovăm mult mai mult și să fim mult mai eficienți. Diferența majoră față de SUA se explică în proporție de o treime prin volumul muncii, iar două treimi prin lipsa de inovație și eficiența redusă a pieței interne”, a declarat Macron.

Președintele francez a subliniat că, deși trăim într-o lume plină de incertitudini, accentul nu trebuie să fie pe aceste riscuri externe, ci pe barierele pe care Uniunea Europeană și le impune singură.

„Întrebarea acum este cum să implementăm această agendă, iar aceasta este munca pe care o desfășurăm împreună cu liderii și cu Comisia, iar fiecare zi și fiecare săptămână contează. Vreau să insist asupra acestui aspect, pentru că, pentru mine, finalul acestui an este absolut critic pentru implementarea acestei agende”, a adăugat Macron.

Potrivit președintelui francez, primul obiectiv este simplificarea, iar al doilea – aprofundarea pieței unice.

„Pretutindeni avem încă bariere, ceea ce limitează potențialul unei piețe interne de 450 de milioane de cetățeni. În multe sectoare există încă prea multe bariere, prea multe reglementări și altele. Telecomunicațiile și energia, așa cum am menționat, sunt de asemenea priorități-cheie pentru implementarea acestei agende”, a spus el.

De asemenea, Macron a subliniat că al treilea punct este inovația, cu focus pe cinci sectoare-cheie: tehnologii cuantice, inteligență artificială, sănătate, apărare și tehnologie verde. Potrivit președintelui francez, aceste domenii sunt esențiale pentru realizarea agendei comune, iar succesul depinde de talente: „Avem talentele, le formăm și dorim să le păstrăm. Este vorba despre capacitatea de a le valorifica la scară largă.”

„Pe aceste probleme-cheie trebuie să ne concentrăm energia pentru a reducer barierele. În ceea ce privește viteza, suntem în urmă față de China și SUA, iar în termeni juridici, dacă nu accelerăm, vom pierde. Și finanțarea este crucială”, a punctat acesta.

În continuare, Macron a precizat că al patrulea punct vizează uniunea piețelor de capital, considerată esențială pentru agenda europeană privind competitivitatea.

„Este vorba de simplificarea reglementărilor curente, pentru că aveți dreptate: 75% din finanțarea economiilor europene se realizează prin bănci și asigurări. Ne-am impus singuri reguli care limitează finanțarea prin capital propriu. Simplificarea acestor reglementări, crearea unui program de securitizare până la finalul anului și implementarea lui în 2026 sunt priorități. Uniunea piețelor de capital, simplificarea procedurilor și stimulente pentru investiții în capital și inovație, sunt esențiale. Suntem cel mai mare spațiu de economii, dar o treime din aceste economii finanțează obligațiuni și capitaluri în alte regiuni, ceea ce este absurd. Restul finanțează excesiv obligațiunile proprii, fără a sprijini tehnologiile noastre”, a explicat președintele francez.

În final, Macron a precizat că al cincilea punct vizează clima și energia, subliniind că, în săptămânile următoare, vor fi finalizate instrumentele necesare, însă implementarea agendei va necesita eforturi considerabile.

Ultimul punct se referă la „preferința europeană”, a explicat Macron. „Suntem singurul loc unde nu ne protejăm jucătorii interni. În SUA există o agendă clară națională, în China există uneori exclusivitate chineză. În Europa, putem finanța cu bani publici 100% jucători non-europeni – și asta este un dezechilibru”, a spus el.

„Ce facem în prezent cu oțelul este un exemplu: protejăm jucătorii noștri, nu prin protecționism, ci ca parte a resincronizării. Trebuie să accelerăm, să inovăm, să finanțăm mai mult, și, în același timp, să ne asigurăm că există un teren de joc echitabil. Ce am început cu vehiculele electrice chineze și continuăm cu oțelul este exact modelul pe care trebuie să-l urmăm sector cu sector. Protecția și preferința europeană sunt elemente cheie ale agendei de competitivitate. Agenda și foaia de parcurs sunt clare, iar problema principală este implementarea rapidă. În săptămânile următoare ne vom concentra pe livrarea acestei agende, prin reglementări clare la nivel european, simplificări și clarificări, pentru a le transforma în realitate”, a concluzionat Emmanuel Macron.