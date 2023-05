Macron pledează pentru “trezirea strategică” a Europei: Putin “a trezit NATO” din “moarte cerebrală”. Est-europenilor li s-a spus că au ratat ocazia să tacă. Noi am ratat ocazia să-i ascultăm

”A venit timpul” ca Suedia să adere la NATO, a evidențiat marți secretarul de stat american, Antony Blinken, după luni de blocaj cauzat de Turcia și Ungaria, conform AFP, citat de Agerpres.

”Îndemnăm Turcia, la fel şi Ungaria, să ratifice această aderare pe cât de repede posibil. Nu sunt motive pentru a cere timp suplimentar”, a spus Blinken în cadrul unei conferinţe de presă alături de prim-ministrul suedez, Ulf Kristersson, la Lulea, în nordul Suediei.

Met with @SwedishPM Kristersson and Foreign Minister @TobiasBillstrom and thanked them for hosting this week’s U.S.-EU Trade and Technology Council meeting. We remain committed to Sweden’s @NATO accession and hope they become an Ally before the July NATO Summit in Lithuania. pic.twitter.com/mP9fcdeKgM

SUA doresc ca această aderare să fie finalizată ”înainte de summitul NATO de la Vilnius”, care va avea loc între 11 și 12 iulie.

”Nu avem îndoială că aşa se va întâmpla, că aşa trebuie să se întâmple şi noi ne aşteptăm ca acest lucru să se întâmple”, a insistat Blinken, ce urmează să participe miercuri la o reuniune comercială între SUA şi Uniunea Europeană.

”Suedia este pregătită să fie un aliat activ, loial și să contribuie la securitatea întregii Alianțe încă din prima zi. Odată cu intrarea în vigoare a legislației de combatere a terorismului, la 1 iunie, ne-am achitat de ultima parte a acordului cu Turcia”, a dat asigurări premierul suedez, Ulf Kristersson, într-un articol publicat în Financial Times, lansând astfel un apel la adresa Ankarei și Budapestei.

Sweden stands ready to be an active and loyal ally, and to contribute to the security of the entire alliance from day one.

With the new terrorism legislation entering into force June 1, we deliver on the last part of our agreement with Türkiye. https://t.co/XNCbsVc14o

— SwedishPM (@SwedishPM) May 31, 2023