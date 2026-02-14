Connect with us

Macron revendică, la München, o "putere geopolitică" în ADN-ul Europei: "Această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA"

© Munich Security Conference

Corespondență din München

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut un discurs amplu la Conferința de Securitate de la München, în care a prezentat o viziune ambițioasă și optimistă pentru viitorul Europei. De la războiul din Ucraina și relația cu Rusia, la ideea unui program nuclear european, reglementarea platformelor digitale și apelul la „respect” în relația cu Statele Unite, liderul francez a conturat imaginea unei Europe care trebuie să devină o veritabilă putere geopolitică și să își apere ferm interesele.

Macron a vorbit despre necesitatea unei „coexistențe” cu Rusia, a anunțat discuții privind un nou program european de partajare nucleară și a respins criticile persistente din partea Statelor Unite potrivit cărora Uniunea Europeană ar supra-reglementa libertatea de exprimare prin legislația digitală, respectiv faimosul Act privind Serviciile Digitale.

El a urcat pe scena Conferinței la finalul unei zile în care cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.

Macron, care a participat la o întâlnire a formatului Berlin pentru Ucraina, alături de președintele Zelenski și mai mulți lideri europeni, a avut și o întâlnire trilaterală cu cancelarul Merz și cu premierul britanic Keir Starmer.

Europa este puternică și poate deveni și mai puternică

„O Europă mai puternică ar fi un prieten mai bun pentru aliații săi”, a spus Macron în fața unei săli arhipline, după ce a fost introdus pe scenă de președintele de lungă durată al Conferinței, veteranul diplomat Wolfgang Ischinger. Criticând tendința de autoflagelare a europenilor, el a afirmat că aceștia „au nevoie de o mentalitate mult mai pozitivă”.

„Unde unii văd amenințări, eu văd tărie de caracter. Unde unii văd îndoieli, eu văd oportunități, pentru că cred că Europa este puternică în esență și poate deveni și mai puternică”, a afirmat acesta.

El continuă să abordeze criticile aduse Europei de către SUA, spunând că continentul a fost „denigrat”, dar adaugă că dorește să prezinte o viziune alternativă asupra Europei, enumerând punctele forte și realizările acesteia.

Europa a fost descrisă ca un loc unde „libertatea de exprimare nu există”, a amintit el, într-o săgeată la adresa discursului furibund de anul trecut al vicepreședintelui american JD Vance, dar a prezentat o imagine pozitivă a continentului, evocând politicile în domeniul climei și sănătății.

„Europa este o construcție politică radical originală a unor state suverane libere”, a spus Macron, într-o apărare fermă a Uniunii Europene, arătând că țări precum Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest își doresc încă să adere.

„Ar trebui să fim mândri de realizările și punctele forte ale Europei… Să fim mândri de noi înșine”, a adăugat el, iar a nu crede în proiectul european este „o greșeală uriașă”.

Macron cere consultări strategice ale europenilor privind confruntarea cu o Rusie agresivă după război

Macron, care urmează să intre în ultimul an al mandatului său, a declarat că Europa va continua să se confrunte cu o Rusie agresivă chiar dacă s-ar ajunge la un acord privind războiul din Ucraina și că nu poate ceda în fața cererilor Rusiei sau permite un acord pe termen scurt care nu ar rezolva problemele fundamentale.

„Europenii trebuie să înceapă această muncă cu propria gândire și propriile interese. Așadar, propunerea mea de astăzi este să lansăm o serie de consultări pe această temă importantă, pe care am început să o dezvoltăm împreună cu colegii noștri britanici și germani, dar în cadrul unei consultări europene mai largi cu toți colegii de aici, cu multe capacități și multă gândire strategică”, a declarat Macron.

Europa „trebuie să facă parte din conversație” privind Ucraina. Rusia, cu care Europa trebuie să coexiste, este „slăbită” de război

Trecând la războiul purtat de Rusia în Ucraina, Macron a insistat că Europa „trebuie să facă parte din conversație” în ceea ce privește Ucraina.

El a descris războiul drept testul definitoriu al credibilității Europei și a susținut că UE a făcut față provocării, devenind principalul susținător financiar al Kievului și adoptând pachete succesive de sancțiuni împotriva Rusiei într-un ritm neașteptat în 2022.

Macron a avertizat că o viitoare pace nu poate însemna cedarea în fața cererilor rusești și a subliniat că Moscova este mai izolată și mai dependentă economic de China după invazie. Prioritatea rămâne clară, potrivit lui, aceea că Ucraina trebuie să poată continua să reziste.

Președintele francez a criticat discursurile defetiste privind Ucraina, susținând că Rusia este, de fapt, slăbită de război: a intrat în recesiune, este „complet dependentă de China”, are o problemă demografică și se confruntă cu un „eșec militar”.

Europenii au devenit „singura sursă de finanțare militară” pentru Kiev, a spus el, într-o aluzie la SUA, care au cerut europenilor să își intensifice sprijinul.

În opinia lui Macron, niciun acord de pace între Ucraina și Rusia nu poate fi încheiat fără europeni. „Vom face parte din soluție și trebuie să facem parte din soluție”, a declarat el, explicând că acesta este motivul pentru care biroul său a reluat recent contactele cu Moscova.

El a evidențiat și rolul Germaniei, mulțumind Berlinului pentru angajamentul financiar și politic puternic.

Răspunzând unei întrebări, Macron a justificat decizia de a nu trimite trupe europene în Ucraina, afirmând că acest lucru ar fi considerat o escaladare a tensiunilor cu Rusia.

El a invocat „reangajarea cu SUA”, sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei și măsuri împotriva flotei fantomă a Moscovei drept mijloace mai credibile pentru a pune capăt conflictului. Acesta este „cel mai bun scenariu posibil”, a insistat Macron.

Liderul francez promite mai multe despre programul nuclear european „în următoarele săptămâni”

În sesiunea de întrebări și răspunsuri care a urmat discursului, Macron a declarat că europenii vor trebui să „reorganizăm arhitectura noastră de securitate” pentru a răspunde provocărilor moderne.

Macron, care urmează să țină un discurs la sfârșitul acestei luni despre modul în care vede rolul forței de descurajare nucleară a Franței în Europa, a declarat că a început aceste consultări.

Liderul francez a precizat că a lucrat cu cancelarul german Friedrich Merz la mecanismele de guvernanță ale programului, inclusiv la garanții și mecanisme de control. La rândul său, Merz a precizat că a purtat discuții confidențiale cu liderul francez despre această temă.

„Trebuie să reorganizăm și să restructurăm arhitectura noastră de securitate în Europa. Pentru că arhitectura de securitate din trecut a fost concepută și structurată în totalitate în perioada Războiului Rece. Așadar, nu mai este adaptată”, a afirmat el.

„Trebuie să reformulăm descurajarea nucleară în această abordare. De aceea concepem, și în câteva săptămâni voi detalia acest lucru, dar am inițiat un dialog strategic, evident cu cancelarul Merz, dar și cu câțiva lideri europeni, pentru a vedea cum putem articula doctrina noastră națională, care este garantată și controlată de Constituție”, a spus el.

Macron cere „respect” din partea SUA

Macron a apărat Actul privind serviciile digitale (DSA) al UE, pe fondul criticilor venite din partea unor membri ai administrației Trump, care susțin că acesta ar reprezenta o ingerință în libertatea de exprimare.

Platformele amplifică interferențele străine și dezinformarea, a spus el, făcând referire la eforturile recente ale Franței de a reglementa rețelele sociale.

„Când ai libertate de exprimare, ai respect, ai reguli”, a declarat el, enumerând măsuri precum regula „o singură persoană cu un singur cont”, mai multă transparență a algoritmilor și o aplicare mai strictă a DSA.

„Trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru neclintit de a ne apăra propriile interese. Începe, desigur, prin continuarea sprijinului pentru Ucraina, dar poate continua foarte bine prin respingerea tarifelor nejustificate și prin refuzul politicos al pretențiilor nejustificate asupra teritoriului european”, a continuat el, într-o referire voalată la pretențiile lui Donald Trump privind Groenlanda.

El a făcut cu un apel la „îndrăzneală” și claritate în sprijinul pentru Ucraina.

„Această Europă va fi un aliat și un partener bun pentru SUA, va fi un partener respectat și trebuie să fim respectați. Am făcut mult și vom face și mai mult”, a spus el, într-un ecou al afirmațiilor lui Friedrich Merz, care a apreciat că într-o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.

Europa trebuie să devină o putere geopolitică

În cadrul Conferinței de Securitate de la München, președintele Emmanuel Macron a respins acuzațiile potrivit cărora Europa se află în declin.

„Este momentul potrivit pentru îndrăzneală. Este momentul potrivit pentru o Europă puternică”, a declarat Macron. „Europa trebuie să învețe să devină o putere geopolitică. Acest lucru nu făcea parte din ADN-ul nostru”, a recunoscut el, susținând însă că Europa știe ce înseamnă să fii o putere politică, cu referire la integrarea europeană, și una economică, cu trimitere la piața unică europeană.

„Toată lumea ar trebui să ia exemplu de la noi, în loc să ne critice”, a spus el.

„Trebuie să accelerăm și să livrăm toate componentele puterii geopolitice: apărare, tehnologii și reducerea riscurilor în relația cu marile puteri pentru a deveni mai puțin dependenți”, a declarat Macron.

Deși termenul „reducere a riscurilor” este folosit frecvent în raport cu China, este evident că Macron a avut în vedere și SUA, în contextul conducerii imprevizibile a lui Donald Trump.

„Nu vorbesc despre Franța sau Germania ca puteri geopolitice, ci despre Europa în ansamblu”, a adăugat el.

Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Macron promite o articulare europeană a doctrinei nucleare a Franței după discuții "confidențiale" cu Merz: Trebuie să restructurăm arhitectura de securitate în Europa

© Munich Security Conference

Corespondență din München

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri, pe scena Conferinței de Securitate de la München, că va prezenta în următoarele săptămâni rezultatul unui dialog strategic privind articularea doctrinei de descurajare nucleară a Franței la arhitectura de securitate a Europei.

Emmanuel Macron a susținut un discurs amplu la Conferința de Securitate de la München, în care a prezentat o viziune ambițioasă și optimistă pentru viitorul Europei. De la războiul din Ucraina și relația cu Rusia, la ideea unui program nuclear european, reglementarea platformelor digitale și apelul la „respect” în relația cu Statele Unite, liderul francez a conturat imaginea unei Europe care trebuie să devină o veritabilă putere geopolitică și să își apere ferm interesele.

În sesiunea de întrebări și răspunsuri cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, care a urmat discursului, Macron a declarat că europenii vor trebui să „reorganizăm arhitectura noastră de securitate” pentru a răspunde provocărilor moderne.

Macron, care urmează să țină un discurs la sfârșitul acestei luni despre modul în care vede rolul forței de descurajare nucleară a Franței în Europa, a declarat că a început aceste consultări.

Liderul francez a precizat că a lucrat cu cancelarul german Friedrich Merz la mecanismele de guvernanță ale programului, inclusiv la garanții și mecanisme de control. La rândul său, Merz a precizat că a purtat discuții confidențiale cu liderul francez despre această temă.

Am avut discuții confidențiale cu Emmanuel Macron despre o forță nucleară europeană de descurajare”, a declarat Merz în dialogul său cu președintele Conferinței, Wolfgang Ischinger, abordând unul dintre cele mai sensibile subiecte din arhitectura de securitate a Europei.

Trebuie să reorganizăm și să restructurăm arhitectura noastră de securitate în Europa. Pentru că arhitectura de securitate din trecut a fost concepută și structurată în totalitate în perioada Războiului Rece. Așadar, nu mai este adaptată”, a mai spus Emmanuel Macron.

Trebuie să reformulăm descurajarea nucleară în această abordare. De aceea concepem, și în câteva săptămâni voi detalia acest lucru, dar am inițiat un dialog strategic, evident cu cancelarul Merz, dar și cu câțiva lideri europeni, pentru a vedea cum putem articula doctrina noastră națională, care este garantată și controlată de Constituție”, a continuat el.

Franța deține singurul arsenal nuclear complet independent din Europa.

De altfel, cancelarul german și președintele francez au convenit în vara anului trecut că Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa. În martie anul trecut, Emmanuel Macron a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, lucru care a generat reacții din partea unor țări precum Danemarca, Polonia, Norvegia și Germania.

În prezent, descurajarea nucleară a Europei este asigurată în principal de Statele Unite, care dispun de arme nucleare pe continent și de zeci de mii de militari staționați în baze europene.

"Aderă la UE, îți oferă protecție", răspunde Stubb pe scena Conferinței de la München la întrebarea cum se pot proteja țările în noua ordine mondială

© Munich Security Conference

Corespondență din München

Europa trebuie să adopte „realismul bazat pe valori”, a cerut, vineri, președintele finlandez Alexander Stubb în cadrul Conferinței de Securitate de la München.

În cadrul unei mese rotunde intitulată „Tariff-fying Times: Managing the Weaponisation of Trade” (Vremuri de tarife: gestionarea instrumentalizării comerțului), președintele finlandez Alexander Stubb a pledat pentru o nouă atitudine europeană față de situația mondială.

„În acest moment, alegerea este destul de binară”, a afirmat el.

Sunt cei care susțin o lume multipolară, bazată pe tranzacții, acorduri și sfere de interes. Și sunt cei care susțin o lume multilaterală… noi susținem ideea instituțiilor, regulilor, normelor și cooperării internaționale”, a mai spus acesta

Din motive demografice, economice și geopolitice, sudul globului va decide următoarea ordine mondială, a argumentat Stubb, încercând să formuleze o propunere valoroasă de colaborare.

Ceea ce am încercat să fac este să spun că ne bazăm politica externă pe realismul bazat pe valori, adică să fim fideli valorilor noastre: drepturile omului, drepturile fundamentale, democrația, libertatea, statul de drept – dar să fim realiști, nu putem rezolva problemele comerciale, conflictele, schimbările climatice sau tehnologia doar cu țările care împărtășesc aceleași valori”, a continuat el.

Discutând despre comerț, Stubb a fost întrebat care este sfatul său pentru alte țări pentru a-și asigura viitorul în această nouă ordine mondială emergentă.

„Alătură-te Uniunii Europene. Îți oferă protecție”, a declarat Alexander Stubb.

Deși liderii europeni și industria ar putea fi nemulțumiți de UE în ultima vreme, acuzând-o că strangulează creșterea economică cu birocrație excesivă, liderul finlandez a avut numai cuvinte de laudă.

El a dat ca exemplu amenințările SUA de a majora tarifele vamale pentru Finlanda cu 25% în urma disputei privind Groenlanda.

„Nu poți face asta, pentru că atunci va fi 25% pentru Uniunea Europeană”, a spus el, argumentând că puterile blocului în materie de comerț, concurență și politică monetară protejează statele membre de astfel de presiuni.

Stubb a urcat pe scena Conferinței după ce cancelarul german Friedrich Merz a decretat că „Europa s-a întors dintr-o vacanță de la istorie”, una în care „ordinea mondială nu mai există” și o epocă „a rivalității marilor puteri, nici măcar SUA nu va fi atât de puternică pe cont propriu”.

Punctul de plecare al ediției din acest an este raportul Conferinței, care avertizează că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele, cu sentimentul de insecuritate al Europei care o plasează între negare și acceptare că epoca de securitate garantată de americani s-a sfârșit.

În ceea ce-l privește pe președintele finlandez, acesta și-a lansat recent volumul „The Triangle of Power – Rebalancing the New World Order”.

În centrul cărții se află ideea că ordinea liberală mondială se află într-un proces accelerat de dezagregare, fiind înlocuită de o competiție tot mai accentuată între poli de putere. „Argumentul meu principal este că ordinea liberală mondială se destramă. Cooperarea multilaterală lasă loc rivalității și conflictului multipolar”, a subliniat președintele Finlandei.

Volumul este prezentat ca un apel la o regândire a politicii externe și a modului în care statele gestionează relațiile internaționale, într-un moment marcat de conflicte, polarizare și slăbirea instituțiilor multilaterale. „Cartea este un apel la un realism bazat pe valori și la o politică externă demnă”, a explicat președintele finlandez.

Comisia Europeană lansează un set de instrumente pentru securitatea lanțurilor de aprovizionare IT&C, în contextul creșterii riscurilor cibernetice

© European Union, 2025/Source: EC

Comisia Europeană a prezentat un nou set de instrumente pentru securitatea lanțurilor de aprovizionare IT&C (ICT Supply Chain Security Toolbox), menit să sprijine statele membre în identificarea, evaluarea și reducerea riscurilor de securitate cibernetică asociate infrastructurilor digitale și furnizorilor de tehnologie.

Noul instrument stabilește o abordare comună la nivelul Uniunii Europene pentru gestionarea riscurilor din lanțurile de aprovizionare IT&C, într-un context în care atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și pot avea impact direct asupra securității și economiei europene.

Setul de instrumente include scenarii de risc și recomandări concrete de reducere a vulnerabilităților, precum evaluarea furnizorilor critici, utilizarea strategiilor multi-furnizor pentru reducerea dependențelor și măsuri menite să limiteze riscurile asociate furnizorilor considerați cu risc ridicat. Documentul oferă statelor membre un cadru comun pentru consolidarea securității infrastructurilor digitale esențiale.

„Atacurile cibernetice asupra lanțurilor de aprovizionare IT&C devin din ce în ce mai sofisticate și pot afecta securitatea și economia noastră. Prin adoptarea acestui set de instrumente, ne intensificăm eforturile pentru a le proteja, printr-o înțelegere comună a riscurilor și a modului în care acestea pot fi reduse”, a declarat vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen.

Inițiativa a fost elaborată de Grupul de cooperare NIS2, care reunește statele membre ale UE, Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA). Progresul implementării va fi evaluat peste un an.

Comisia a subliniat că securitatea lanțurilor de aprovizionare IT&C reprezintă o prioritate strategică, inclusiv în contextul revizuirii Actului european privind securitatea cibernetică, prezentată la 20 ianuarie 2026. Propunerea introduce și un cadru pentru lanțuri de aprovizionare IT&C de încredere, care vizează inclusiv riscuri non-tehnice, precum interferențele externe, și urmărește o abordare armonizată în cele mai sensibile sectoare.

Totodată, Comisia a publicat două evaluări de risc dedicate vehiculelor conectate și automatizate, precum și echipamentelor de detecție utilizate la frontiere și în punctele vamale, documente care analizează vulnerabilitățile existente și măsurile necesare pentru limitarea acestora.

