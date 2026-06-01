Macron salută eforturile lui Trump pentru un acord cu Iranul și reafirmă sprijinul Franței: „Suntem pregătiți să punem la dispoziție expertiza și capacitățile noastre în cadrul negocierilor”

Președintele francez Emmanuel Macron a discutat cu președintele SUA, Donald Trump, despre evoluțiile din Orientul Mijlociu, exprimându-și sprijinul pentru eforturile Washingtonului de a ajunge la un acord cu Iranul.

Liderul de la Paris a apreciat inițiativa administrației americane de a construi un nou cadru de securitate regională și a reafirmat disponibilitatea Franței de a contribui atât la implementarea unui eventual acord, cât și la negocierile privind programul nuclear iranian.

„Am discutat aseară cu președintele Trump despre situația din Orientul Mijlociu. Am salutat eforturile pe care le depune pentru a ajunge rapid la un acord între Statele Unite și Iran, un acord care reprezintă o oportunitate unică de a construi un nou cadru de securitate ce să implice toți actorii relevanți și să permită o stabilizare durabilă a regiunii. Am subliniat că suntem pregătiți să sprijinim pe deplin aceste eforturi și să ne asumăm întreaga noastră parte de responsabilitate în punerea lor în aplicare”, a scris Macron, pe X.

J’ai échangé hier soir avec le Président Trump au sujet de la situation au Moyen-Orient. J’ai salué les efforts déterminés qu’il mène pour parvenir rapidement à un accord entre les États-Unis et l’Iran, qui constitue une opportunité unique de construire… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

Citiți și Trump susține că Iranul vrea cu adevărat să încheie un acord cu SUA: „Va fi unul bun pentru Washington”

Macron a precizat că Franța, împreună cu britanicii și cu alți parteneri, a construit o misiune internațională pregătită să fie desfășurată imediat după încheierea unui acord, pentru a contribui la securizarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

„De asemenea, suntem pregătiți să punem la dispoziție expertiza și capacitățile noastre în cadrul negocierilor mai ample care urmează să înceapă, în special în ceea ce privește componenta nucleară a unui eventual acord. În cele din urmă, am salutat angajamentul președintelui Trump față de suveranitatea și integritatea teritorială a Libanului și am subliniat importanța unui armistițiu solid, precum și a sprijinului nostru colectiv pentru autoritățile libaneze”, a conchis Emmanuel Macron.