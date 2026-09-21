Macron și Carney, mesaj de unitate din ultimul teritoriu francez din America de Nord: “Prietenia noastră este o forță. A venit momentul să ne consolidăm relațiile”

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul canadian Mark Carney s-au angajat duminică să consolideze relațiile dintre cele două țări pentru a face față tensiunilor geopolitice tot mai mari, schimbărilor climatice și erodării valorilor democratice, după ce s-au întâlnit într-un teritoriu francez situat în largul coastei atlantice a Canadei.

Vizita celor doi lideri în Saint-Pierre și Miquelon – prima a unui președinte francez din 2014 și prima a unui premier canadian – a avut loc la doar câteva săptămâni după ce Donald Trump a publicat o imagine în care insulele, precum și întreg teritoriul Canadei și alte țări din America de Nord, apăreau acoperite de steagul Statelor Unite, relatează The Guardian.

Ottawa încearcă să își consolideze relațiile cu UE, pe fondul unui război comercial tot mai tensionat cu Statele Unite.

„Societățile noastre sunt zguduite de noi furtuni: schimbările provocate de schimbările climatice, erodarea normelor democratice și noile amenințări la adresa suveranității noastre. A venit momentul să ne consolidăm relațiile”, a declarat duminică premierul canadian Mark Carney, într-un comunicat transmis alături de președintele francez Emmanuel Macron.

Today, Prime Minister Carney met with President Emmanuel Macron, during his visit to Saint-Pierre-et-Miquelon, France. Summary of their meeting: https://t.co/mVviv5Y77j pic.twitter.com/tP6Q0eNAfj — Prime Minister of Canada (@CanadianPM) September 20, 2026

Macron a adăugat că cei doi aliați au convenit să aprofundeze cooperarea într-o serie de domenii, de la spațiu și schimbări climatice până la energie.

„Credem amândoi în democrație, în statul de drept, în respectarea dreptului internațional, în respectarea comerțului liber și echitabil, în știință ca bază pentru deciziile noastre și în autonomia strategică pe care o apărăm”, a declarat președintele francez.

À Saint-Pierre-et-Miquelon pour ouvrir une nouvelle page d’avenir. pic.twitter.com/7P51XLanRR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 20, 2026

Diplomații au afirmat că vizita lui Macron, aflat în drum spre Adunarea Generală anuală a ONU, unde se reunesc liderii lumii, are o puternică încărcătură simbolică în urma postării lui Trump pe rețelele sociale.

Imaginea distribuită de Trump prezenta steagul SUA desfășurat peste o hartă a Statelor Unite, Canadei, Groenlandei, Islandei, Mexicului, Americii Centrale și Caraibelor și purta eticheta „Statele Unite ale Americii”. Imaginea includea Saint-Pierre și Miquelon, precum și teritorii franceze din Caraibe.

Întrebat despre postarea lui Trump, Macron a respins orice idee potrivit căreia aceste teritorii nu ar putea aparține Franței și a spus că nu este nevoie să reafirme acest lucru în fiecare zi doar pentru că „unii oameni au idei ciudate sau spun lucruri ciudate”.

Pentru Franța, Saint-Pierre și Miquelon are o importanță strategică datorită poziției sale geografice, în imediata vecinătate a Statelor Unite și a Arcticii. Teritoriul ocupă, de asemenea, un loc important în cooperarea dintre Franța și Canada, inclusiv în domeniul energiei.

Macron, al cărui guvern se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan intern din cauza creșterii prețurilor la carburanți, a declarat că discuțiile au deschis calea unor negocieri bilaterale menite să ducă la încheierea unor acorduri concrete.

Parisul speră ca Ottawa să își extindă exporturile de gaze naturale lichefiate către Europa, în loc să le direcționeze în principal către Asia.

„Proiectele canadiene de gaze naturale lichefiate pot ajuta. Sunt importante pentru Europa”, a declarat Macron.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre relația Canadei cu UE, după ce blocul comunitar a propus ca Ottawa să devină primul său membru asociat, o inițiativă despre care Macron a spus că Franța o susține.

Trump a amenințat UE cu „tarife serioase” și cu suspendarea schimburilor comerciale după această propunere, pe care a ironizat-o drept „ridicolă”.

Orice demers către o integrare mai profundă este probabil să întâmpine obstacole. La mai bine de un deceniu după ce UE și Canada au convenit asupra Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) și la nouă ani de la intrarea sa în aplicare provizorie, mai multe state membre ale UE nu au ratificat încă acordul, printre acestea numărându-se și Franța.