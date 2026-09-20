Macron și Carney se întâlnesc în arhipelagul Saint-Pierre și Miquelon. Președintele francez consideră întâlnirea „un gest foarte puternic de prietenie”

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că vede întâlnirea planificată cu premierul canadian Mark Carney drept „un gest foarte puternic de prietenie” și a evidențiat relația tot mai strânsă dintre liderul canadian și Bruxelles, relatează Euronews.

Macron a lăudat relația Franței cu Canada în timpul unei vizite efectuate în acest weekend în Saint-Pierre și Miquelon, unde urmează să se întâlnească cu Carney.

Vorbind cu jurnaliștii din arhipelagul situat în largul provinciei canadiene Newfoundland și Labrador, Macron a declarat că scopul vizitei este de a ajuta teritoriul să „întoarcă pagina” și a respins, într-un ton moderat, sugestiile potrivit cărora deplasarea ar avea rolul de a transmite un mesaj.

„Nu ar trebui să fim atât de obsedați să transmitem mesaje”, a spus el, adăugând că Franța are „prieteni apropiați” în regiune, inclusiv Canada.

Referitor la întâlnirea planificată cu Carney, Macron a declarat că o consideră „un gest foarte puternic de prietenie” și a evidențiat relația tot mai strânsă dintre liderul canadian și Bruxelles.

El a menționat, de asemenea, rezervele importante ale Canadei de materii prime critice și elemente de pământuri rare, precum și producția de gaze naturale lichefiate (GNL). Macron a spus că Franța și UE vor căuta să încheie contracte și să stabilească acorduri pentru a asigura Europei aprovizionarea cu minerale strategice și GNL.

Citiți și De la tribuna democrației europene, Mark Carney afirmă că alianța Canada-UE nu este “un treilea bloc rival al marilor puteri”, ci “un far pentru alte democrații”

Mark Carney a salutat săptămâna trecută, în plenul Parlamentului European, propunerea istorică prin care Canada să devină primul „membru asociat” al Uniunii Europene, lansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii Europene (SOTEU). Carney a prezentat apropierea dintre Ottawa și Bruxelles drept o „alianță pentru viitor”, construită în jurul rezilienței economice și strategice, al apărării, energiei, materiilor prime critice și tehnologiilor de vârf.

Discursul premierului canadian a venit într-un moment în care președintele american Donald Trump a avertizat că o eventuală apropiere instituțională a Canadei de UE ar putea fi considerată un „act ostil” și a amenințat Uniunea Europeană cu tarife foarte ridicate pe produse-cheie și chiar cu limitarea sau ruperea relațiilor comerciale cu Europa. Trump a calificat totodată ideea drept „ridicolă”.