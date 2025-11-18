Macron și Merz, alături de miniștri europeni și lideri de afaceri, vor discuta astăzi la Berlin despre reducerea dependenței tehnologice de companiile non-europene

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, miniștri din țări ale Uniunii Europene și lideri de afaceri se întâlnesc la Berlin marți pentru a discuta despre moduri în care Europa poate să-și reducă dependența tehnologică de companiile de tehnologie non-europene, relatează dpa, potrivit Agerpres.

La summitul privind Suveranitatea digitală europeană urmează să participe delegații din 23 de țări, iar Merz și Macron vor susține principalele discursuri.

Sunt anticipate numeroase anunțuri de cooperare și investiții ale unor companii germane și franceze în domenii precum infrastructură informatică, tehnologie cuantică, asistență sanitară, apărare și drone, au declarat surse guvernamentale de la Berlin.

Summitul se va concentra în principal pe „cloud computing” (livrarea la cerere de resurse informatice, precum servere, capacități de stocare sau software pe internet, care le permite clienților să plătească doar pentru capacitățile pe care le folosesc, în loc să-și administreze propria infrastructură fizică) și pe modul în care Europa își poate dezvolta propria infrastructură sigură pentru stocarea de date guvernamentale și ale corporațiilor.

În prezent, companiile americane domină piața de cloud computing. O altă temă abordată la summit va fi utilizarea de software în agenții guvernamentale și administrație publică.

Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă și poziția sa combativă față de Europa au reaprins îngrijorările legate de suveranitatea UE asupra tehnologiilor fundamentale — de la rețele sociale și servicii de cloud, la accesul potențial al autorităților americane la datele procesate de giganți precum Amazon, Microsoft și Google.

În iunie, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate au prezentat o viziune comună privind acțiunea externă a UE în domeniul digital, lansând Strategia Digitală Internațională a UE.

Pe de o parte, UE va depune toate eforturile pentru a stimula competitivitatea în domeniul IA și al altor tehnologii cheie la nivel intern, iar pe de altă parte, va colabora cu partenerii pentru a le sprijini propria tranziție digitală. Strategia reafirmă angajamentul UE de a construi o ordine digitală globală bazată pe norme, în conformitate cu valorile sale fundamentale.