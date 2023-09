Macron și Regele Charles al III-lea au revigorat, la Versailles, “Antanta cordială franco-britanică”: În ciuda Brexit, vom continua să scriem împreună o parte din istoria Europei

Regele Charles al Marii Britanii a sosit miercuri în Franța pentru o vizită de stat de trei zile, în timpul căreia el și președintele Emmanuel Macron încearcă să reconstruiască și să întoarcă pagina anilor de relații dificile dintre cele două națiuni, bazându-se pe simbolism și legături personale.

Vizita monarhului britanic, un moment de curtoazie diplomatică ce ar fi trebuit să aibă loc în primăvară, a început cu o cină de stat, unde Charles al III-lea și soția sa, regina Camilla, au fost invitații de onoare la Palatul Versailles, un simbol al Franței și al diplomației franceze și europene ce datează din secolul al XVII-lea.

“În ciuda Brexitului și pentru că legăturile noastre sunt atât de vechi, știu că vom continua să scriem împreună o parte din istoria continentului nostru”, a spus Macron într-un toast adresat invitatului său de onoare.

Liderul de la Elysee ar fi trebuit să fie primul lider mondial care primește onoarea primei vizite a noului monarh britanic, însă aceasta a fost amânată în primăvară din cauza protestelor din Franța împotriva reformei pensilor. În schimb, prima vizita de stat a regelui Charles al III-lea a avut loc în Germania, urmată de o vizită privată în România, dar cu un moment public, și anume o recepție oferită de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni în onoarea suveranului britanic, un prieten al României.

Şase luni mai târziu, calmul a revenit şi este timpul pentru noua ”Înţelegere cordială”, sau concordia franco-britanică, care în aprilie va împlini 120 de ani.

Regele, un vorbitor fluent de franceză, precum mama sa, regretata Regina Elisabeta, este dornic să-i calce pe urmele ei și s-a referit la afecțiunea profundă a Elisabetei pentru Franța, călătoria fiind și o șansă de a reconstrui legăturile care au fost rupte de ieșirea haotică a Marii Britanii din UE în 2020, punctează Reuters.

“Trebuie să ne revigorăm prietenia, astfel încât să fie la înălțimea provocărilor secolului 21”, a spus Charles într-un toast la banchetul de stat oferit de Macron în onoarea sa.

🥂 “Mr. President, in all of this we can rely on our firm friendship, which is renewed and reinvigorated with each new generation.”

The King addresses guests during a State Banquet at the Palace of Versailles.#RoyalVisitFrance pic.twitter.com/sTs1VRvZcV

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2023