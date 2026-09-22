Macron și Zelenski au discutat achiziția de noi sisteme SAMP/T și rachete prin împrumutul UE și producerea lor în Ucraina

Președintele francez Emmanuel Macron și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski au discutat marți, la New York, consolidarea apărării aeriene a Ucrainei înaintea iernii. Kievul ar putea utiliza împrumutul de sprijin de 90 miliarde de euro acordat de UE pentru achiziționarea unor sisteme SAMP/T și rachete suplimentare, în timp ce Parisul și Kievul analizează posibilitatea producerii acestora pe teritoriul ucrainean.

Întâlnirea, desfășurată în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, s-a concentrat asupra securității și a pachetului de sprijin necesar Ucrainei pentru perioada de iarnă.

„Suntem pregătiți să asigurăm sisteme suplimentare de apărare aeriană SAMP/T și rachete pentru acestea folosind posibilitățile financiare oferite de împrumutul UE”, a anunțat Volodimir Zelenski, într-un mesaj pe X.

Зустрівся з Емманюелем Макроном. Говорили передусім про безпеку та зимовий пакет підтримки для України. Ми готові також забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей в межах позики ЄС. Продовжуємо роботу над можливістю виробляти такі… pic.twitter.com/f7cSNuzMVJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 22, 2026

Este vorba despre împrumutul de sprijin de 90 miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană pentru perioada 2026–2027. Din această sumă, 60 miliarde de euro sunt destinate consolidării capacităților de apărare și achiziției de echipamente militare, iar 30 miliarde de euro sprijinului macrofinanciar și bugetar.

Autoritățile ucrainene nu au precizat ce sumă ar urma să fie utilizată pentru achiziționarea sistemelor SAMP/T și a rachetelor aferente și nici numărul echipamentelor sau calendarul eventualelor livrări.

SAMP/T este un sistem franco-italian de apărare aeriană cu rază medie și lungă, conceput pentru interceptarea avioanelor, dronelor și rachetelor. Ucraina solicită de mai mult timp suplimentarea sistemelor occidentale și a muniției necesare pentru protejarea orașelor și infrastructurii energetice.

Macron a anunțat că apărarea aeriană a Ucrainei va fi consolidată printr-un contract pentru livrarea de radare și prin furnizarea unor noi interceptoare. Liderul francez nu a oferit detalii despre tipul și numărul echipamentelor vizate.

Parisul și Kievul lucrează în paralel la posibilitatea producerii în Ucraina a sistemelor SAMP/T și a rachetelor aferente. Un asemenea proiect ar urmări extinderea capacității industriale ucrainene și reducerea dependenței de livrările externe, însă cele două părți nu au anunțat deocamdată un acord final.

Discuțiile au vizat și programul antibalistic FREYJA, dezvoltat de Ucraina împreună cu mai mulți parteneri occidentali ca parte a eforturilor de construire a unei alternative europene pentru interceptarea rachetelor balistice.

„Continuăm să lucrăm la posibilitatea producerii acestor sisteme și rachete în Ucraina, precum și la programul antibalistic comun FREYJA”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a afirmat că primele rezultate ale programului sunt așteptate până la sfârșitul anului 2026.

FREYJA face parte din inițiativa lansată în luna iulie de Ucraina și zece aliați occidentali pentru dezvoltarea unui sistem antirachetă mai accesibil și interoperabil. Proiectul ar urma să completeze sistemele existente, inclusiv Patriot și SAMP/T, pe fondul intensificării atacurilor rusești cu rachete balistice.

O altă temă a întâlnirii a fost protejarea infrastructurii energetice ucrainene în lunile de iarnă. Macron a avertizat că atacurile rusești amenință să lase milioane de familii fără încălzire și electricitate și a anunțat că Franța va continua să sprijine Ucraina, inclusiv prin mobilizarea formatului G7 pentru energie, potrivit unui mesaj postat pe X.

Entretien approfondi ce soir avec le Président @ZelenskyyUa. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes menacent de priver des millions de familles de chauffage et d’électricité. La France sera aux côtés de l’Ukraine pour affronter l’hiver… pic.twitter.com/iL8Ni39d3v — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026

Președintele francez a discutat cu Zelenski și despre perspectiva unui armistițiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice, precum și despre un moratoriu în Marea Neagră. Franța susține includerea celor două propuneri în viitoarele negocieri destinate obținerii unei păci juste și durabile, a precizat Emmanuel Macron.

Macron a abordat anterior sprijinul pentru apărarea aeriană a Ucrainei și posibilitatea unui moratoriu asupra atacurilor energetice la întâlnirea cu președintele american Donald Trump.

Discuțiile diplomatice au loc în contextul temerilor că Rusia își va intensifica atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene în timpul iernii. Deși au mai existat inițiative privind suspendarea loviturilor asupra instalațiilor energetice, atacurile reciproce asupra acestor obiective au continuat.