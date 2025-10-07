U.E.
Macron, singur pe malul Senei, în fața unui viitor incert: Liderul francez este presat, inclusiv de aliați, să convoace anticipate sau să demisioneze, în cea mai gravă criză de la demisia lui de Gaulle
Președintele Franței, Emmanuel Macron, se confruntă cu o presiune intensă de a convoca alegeri parlamentare anticipate sau chiar de a demisiona, după ce foști aliați s-au alăturat opoziției, cerându-i să intervină pentru a opri criza politică ce se adâncește în a doua economie ca mărime a Uniunii Europene, relatează The Guardian într-un amplu material.
La câteva ore după ce ultimul său premier a fost constrâns să demisioneze, incapabil să formeze un guvern care să reziste mai mult de o zi, președintele Emmanuel Macron a fost văzut luni singur pe cheiul Senei, într-o friguroasă dimineață de toamnă, scrie Reuters într-o altă analiză.
Gărzile sale de corp păstrau distanța în fața și în spatele lui, în timp ce ieșea printr-o poartă din fier forjat pe digul de piatră, îmbrăcat într-un pardesiu negru. Scena, filmată de la distanță și difuzată de televiziune franceză, amintea de imaginile cu Charles de Gaulle care căuta refugiu în câmpiile bătute de vânt din Irlanda după demisia sa la sfârșitul anilor 1960, un șef de stat care se retrage în sine însuși pe măsură ce era sa politică se apropie de sfârșit.
Primul prim-ministru nominalizat de Macron a cerut marți președintelui să se retragă, pe fondul frustrărilor tot mai mari chiar în interiorul taberei prezidențiale, în contextul unuia dintre cele mai tensionate episoade politice din Franța de la înființarea celei de-a Cincea Republici, în 1958 și poate cea mai gravă criză politică de la demisia lui de Gaulle în 1969.
Édouard Philippe, premier între 2017 și 2020 și în prezent lider al unui partid aliat lui Macron, a declarat că acesta ar trebui să anunțe organizarea de alegeri prezidențiale anticipate imediat după adoptarea bugetului pentru anul viitor. Macron a fost reales în aprilie 2022 pentru un mandat de cinci ani, însă, după alegerile legislative anticipate din 2024, premierii numiți de el nu au reușit să obțină o majoritate parlamentară pentru adoptarea bugetului.
„Timpul este esențial”, a spus Philippe, la stația radio RTL, potrivit Politico Europe. „Nu vom continua ceea ce trăim de șase luni. Încă 18 luni ar fi mult prea mult și dăunează Franței. Jocul politic pe care îl jucăm astăzi este deprimant”, a continuat el.
Philippe, considerat de sondaje drept cel mai bine poziționat candidat al centrului politic pentru viitoarele alegeri prezidențiale, nu este singurul dintre foștii premieri ai lui Macron care se distanțează de președintele aflat în dificultate.
Gabriel Attal, al cărui scurt mandat ca cel mai tânăr prim-ministru din istoria Franței s-a încheiat anul trecut, când Macron a convocat alegerile anticipate ce au dus la actualul parlament fragmentat, a declarat că nu mai înțelege deciziile președintelui.
Attal, în prezent lider al principalului partid pro-Macron, a declarat presei franceze că, după cinci premieri schimbați în mai puțin de doi ani, „a venit timpul să încercăm altceva”, criticând ceea ce a numit „determinarea lui Macron de a păstra controlul cu orice preț”.
Apelurile vin după ce actualul premier, Sébastien Lecornu, numit în funcție cu doar 28 de zile în urmă, a demisionat luni împreună cu întregul său cabinet, la doar 14 ore după formarea acestuia. Macron i-a cerut însă să poarte ultimele discuții cu liderii partidelor pentru a încerca formarea unei majorități.
Președintele i-a acordat lui Lecornu timp până miercuri seara pentru a „defini o platformă de acțiune și stabilitate”. Însă, în semn al dificultăților, partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), cea mai mare formațiune din parlament, a refuzat să participe.
„Aceste ale enșpelea negocieri nu mai urmăresc protejarea intereselor poporului francez, ci doar ale președintelui însuși”, a transmis RN, formațiune care, potrivit sondajelor, ar obține cele mai multe voturi la eventuale alegeri legislative, deși este puțin probabil să obțină majoritatea.
Într-un editorial dur, cotidianul Le Monde a descris criza drept o „farsă tragică” și „încă o demonstrație a destrămării celui de-al doilea mandat al lui Macron”, de la realegerea sa din 2022. „Președintele se află într-o criză majoră”, scrie publicația.
Ziarul a criticat întreaga „clasă politică franceză”, pe care a acuzat-o că este „incapabilă să facă față provocării”, preferând să se poziționeze electoral înaintea scrutinului prezidențial din 2027, în loc să „construiască un compromis esențial pentru lunile următoare”.
Franța se află într-o criză politică de peste un an, de la alegerile din 2024 – convocate ca reacție la succesul extremei drepte în alegerile europene din acel an – care au produs un parlament împărțit în trei blocuri relativ egale: stânga, extrema dreaptă și alianța de centru-dreapta a lui Macron, fără ca vreunul să aibă majoritate.
Printre opțiunile posibile, Macron ar putea să-l revoce și să-l revoce din nou pe Lecornu, să numească un alt premier – eventual un tehnocrat fără afiliere politică – care ar fi al optulea din mandatul său, sau să dizolve din nou parlamentul și să convoace alegeri legislative.
Macron a afirmat în repetate rânduri că este reticent să convoace noi alegeri legislative, despre care sondajele arată că ar produce probabil un nou parlament divizat, dar luni a sugerat că ar putea lua această decizie dacă Lecornu nu reușește în ultima sa tentativă.
Președintele a insistat, de asemenea, că nu va demisiona înainte de finalul mandatului său, în 2027.
Apelurile venite din partea aliaților lui Macron au fost oglindite de cereri similare formulate de opoziția politică, atât din partea stângii, cât și a extremei drepte, inclusiv din partea liderului partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), Jordan Bardella. El a declarat marți că sprijină, la rândul său, organizarea de noi alegeri parlamentare sau chiar un scrutin prezidențial anticipat.
„Fac apel la președintele republicii să audă suferința din țară, să iasă din izolare și să dizolve Adunarea Națională. Trebuie să ne întoarcem la poporul francez, pentru ca acesta să poată alege singur o majoritate”, a spus Bardella.
Lecornu s-a întâlnit marți cu liderii alianței centriste a lui Macron și cu cei ai partidului conservator Les Républicains (LR), iar, potrivit presei franceze, partidele au convenit că prioritatea absolută trebuie să fie găsirea unui acord pentru adoptarea urgentă a bugetului de austeritate planificat pentru anul viitor.
Criza politică se desfășoară pe fundalul problemelor financiare tot mai grave ale Franței: raportul datorie/PIB al țării este al treilea cel mai ridicat din Uniunea Europeană și aproape dublu față de plafonul permis de regulamentele europene, la fel ca și deficitul bugetar estimat, de aproape 6%.
Pentru a obține o majoritate în parlament și a asigura adoptarea bugetului, Lecornu va avea nevoie de sprijinul altor formațiuni, inclusiv al Partidului Socialist (PS) de centru-stânga, care a cerut „o schimbare de direcție” și formarea unui nou „guvern de stânga”.
Lecornu a devenit cel mai efemer prim-ministru din istoria modernă a Franței în momentul demisiei sale — al cincilea premier al țării de la realegerea lui Macron în 2022 și al treilea de la dizolvarea parlamentului de anul trecut.
“Problema Europei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”. Donald Tusk nu dorește să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat de sabotarea gazoductelor
Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marți că „nu este în interesul” țării sale ca ucraineanul reținut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania, considerând că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este o problemă, ci faptul că ele au fost construite, relatează Reuters.
Tusk a precizat că, în cele din urmă, instanța este cea care va decide dacă Volodimir Z., reținut la sfârșitul lunii septembrie în apropiere de Varșovia, va fi sau nu predat autorităților germane. Totuși, el a reiterat opoziția de lungă durată a Poloniei față de gazoductele Nord Stream, despre care Varșovia susține că au făcut Europa prea dependentă de energia rusească.
„Problema Europei, problema Ucrainei, a Lituaniei și a Poloniei nu este că Nord Stream 2 a fost aruncat în aer, ci că a fost construit”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.
„Cu siguranță nu este în interesul Poloniei… să predea acest cetățean unei țări străine”, a adăugat el.
Autoritățile germane nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii.
Un tribunal polonez a decis luni că Volodimir Z. trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, în timp ce se ia o hotărâre privind posibila sa extrădare în Germania, în baza unui mandat european de arestare.
Exploziile din 2022, descrise atât de Moscova, cât și de Occident ca un act de sabotaj, au marcat o escaladare a conflictului din Ucraina și au redus aprovizionarea cu energie. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri, iar Ucraina a negat orice implicare.
Un alt cetățean ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile a fost arestat în Italia în luna august și intenționează să conteste extrădarea sa în Germania. Avocatul polonez al lui Volodimir Z. a declarat că clientul său nu a făcut nimic rău și că va pleda nevinovat.
Biroul procurorului general al Germaniei a transmis anterior că scafandrul face parte dintr-un grup de persoane suspectate că ar fi închiriat un iaht cu vele și ar fi plasat explozibili pe conductele care leagă Rusia de Germania, în apropierea insulei daneze Bornholm, în septembrie 2022.
El este acuzat de conspirație pentru comiterea unui atac cu explozibili și de „sabotaj anticonstituțional”, au precizat procurorii germani.
Dan Motreanu, discurs în plenul PE: Avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată
Europarlamentarul Dan Motreanu a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii Agricole Comune, prilej cu care a reiterat poziția popularilor europeni, deputatul fiind responsabil din partea grupului PPE pe acest „dosar extrem de important pentru fermierii români”.
Eurodeputatul român a semnalat că, în perspectiva următorului buget al UE, există riscul unui alt tip de „simplificare” propus de Comisia Europeană, „respectiv o reducere bugetară de 20–30% în termeni reali, după ajustarea la inflație, și dispariția Pilonului II, prin comasarea acestuia cu fondurile de coeziune”: „Această propunere a stârnit reacții puternice în rândul fermierilor, al autorităților locale și al comunităților rurale, ale căror nemulțumiri riscă să fie exploatate de forțele populiste, atât la nivel național, cât și european. Fermierii cer simplificare reală, sprijin concret, venituri echitabile și predictibilitate, iar cetățenii așteaptă hrană de calitate, la prețuri corecte.”
„De aceea, avem nevoie de o Politică Agricolă cu adevărat Comună, simplificată și corect finanțată, care să asigure demnitatea fermierilor și să protejeze identitatea satelor, tradițiile și hrana de calitate”, a mai adăugat acesta.
Reamintim că în urma amendamentelor votate în Comisia pentru Agricultură din Parlamentul European, eurodeputatul Dan Motreanu a reușit, alături de familia PPE, o flexibilizare a regulilor mediu, să fie incluse bolile animalelor în lista situațiilor eligibile pentru plăți de criză, să reducă pragul pierderilor de la 20% la 15% și, foarte important, să crească sprijinul pentru micii fermieri (până la 5.000 de euro anual și o plată unică de 75.000 de euro pentru dezvoltarea afacerii.)
BCE avertizează: Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în perioadele de instabilitate financiară
Banca Centrală Europeană (BCE) atrage atenția asupra riscurilor generate de rețelele sociale în momentele de instabilitate financiară, subliniind că platforme precum X (fostul Twitter) sau Instagram pot amplifica panica și pot accelera retragerile masive de fonduri — un fenomen similar celui care a dus la colapsul Silicon Valley Bank în 2023, informează EFE, preluat de Agerpres.
Potrivit lui Pedro Machado, membru al Consiliului de Supraveghere al BCE, „rețelele de socializare pot alimenta panica, în timp ce serviciile bancare online și mobile pot face scoaterea banilor dintr-o bancă mai ușoară ca niciodată”. Oficialul a precizat, în cadrul unei conferințe dedicate sistemului bancar spaniol, organizate la Frankfurt, că în perioadele de stres financiar utilizarea sporită a serviciilor digitale amplifică retragerile extreme de depozite.
Analiza BCE, realizată pe baza datelor provenite de la cele mai mari 110 bănci din zona euro, arată că o creștere cu 20 de puncte procentuale a utilizării serviciilor bancare online în ultimii ani a dus la o majorare de aproape șase puncte procentuale a ieșirilor extreme de depozite.
„Rețelele de socializare au accelerat căderea Silicon Valley Bank în 2023 și au intensificat contagiunea către băncile regionale”, a declarat Machado, subliniind necesitatea ca autoritățile de supraveghere să includă depozitele digitale neasigurate în testele de stres și să monitorizeze mai atent fluxurile de lichiditate.
Deși BCE nu a identificat până acum o legătură directă între rețelele sociale și retragerile de depozite în băncile europene, Machado a explicat că efectele pot fi subestimate, deoarece datele disponibile sunt lunare și nu surprind mișcările rapide care pot avea loc în doar câteva ore.
În acest context, BCE ia în considerare posibilitatea de a impune raportări mai frecvente sau chiar monitorizare în timp real pentru băncile mari din zona euro, în special în perioadele de tensiune financiară.
Totodată, digitalizarea accelerează transferul depozitelor din băncile tradiționale către alternative cu randamente mai mari, în special cele neasigurate, a adăugat Machado, avertizând că această tendință ar putea pune presiune suplimentară pe stabilitatea sistemului bancar european.
