Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că sunt în desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina, informează Politico.
„Acest lucru trebuie pregătit, astfel că sunt în curs discuții tehnice pentru a pregăti acest proces”, a spus Macron, răspunzând unei întrebări a unui jurnalist referitoare la apelul său din luna decembrie de a relua dialogul cu președintele rus Vladimir Putin.
„Este important ca europenii să își restabilească propriile canale de comunicare, iar acest lucru este pregătit la nivel tehnic”, a adăugat președintele francez, în timpul unei vizite de lucru în departamentul Haute-Saône.
Macron a subliniat că eventualele discuții cu Vladimir Putin ar trebui să fie coordonate cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu „principalii săi colegi europeni”, insistând asupra rolului „coaliției de voință”, care reunește state cu poziții similare ce sprijină Ucraina.
Totodată, liderul de la Elysee a precizat că Rusia nu dă semne reale că ar fi dispusă să negocieze pacea, atât timp cât continuă atacurile asupra Ucrainei.
„Înainte de toate, astăzi, continuăm să sprijinim Ucraina, care se află sub bombe, în frig, cu atacuri asupra civililor și asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de către ruși, care sunt intolerabile și nu arată o voință reală de a negocia pentru pace”, a declarat Emmanuel Macron.
Barack Obama, artizan al New START, avertizează că expirarea ultimului tratat de control al arsenalului nuclear ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor
Fostul președinte american Barack Obama a lansat luni un apel către Congresul american să ia poziție cu privire la faptul ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia urmează să expire în această săptămână.
Artizan al respectivului acord – Tratatul New START, Obama atenționează că expirarea acestui acord ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor.
“Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acest lucru ar șterge inutil decenii de diplomație și ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor, care ar face lumea mai puțin sigură”, a scris Obama, pe X, distribuind un articol din New York Times dedicat acestei situații.
If Congress doesn’t act, the last nuclear arms control treaty between the U.S. and Russia will expire. It would pointlessly wipe out decades of diplomacy, and could spark another arms race that makes the world less safe. This piece is worth the read. https://t.co/NPtKyjYRml
— Barack Obama (@BarackObama) February 2, 2026
La 4 februarie 2026, Tratatul pentru reducerea armelor strategice (New START) urmează să expire. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când nu vor mai exista limite juridic obligatorii asupra forțelor nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, fără ca un alt acord să fie în curs de negociere.
Aceasta ar reprezenta o ruptură majoră față de peste cinci decenii de control bilateral al armelor nucleare. Totodată, ar semnala o îndepărtare de la reținerea nucleară, făcând lumea un loc mai periculos, semnalează Chatham House într-o analiză.
New START a fost semnat în 2010 de președintele american Barack Obama și de președintele rus Dmitri Medvedev. Tratatul limitează Statele Unite și Rusia, care dețin 87% din arsenalul nuclear global, la câte 1.550 de focoase nucleare strategice desfășurate, 800 de lansatoare strategice desfășurate și nedesfășurate, precum și până la 700 de rachete balistice intercontinentale desfășurate, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele. De asemenea, a instituit mecanisme detaliate de transparență și verificare, inclusiv schimburi de date, notificări și inspecții la fața locului.
Tratatul a fost construit pe baza unor acorduri anterioare care au dus la reduceri semnificative ale arsenalelor din perioada Războiului Rece. A fost conceput pentru o durată de 10 ani, începând din 2011, cu opțiunea unei singure prelungiri de cinci ani, convenită în ultimul moment, în 2021. Prevederile sale nu permit o nouă prelungire formală.
Președintele Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la tratat în februarie 2023, Statele Unite procedând similar ulterior. Aceasta a pus capăt vizitelor reciproce de inspecție și schimburilor de date. Cu toate acestea, ambele părți au continuat să semnaleze că respectă limitele numerice esențiale ale tratatului și nu există dovezi privind încălcări pe scară largă. Acest lucru sugerează că, chiar și într-o formă slăbită, New START și-a păstrat valoarea politică și practică. Limitările convenite continuă să consolideze stabilitatea strategică, iar așteptarea respectării lor influențează în continuare comportamentul.
În septembrie 2025, Vladimir Putin a propus o prelungire voluntară de un an a limitelor centrale ale tratatului New START. La acel moment, Donald Trump a declarat că „sună ca o idee bună”, dar liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă.
Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei. Se estimează că China deține aproximativ 600 de focoase nucleare, în timp ce Rusia și SUA au fiecare peste 5.000 de focoase în inventar.
Expirarea acestui acord va însemna formalizarea sfârșitului unui tratat care nu mai este pe deplin operațional și eliminarea ultimului cadru convenit care reglementează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume.
Controlul asupra Donbasului, o chestiune „fundamentală” pentru Kremlin în negocierile pentru încheierea conflictului din Ucraina
Problema teritorială continuă să fie esențială pentru Moscova în orice discuții privind încheierea războiului din Ucraina, a transmis luni Kremlinul, după negocierile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi între Rusia, Ucraina și Statele Unite, relatează TASS, citată de Reuters, preluat de Agerpres.
Potrivit autorităților ruse, președintele Vladimir Putin și-a reafirmat în mod constant poziția potrivit căreia Rusia urmărește anexarea integrală a regiunii ucrainene Donbas, din care controlează în prezent aproximativ 90%, iar acest obiectiv va fi atins prin forță dacă nu va fi acceptat în cadrul unui acord de pace.
Poziția oficială a fost reiterată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
„Nu este un secret că aceasta este poziția noastră consecventă, poziția președintelui nostru, că problema teritorială, inclusă în formula de la Anchorage, este fundamentală pentru partea rusă”, a declarat Peskov, citat de TASS.
Așa-numita „formulă de la Anchorage” face referire la o presupusă înțelegere la care ar fi ajuns Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în august anul trecut, în Alaska. Potrivit unei surse apropiate Kremlinului, citate de Reuters, aceasta ar prevedea transferul controlului asupra întregului Donbas către Rusia și înghețarea actualelor linii ale frontului din sudul și estul Ucrainei, ca bază pentru un viitor acord de pace.
Autoritățile de la Kiev au respins în repetate rânduri orice cedare teritorială, afirmând că nu vor renunța la niciun teritoriu care nu a fost cucerit prin luptă de forțele ruse.
În același timp, agenția rusă RIA, preluată de Reuters, l-a citat pe Peskov afirmând că Moscova evaluează pozitiv „discuțiile constructive” de la Abu Dhabi, mediate de Statele Unite, chiar dacă acestea nu s-au soldat cu un acord. Potrivit Kremlinului, este așteptată o nouă rundă de tratative la sfârșitul săptămânii.
Documentul american privind garanțiile de securitate este gata 100%, afirmă Zelenski: Pentru Ucraina, garanțiile sunt în primul rând din partea SUA
Documentul american privind garanțiile de securitate pentru Ucraina este complet finalizat, iar Kievul așteaptă stabilirea unei date și a unui loc pentru semnarea acestuia, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită la Vilnius. În același timp, liderul ucrainean a afirmat că discuțiile purtate în weekend cu Rusia au înregistrat unele progrese, relatează Reuters.
„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt în primul rând garanții de securitate din partea SUA. Documentul este 100% gata și așteptăm de la partenerii noștri să confirme data și locul când îl vom semna”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă susținute în capitala Lituaniei.
Potrivit acestuia, documentul urmează să fie transmis spre ratificare atât Congresului Statelor Unite, cât și parlamentului ucrainean. „Documentul va fi trimis pentru ratificare Congresului SUA și parlamentului ucrainean”, a spus Zelenski, conform Agerpres.
Vineri și sâmbătă, negociatorii ucraineni și ruși au avut, alături de mediatori americani, prima lor întâlnire trilaterală la Abu Dhabi, destinată discutării cadrului propus de Washington pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani. Discuțiile nu s-au soldat însă cu un acord.
Cu toate acestea, atât Moscova, cât și Kievul au transmis că sunt deschise continuării dialogului, iar noi discuții sunt așteptate duminica viitoare, tot la Abu Dhabi, a declarat presei un oficial american după încheierea întâlnirilor din weekend.
Zelenski a precizat că în cadrul discuțiilor sunt analizate propunerea americană în 20 de puncte și aspectele considerate problematice. „La Abu Dhabi sunt discutate planul în 20 de puncte (al SUA) și chestiunile problematice. Erau multe chestiuni problematice, dar acum sunt mai puține”, a spus el.
Președintele ucrainean a mai afirmat că Rusia încearcă să forțeze Ucraina să renunțe la regiunile estice pe care Moscova nu a reușit să le ocupe la începutul războiului, subliniind că Kievul nu și-a modificat poziția privind respectarea integrității teritoriale a țării.
„Există două poziții fundamental diferite, cea a Ucrainei și cea a Rusiei. Americanii încearcă să găsească un compromis”, a mai spus Zelenski, adăugând că toate părțile implicate trebuie să fie pregătite pentru compromisuri, inclusiv Statele Unite.
