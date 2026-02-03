Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia

Fostul președinte american Barack Obama a lansat luni un apel către Congresul american să ia poziție cu privire la faptul ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia urmează să expire în această săptămână.

Artizan al respectivului acord – Tratatul New START, Obama atenționează că expirarea acestui acord ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor.

“Dacă Congresul nu acționează, ultimul tratat de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia va expira. Acest lucru ar șterge inutil decenii de diplomație și ar putea declanșa o nouă cursă a înarmărilor, care ar face lumea mai puțin sigură”, a scris Obama, pe X, distribuind un articol din New York Times dedicat acestei situații.

If Congress doesn’t act, the last nuclear arms control treaty between the U.S. and Russia will expire. It would pointlessly wipe out decades of diplomacy, and could spark another arms race that makes the world less safe. This piece is worth the read. https://t.co/NPtKyjYRml — Barack Obama (@BarackObama) February 2, 2026

La 4 februarie 2026, Tratatul pentru reducerea armelor strategice (New START) urmează să expire. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi pentru prima dată de la începutul anilor 1970 când nu vor mai exista limite juridic obligatorii asupra forțelor nucleare strategice ale Statelor Unite și Rusiei, fără ca un alt acord să fie în curs de negociere.

Aceasta ar reprezenta o ruptură majoră față de peste cinci decenii de control bilateral al armelor nucleare. Totodată, ar semnala o îndepărtare de la reținerea nucleară, făcând lumea un loc mai periculos, semnalează Chatham House într-o analiză.

New START a fost semnat în 2010 de președintele american Barack Obama și de președintele rus Dmitri Medvedev. Tratatul limitează Statele Unite și Rusia, care dețin 87% din arsenalul nuclear global, la câte 1.550 de focoase nucleare strategice desfășurate, 800 de lansatoare strategice desfășurate și nedesfășurate, precum și până la 700 de rachete balistice intercontinentale desfășurate, rachete balistice lansate de pe submarine și bombardiere grele. De asemenea, a instituit mecanisme detaliate de transparență și verificare, inclusiv schimburi de date, notificări și inspecții la fața locului.

Tratatul a fost construit pe baza unor acorduri anterioare care au dus la reduceri semnificative ale arsenalelor din perioada Războiului Rece. A fost conceput pentru o durată de 10 ani, începând din 2011, cu opțiunea unei singure prelungiri de cinci ani, convenită în ultimul moment, în 2021. Prevederile sale nu permit o nouă prelungire formală.

Președintele Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la tratat în februarie 2023, Statele Unite procedând similar ulterior. Aceasta a pus capăt vizitelor reciproce de inspecție și schimburilor de date. Cu toate acestea, ambele părți au continuat să semnaleze că respectă limitele numerice esențiale ale tratatului și nu există dovezi privind încălcări pe scară largă. Acest lucru sugerează că, chiar și într-o formă slăbită, New START și-a păstrat valoarea politică și practică. Limitările convenite continuă să consolideze stabilitatea strategică, iar așteptarea respectării lor influențează în continuare comportamentul.

În septembrie 2025, Vladimir Putin a propus o prelungire voluntară de un an a limitelor centrale ale tratatului New START. La acel moment, Donald Trump a declarat că „sună ca o idee bună”, dar liderul american a sugerat recent că, dacă New START expiră, ar putea fi negociat un acord „mai bun” și a spus că China ar trebui inclusă.

Beijingul a susținut constant că nu va participa la negocieri formale privind controlul armelor atâta timp cât arsenalul său rămâne mult mai mic decât cele ale SUA și Rusiei. Se estimează că China deține aproximativ 600 de focoase nucleare, în timp ce Rusia și SUA au fiecare peste 5.000 de focoase în inventar.

Expirarea acestui acord va însemna formalizarea sfârșitului unui tratat care nu mai este pe deplin operațional și eliminarea ultimului cadru convenit care reglementează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume.