Macron: Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni. Europenii vor fi în mod necesar parte a soluției, fiind în joc propria lor securitate

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a subliniat, sâmbătă, necesitatea ca Ucraina și Europa să participe la viitoarea soluționare pașnică a agresiunii ruse la scară largă.

„Suntem hotărâți să sprijinim în continuare Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate și bazându-ne pe eforturile depuse în cadrul Coaliției de voință. Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea și securitatea lor de peste trei ani”, a afirmat Macron, într-un mesaj pe X.

Liderul francez a precizat că, sâmbătă, a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer.

Macron a adăugat că „europenii vor fi, de asemenea, în mod necesar parte a soluției, întrucât propria lor securitate este în joc”. „Voi continua să mă coordonez îndeaproape cu președintele Zelenski și cu partenerii noștri europeni”, a încheiat președintele Franței.

Declarațiile au fost făcute în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, urmează să se întâlnească pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului din Ucraina. Presa internațională relatează că Washingtonul și Moscova ar dori un acord care să consacre controlul Rusiei asupra unei părți din teritoriile ocupate în urma invaziei din 2022.

Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.

Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”

„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.