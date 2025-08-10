U.E.
Macron: Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni. Europenii vor fi în mod necesar parte a soluției, fiind în joc propria lor securitate
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a subliniat, sâmbătă, necesitatea ca Ucraina și Europa să participe la viitoarea soluționare pașnică a agresiunii ruse la scară largă.
„Suntem hotărâți să sprijinim în continuare Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate și bazându-ne pe eforturile depuse în cadrul Coaliției de voință. Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea și securitatea lor de peste trei ani”, a afirmat Macron, într-un mesaj pe X.
I have just spoken again with President Zelensky, as well as with Chancellor Merz and Prime Minister Starmer.
We remain determined to support Ukraine, working in a spirit of unity and building on the work undertaken within the framework of the Coalition…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2025
Liderul francez a precizat că, sâmbătă, a avut o convorbire telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer.
Macron a adăugat că „europenii vor fi, de asemenea, în mod necesar parte a soluției, întrucât propria lor securitate este în joc”. „Voi continua să mă coordonez îndeaproape cu președintele Zelenski și cu partenerii noștri europeni”, a încheiat președintele Franței.
Declarațiile au fost făcute în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, urmează să se întâlnească pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta o posibilă încheiere a războiului din Ucraina. Presa internațională relatează că Washingtonul și Moscova ar dori un acord care să consacre controlul Rusiei asupra unei părți din teritoriile ocupate în urma invaziei din 2022.
Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
Ucraina a semnalat anterior disponibilitatea de a fi flexibilă în căutarea unei încheieri a războiului, dar acceptarea pierderii a circa o cincime din teritoriul național ar fi dificilă politic și dureroasă pentru Kiev. Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Telegram, Zelenski a declarat că „ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului” și că Ucraina trebuie să fie parte a oricărei soluții de pace. „Ucraina nu va da Rusiei recompense pentru ceea ce a făcut”, a spus el. „Răspunsul la problema teritorială a Ucrainei este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va și nu poate devia de la aceasta.”
„Orice soluții împotriva noastră, orice soluții fără Ucraina sunt, în același timp, soluții împotriva păcii”, a afirmat Zelenski. „Suntem pregătiți, împreună cu președintele Trump, împreună cu toți partenerii, să lucrăm pentru o pace reală și, cel mai important, de durată – o pace care să nu se prăbușească din cauza dorințelor Moscovei”, a subliniat liderul ucrainean.
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, cu amendamente propuse de Victor Negrescu
Parlamentul European a adoptat, la ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, document care include mai multe amendamente propuse de eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al legislativului european.
„Dizabilitate nu înseamnă neputință. Înseamnă putere, curaj și dorința de a reuși iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, știm să sprijinim și să nu punem piedici”, a transmis Negrescu, duminică, într-o postare pe Facebook.
Printre măsurile susținute de eurodeputat și incluse în strategia adoptată se numără:
- acces gratuit și rapid la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități;
- investiții în infrastructură sportivă incluzivă și programe dedicate sportivilor cu dizabilități;
- sprijin pentru familiile acestora prin consiliere profesională și grupuri de suport;
- acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, cu norme armonizate în întreaga UE;
- protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități permanente, fără reevaluări inutile.
Negrescu a subliniat că nu a fost „un demers izolat”, amintind că „în fiecare buget european negociat, am luptat pentru fonduri suplimentare dedicate incluziunii și accesibilității”. Ca negociator-șef al bugetului UE pentru 2025, acesta a obținut sprijin financiar pentru Jocurile Mondiale de Iarnă Special Olympics de la Torino, eveniment care „celebrează excelența sportivilor cu dizabilități din toată lumea”. Totuși, el a precizat că sprijinul său pentru Special Olympics „merge mult dincolo de un eveniment: cred cu tărie că sportul este una dintre cele mai bune căi de incluziune și emancipare”.
La final, vicepreședintele Parlamentului European a subliniat că „persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă”, ci de „șanse egale, de acces real la educație, muncă, sănătate și sport, de un loc la masa deciziilor”. „Iar datoria noastră este să le oferim exact aceste lucruri”, a adăugat Victor Negrescu.
Peste jumătate dintre germani susțin recunoașterea oficială a unui stat palestinian (sondaj)
Mai mult de jumătate dintre germani sunt de acord ca țara lor să recunoască oficial un stat palestinian, potrivit unui nou sondaj, deși guvernul de la Berlin nu este încă în favoarea unei astfel de decizii, relatează DW.
Conflictul din Gaza și planurile Israelului de a-și continua ofensiva au schimbat opinia publică în Germania, tot mai mulți alegători dorind ca autoritățile germane să pună mai multă presiune asupra Israelului.
În sondajul realizat de Institutul Forsa pentru revista de politică externă Internationale Politik, 1.001 respondenți au fost întrebați: „Ar trebui ca Germania să recunoască acum Palestina ca stat?”. Rezultatele arată că 54% dintre germani susțin recunoașterea, în timp ce 31% se opun. Sprijinul este cel mai ridicat în estul Germaniei (59%), în rândul tinerilor de 18–29 de ani (60%) și al persoanelor de peste 60 de ani (58%).
Votanții partidului de stânga Die Linke au arătat cel mai mare sprijin (85%) pentru recunoaștere, urmați de simpatizanții Verzilor (66%) și ai social-democraților SPD (52%). Alegătorii alianței conservatoare CDU/CSU și ai formațiunii de extremă dreapta AfD s-au arătat mai puțin deschiși, cu procente de 48% și, respectiv, 45%.
Executivul german își menține poziția conform căreia recunoașterea unui stat palestinian trebuie să vină doar în urma unui proces de pace negociat, parte a soluției cu două state.
Vineri, Berlinul a anunțat o interdicție parțială a exporturilor de echipamente militare către Israel care „ar putea fi folosite în Fâșia Gaza”, măsură ce a provocat diviziuni în cadrul alianței CDU/CSU.
În prezent, aproape 150 de state membre ONU recunosc un stat palestinian, iar Franța, Canada și Marea Britanie au anunțat că intenționează să facă același lucru în septembrie.
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, subliniază principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin
Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au emis sâmbătă seara o declarație comună privind pacea în Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august, în Alaska, între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin.
„Salutăm eforturile președintelui Trump de a opri uciderile din Ucraina, de a pune capăt războiului de agresiune al Federației Ruse și de a obține o pace justă și durabilă și securitate pentru Ucraina”, se arată în declarație.
Liderii au subliniat că doar o abordare care combină diplomația activă, sprijinul pentru Ucraina și presiunea asupra Rusiei pentru a-și încheia războiul ilegal poate avea succes. De asemenea, și-au exprimat convingerea că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.
„Suntem de acord că aceste interese vitale includ necesitatea unor garanții de securitate solide și credibile care să permită Ucrainei să își apere eficient suveranitatea și integritatea teritorială. Ucraina are libertatea de a-și decide propriul destin. Negocieri cu adevărat semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților. Calea spre pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, afirmă documentul.
Liderii au reafirmat sprijinul ferm pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei și au condamnat invazia „neprovocată și ilegală” a Rusiei, pe care au descris-o ca fiind „o încălcare flagrantă” a Cartei ONU, a Actului Final de la Helsinki, a Memorandumului de la Budapesta și a angajamentelor asumate anterior de Moscova.
„Continuăm să fim alături de Ucraina. Suntem uniți ca europeni și hotărâți să ne promovăm împreună interesele. Vom continua să cooperăm îndeaproape cu președintele Trump și cu Statele Unite ale Americii, precum și cu președintele Zelenski și poporul Ucrainei, pentru o pace în Ucraina care să protejeze interesele noastre vitale de securitate”, se arată în finalul declarației.
Declarația comună a liderilor europeni a fost emisă în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, vineri, că se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, erau aproape de un acord de încetare a focului care ar putea pune capăt conflictului de trei ani și jumătate – un acord care ar putea necesita ca Ucraina să cedeze teritorii semnificative.
Adresându-se jurnaliștilor la Casa Albă mai devreme în cursul zilei de vineri, Trump a sugerat că înțelegerea ar presupune un schimb de teritorii. „Vor fi unele schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele republican. Putin revendică patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporijjea și Herson – precum și peninsula Crimeea la Marea Neagră, anexată în 2014. Forțele sale nu controlează însă complet tot teritoriul din cele patru regiuni.
