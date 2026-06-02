Macron vrea să transforme Franța în „gigafabrica” europeană a inteligenței artificiale prin investiții străine record de 93 mld. de euro: Europa recuperează decalajul față de SUA și China în materie de capacități de calcul

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni că investițiile străine record anunțate în cadrul summitului „Choose France” vor contribui la consolidarea capacităților europene de calcul și la reducerea decalajului tehnologic față de Statele Unite și China în domeniul inteligenței artificiale, relatează Euronews.

Liderul de la Élysée a anunțat că ediția din acest an a evenimentului va genera investiții confirmate în valoare de 93 miliarde de euro și peste 15.000 de locuri de muncă, un nivel fără precedent de la lansarea inițiativei în 2018.

Cette édition 2026 de Choose France va permettre à elle seule de cristalliser un montant record de 93 milliards d’euros d’investissements étrangers pour plus de 15 000 emplois ! 🇫🇷 pic.twitter.com/1FZqNpyCF7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

„Facem în mod clar pași pentru a reduce decalajul pe care îl aveam în Europa în ceea ce privește capacitățile de calcul”, a declarat Macron, comparând poziția continentului cu cea a Statelor Unite și a Chinei.

Potrivit președintelui francez, proiectele anunțate vor transforma Franța în principalul centru european pentru găzduirea centrelor de date și pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

„Aceste investiții vor face din Franța, de departe, principala țară care găzduiește centre de date și capacități de calcul din Europa”, a afirmat Macron, adăugând că țara sa își propune să devină și o platformă avansată pentru producția de roboți bazați pe inteligență artificială și pentru industrializarea prin AI.

Cea mai mare investiție anunțată provine de la grupul japonez SoftBank. Fondatorul companiei, Masayoshi Son, a confirmat planuri de investiții de 45 miliarde de euro până în 2031 pentru dezvoltarea de centre de date în nordul Franței, în cadrul unui program mai amplu de 75 miliarde de euro destinat infrastructurii de inteligență artificială.

Printre celelalte proiecte prezentate se numără o investiție de 8,5 miliarde de euro a companiei canadiene Brookfield într-un centru de date în nordul Franței, un proiect de 4,2 miliarde de euro dezvoltat de Ardian și Verne în regiunea Parisului, precum și investiții de 1,7 miliarde de euro anunțate de compania americană Salesforce, inclusiv pentru un hub dedicat inteligenței artificiale în capitala franceză.

De asemenea, grupul taiwanez Foxconn intenționează să investească 120 milioane de euro într-o linie de producție de plăci de bază dedicate inteligenței artificiale în orașul Angers, în parteneriat cu specialistul francez în supercomputere Bull.

Macron încearcă de mai mulți ani să poziționeze Franța drept unul dintre principalii poli europeni pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. În paralel cu atragerea investițiilor private, guvernul francez a anunțat investiții publice de 1,55 miliarde de euro pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice și a industriei semiconductorilor.

Potrivit Palatului Élysée, de la lansarea programului „Choose France” în 2018 au fost anunțate peste 230 de proiecte de investiții străine. Franța a fost în ultimii șapte ani țara europeană care a atras cele mai multe investiții străine directe, conform datelor companiei de consultanță EY.