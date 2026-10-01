Mădălina Vlăsceanu, profesor la Stanford, premiată la Gala RePatriot pentru activitatea în cercetare: România mi-a cultivat curiozitatea și setea de știință

Mădălina Vlăsceanu, profesor de științe cognitive la Universitatea Stanford, a fost premiată la categoria Știință în cadrul Galei RePatriot „Top 100 Români de Pretutindeni”. În mesajul transmis cu această ocazie, cercetătoarea a evidențiat contribuția României la formarea sa și a mulțumit familiei și profesorilor care au încurajat-o să își urmeze pasiunea și să aspire la excelență.

„Vă mulțumesc pentru onoarea de a fi recunoscută cu acest premiu și sunt entuziasmată pentru oportunitatea de a mă reconecta cu România, țara care mi-a cultivat curiozitatea și setea de știință, care m-a pregătit pentru tot ce a urmat după ce am plecat de aici la facultate în Statele Unite”, a declarat Mădălina Vlăsceanu.

Cercetătoarea le-a mulțumit părinților pentru sprijinul acordat încă de la început în urmarea propriilor interese și pasiuni. Totodată, a evocat rolul profesorilor de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, care au provocat-o să își depășească limitele și să urmărească excelența.

Mădălina Vlăsceanu este directorul Stanford Climate Cognition Lab, unde studiază soluții cognitive pentru diminuarea impactului încălzirii globale și consolidarea democrației. Cercetările sale urmăresc modul în care procesele mentale, normele sociale și memoria influențează ideile și comportamentele, precum și felul în care acestea pot contribui la încurajarea comportamentelor sustenabile.

Înainte de Stanford, a fost profesor de psihologie la New York University. A obținut doctoratul în psihologie și neuroștiințe la Universitatea Princeton în 2021, după ce a absolvit studii de psihologie și economie la Universitatea Rochester în 2016.

Este autoarea cărții The Psychological Foundations of Climate Solutions, publicată de Cambridge University Press, și a peste 40 de articole științifice în reviste precum Nature Climate Change, Nature Communications, Nature Human Behaviour, Science Advances și PNAS.

La finalul mesajului, cercetătoarea și-a exprimat mândria de a aparține comunității românilor din întreaga lume.

„Sunt mândră că sunt parte dintre voi, din acest grup excepțional de oameni care duc numele României în continuare”, a afirmat Mădălina Vlăsceanu.

Gala „Top 100 Români de Pretutindeni” a deschis joi, 1 octombrie, la Palatul Cotroceni, cea de-a XI-a ediție a RePatriot Summit, desfășurată până pe 4 octombrie la București și pe litoral, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Summitul reunește antreprenori, manageri și profesioniști români din diaspora și din țară pentru consolidarea legăturilor și dezvoltarea unor oportunități de afaceri. Programul continuă pe 2 octombrie, la Hotel Iaki din Mamaia, cu paneluri și dezbateri, urmate, pe 3 și 4 octombrie, de activități de conectare și întâlniri informale.