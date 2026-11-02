„Made in Europe” nu trebuie să se „transforme într-un protecționism contraproductiv”, semnalează ministrul britanic al Apărării înaintea summitului UE-Marea Britanie

Ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, a avertizat luni Bruxelles-ul în legătură cu orice fel de „protecționism”, într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să apere produsele „made in Europe”, inclusiv în domeniul militar, informează AFP, citat de Agerpres.

Acest „made in Europe” nu trebuie să se „transforme într-un protecționism contraproductiv”, a avertizat Streeting într-o conferință de presă, alături de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas.

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Potrivit secretarului de stat pentru relații europene, Hamish Falconer, Europa riscă să-și slăbească industriile dacă Marea Britanie va fi exclusă din lanțurile de aprovizionare europene ca urmare a politicii „made in Europe”, informează Euronews.

„Consider că este esențial să nu luăm măsuri care să slăbească industria europeană. Nu ar fi în interesul niciuneia dintre părți să vedem apariția unor noi bariere în relațiile noastre economice”, a declarat Falconer.

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UE dorește să-și protejeze industriile naționale de concurența străină neloială prin introducerea unei preferințe pentru producătorii europeni în cadrul contractelor publice. Normele propuse, care fac parte din Legea privind accelerarea industrială (IAA) a Comisiei Europene, sunt considerate în general un răspuns la politicile comerciale din ce în ce mai agresive ale Chinei și la concurența subvenționată de stat.

Însă opiniile sunt împărțite cu privire la ceea ce se califică drept „european” și dacă companiile din afara UE pot fi tratate pe picior de egalitate cu cele din UE. Guvernul Burnham a făcut din includerea Regatului Unit în acest program o prioritate cheie în cadrul negocierilor cu Bruxelles.

„Industriile care m-au abordat cu cel mai mare entuziasm sunt cele europene”, a explicat Falconer, adăugând că există o „percepție clară” conform căreia baza industrială europeană este împărtășită cu Regatul Unit, care este a doua cea mai mare piață de export a blocului și cea mai importantă destinație pentru vehiculele noi fabricate în UE.

„Dacă am fragmenta acea bază industrială, asta ar însemna pur și simplu o Europă mai slabă, atât în Regatul Unit, cât și în UE”, a adăugat el.

Prim-ministrul Regatului Unit, Andy Burnham, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la acest program direct în fața președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul Adunării Generale a ONU de la New York, afirmând înaintea acestei întâlniri: „nu suntem dușmanii dumneavoastră”.

În timp ce Franța a militat pentru o abordare mai strictă, guvernul german este considerat mai deschis față de un model care ar extinde regulile de origine la partenerii comerciali ai UE, cu condiția ca aceștia să ofere, în schimb, companiilor europene un acces echivalent.

Ministrul britanic al Apărării urmează să se întâlnească luni, la Berlin, cu omologul german Boris Pistorius, pentru a discuta despre cooperare bilaterală, războiul din Ucraina, informează Politico Europe.