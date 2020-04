Madeleine Albright îndeamnă omenirea la reziliență în fața pandemiei: Defecți așa cum suntem, am construit mari civilizații, am învățat să coexistăm și, cu excepții catastrofale, să trăim în pace

Prim-ministrul britanic Boris Johnson a fost testat negativ pentru coronavirus, la o zi distanță după ce șeful guvernului de la Londra a fost externat din spital, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt de la Downing Street, James Slack, informează Fox News.

Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminică, în prima zi de Paști, din spital, la o săptămâna distanță după ce șeful guvernului de la Londra a fost spitalizat și transferat ulterior și la terapie intensivă din cauza infectării sale cu noul coronavirus.

“Premierul părăsește spitalul după ce a fost tratat pentru coronavirus, dar nu va reveni imediat la muncă”, a anunțat BBC News. Ministrul de externe britanic Dominic Raab îi ţine locul deocamdată premierului, dar nu sunt reguli clar definite pentru situaţiile în care un şef de guvern britanic nu-şi poate îndeplini îndatoririle, notează dpa.

Ulterior, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Twitter, Johnson le-a mulțumit cadrelor medicale.

“În ultimele şapte zile, am văzut fireşte presiunea sub care se află NHS (sistemul medical britanic). Am văzut curajul personal, nu doar al doctorilor şi asistenţilor, ci al tuturor – infirmieri, bucătari, toţi lucrătorii din sistemul sanitar. NHS este inima vibrantă a acestei ţări, alimentată de iubire”, a scris Johnson.

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.

The efforts of millions of people across this country to stay home are worth it. Together we will overcome this challenge, as we have overcome so many challenges in the past. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/HK7Ch8BMB5

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 12, 2020