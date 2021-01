MAE a semnalat părţii britanice diferența de taxe pentru viza care permite dreptul la muncă pe teritoriul Regatului Unit: Am transmis argumentele pertinente pentru continuarea dialogului pe această temă

Premierul britanic Boris Johnson a făcut apel miercuri la încetarea “scenelor ruşinoase” de la Washington, unde protestatarii au invadat clădirea Capitoliului în timpul sesiunii Congresului pentru certificarea rezultatelor la alegerile prezidenţiale din noiembrie din SUA, relatează Reuters.

“Scene ruşinoase în Congresul SUA“, a scris Johnson pe Twitter.

“Statele Unite apără democraţia în lume, iar acum este vital ca acolo să existe un transfer de putere paşnic şi ordonat“, a adăugat prim-ministrul britanic.

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021