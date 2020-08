MAE: Alți 42 de români care lucrau la o fermă din Germania, repatriați după ce au fost testați negativ la COVID-19

România îndeamnă Belarusul să respecte pe deplin drepturile fundamentale ale omului, a afirmat luni, într-o postare pe Twitter, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, în contextul manifestațiilor de la Minsk prin care protestatarii contestă realegerea în funcție a președintelui Aleksandr Lukașenko, iar opoziția acuză fraudarea alegerilor prezidențiale de duminică.

“Sunt foarte îngrijorat de evoluțiile recente din Belarus“, a scris Aurescu.

“România îndeamnă Belarusul să respecte pe deplin drepturile fundamentale ale omului și consideră cu tărie cu singura cale înainte este oprirea violenței și începerea unui dialog politic cât mai repede cu putință“, a continuat șeful diplomației române.

