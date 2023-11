MAE: Alți 86 de români din Fâșia Gaza au ajuns duminică în Egipt. 134 de cetățeni se află deja în România

De Ziua Internațională a Solidarității cu Belarus, România își reafirmă sprijinul pentru poporul belarus, societatea civilă și forțele democratice, transmite Ministerul Afacerilor Externe, într-un mesaj pe X.

„România este alături de poporul belarus și de aspirațiile sale democratice. Viitorul Belarusului este în Europa”, se mai spune în mesaj.

On the International Day of Solidarity with Belarus, #Romania reaffirms the support for BY people, civil society and democratic forces. RO stands by the people of BY and their #democratic aspirations. The future of BY is in Europe.

O declarație a fost emisă duminică și de Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell, care a amintit de moartea tragică a tânărului opozant Raman Bandarenka în 2020, o mărturie clară consecințelor brutale cu care se confruntă cei care se opun regimului.

Exprimându-și profunda îngrijorare cu privire la deteriorarea situației drepturilor omului de la alegerile prezidențiale contestate din 2020, Borrell a subliniat statisticile alarmante privind arestările motivate politic, cazurile penale și numărul impresionant de prizonieri politici, subliniind escaladarea detențiilor în regim de izolare care vizează membrii opoziției, activiștii, apărătorii și jurnaliștii.

On this Day of Solidarity with Belarus, we pay tribute to thousands of peaceful protesters who have suffered brutal repression by the regime.

Justice must be done.

Read the full statement by HRVP @JosepBorrellF: https://t.co/UV6GgLSBIn#FreeBelarus #StandWithBelarus pic.twitter.com/XrcUtjWEnz

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 12, 2023