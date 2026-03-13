MAE: Alți 96 de cetățeni români au revenit în țară printr-un zbor de repatriere organizat de România prin rescEU

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că vineri, 13 martie, au fost repatriați 96 de cetățeni români – 21 de minori, un sugar și 74 de adulți – dintre care 19 cazuri medicale și o femeie însărcinată. Repatrierea a fost realizată printr-un zbor operat de compania aeriană poloneză LOT, pe ruta Muscat–București, cu sprijinul capacității de transport aerian rescEU din cadrul mecanismului european de protecție civilă (UCPM).

Potrivit unui comunicat al MAE, la bordul aeronavei s-au aflat și 38 de cetățeni eligibili din statele membre UE și statele terțe participante la Mecanismul de Protecție Civilă al UE.

Acesta este cel de-al treilea zbor organizat de România, în cadrul mecanismului rescEU, activat cu sprijinul MAI/DSU după ce, în data de 9 martie, 273 de cetățeni români și 83 ai altor state UE au fost evacuați din Orientul Mijlociu prin intermediul a două zboruri operate de compania LOT. Costul zborului este suportat din bugetul Uniunii Europene.

Este, totodată, al patrulea zbor de evacuare organizat de România prin mecanismul European de Protecție Civilă.

Transportul pe cale rutieră până la Muscat pentru persoanele evacuate a fost asigurat de MAE, prin intermediul Consulatului României la Dubai și al Ambasadei României la Abu Dhabi, autocarele fiind însoțite de o echipă consulară mobilă pe întregul traseu. Transportul rutier va fi decontat de Comisia Europeană în cuantum de până la 75%.

De asemenea, Ambasada României la Muscat a asigurat preluarea și coordonarea cetățenilor români până la îmbarcarea acestora în aeronave, împreună și cu echipa Consulară Mobilă a Unității de Reacție Rapidă a Celulei de Criză a MAE.

Ambasada României la Abu Dhabi și Delegația UE la Riad, acreditată și pentru Oman, au întreprins toate demersurile necesare pe lângă autoritățile emirateze pentru trecerea la punctul de trecere a frontierei dinspre EAU către Oman.

Ministerul Afacerilor Externe mulțumește autorităților din Emiratele Arabe Unite și Oman pentru cooperarea și sprijinul oferit pentru realizarea acestor repatrieri în condiții de siguranță.

România este prima țară care folosește capacitatea de transport aerian rescEU a mecanismului european pentru protecție civilă pentru repatrieri, de la crearea acestuia în 2019.

Din evidențele MAE, până la acest moment, peste 6000 de cetățeni români au revenit în țară în siguranță din statele afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Dintre aceștia, circa 3500 prin zboruri de evacuare, repatriere asistată sau facilitate de MAE.

Toate cazurile prioritare în atenția Ambasadei României la Abu Dhabi, Ambasada României la Muscat și Consulatul General al României în Dubai, până la momentul închiderii listelor pentru transportul rutier dinspre Emiratele Arabe Unite spre Oman, respectiv la momentul închiderii procedurilor de check-in pentru cei care erau în Muscat/Oman, s-au aflat pe zborul de evacuare care a aterizat astăzi la București.

Ca element de context, la data de 11 martie 2026, când au început demersurile de reconfirmare de către cetățeni a solicitărilor de evacuare, echipele din cele trei misiuni, în special CG al României din Dubai, au contactat fiecare cetățean român aflat în atenție pentru confirmarea solicitărilor de includere pe zborul de evacuare.

La acel moment erau în atenție aproximativ 270 de persoane, turiști din categoriile vulnerabile, respectiv minori, cazuri medicale, femei însărcinate, dar și turiști cetățeni români care au rămas între timp fără mijloace financiare. Astfel, cetățenii români care reprezintă diferența dintre cifra solicitărilor și cei 96 de cetățeni care au aterizat în această dimineață, sunt cetățeni români care au optat fie să rămână în Dubai, invocând în special disconfortul transferului rutier către Muscat, fie cetățeni români care au părăsit spațiul prin soluții identificate în mod individual.

Celula de Criză și echipele diplomatice și consulare ale MAE din regiune rămân în continuare pregătite să asigure asistență și sprijin consular în funcție de solicitări.

Celula de Criză a MAE, prin intermediul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare ale României din regiune, monitorizează cu atenție situația regională, mențin legătura cu autoritățile statelor din regiune, și sunt pregătite să acorde asistență și protecție consulară, cu prioritizarea siguranței cetățenilor români, în funcție de evoluția condițiilor de securitate.