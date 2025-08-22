MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind programul Visa Waiver

Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic, inclusiv privind programul Visa Waiver, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.

MAE a reacționat la „apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România – SUA”.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.

„Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă. Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, se arată în comunicatul de presă.

Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a avut joi o întrevedere cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice în cadrul Departamentului de Stat al SUA. Discuțiile au vizat agenda bilaterală România–SUA, cu accent pe proiectele aflate în derulare în domeniile apărării și energiei.

„Am discutat posibile modalități de avansare a obiectivului României de a fi inclusă în Programul Visa Waiver”, a anunțat Andrei Muraru, pe pagina de Facebook.

În luna mai, Departamentul de Securitate Internă al SUA, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP), la puțin peste o lună după ce Statele Unite au decis să suspende eliminarea vizelor pentru cetățenii români.

În ciuda preocupărilor legate de securitate, Administrația Biden a desemnat România ca țară VWP la 9 ianuarie 2025. La 25 martie 2025, DHS a suspendat punerea în aplicare a VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Această revizuire s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, în cazul în care îndeplinește criteriile legale de eligibilitate.