MAE: Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv privind programul Visa Waiver
Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic, inclusiv privind programul Visa Waiver, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
MAE a reacționat la „apariția în presă a unor afirmații eronate și manipulări speculative cu privire la relația România – SUA”.
În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că Ambasada României la Washington poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat și alte instituții federale din SUA, în vederea avansării proiectelor comune de consolidare a Parteneriatului Strategic.
„Contrar celor vehiculate în postări online virale și în articole tendențioase, întâlnirea semnalată, cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice din cadrul Departamentului de Stat, face parte din acest dialog regulat și a fost solicitată de Ambasadă. Discuția a vizat proiecte în derulare din domeniul apărării și energiei, precum și posibilitățile de avansare a obiectivului României de includere în Programul Visa Waiver”, se arată în comunicatul de presă.
Ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, a avut joi o întrevedere cu Allison Hooker, subsecretar de stat pentru afaceri politice în cadrul Departamentului de Stat al SUA. Discuțiile au vizat agenda bilaterală România–SUA, cu accent pe proiectele aflate în derulare în domeniile apărării și energiei.
„Am discutat posibile modalități de avansare a obiectivului României de a fi inclusă în Programul Visa Waiver”, a anunțat Andrei Muraru, pe pagina de Facebook.
În luna mai, Departamentul de Securitate Internă al SUA, în consultare cu Departamentul de Stat, a anulat desemnarea României în cadrul Programului Visa Waiver (VWP), la puțin peste o lună după ce Statele Unite au decis să suspende eliminarea vizelor pentru cetățenii români.
În ciuda preocupărilor legate de securitate, Administrația Biden a desemnat România ca țară VWP la 9 ianuarie 2025. La 25 martie 2025, DHS a suspendat punerea în aplicare a VWP pentru a efectua o revizuire a desemnării României. Această revizuire s-a încheiat și, având în vedere accentul pus de această administrație pe securitatea frontierelor și a imigrației, DHS a decis că desemnarea României ar trebui anulată pentru a proteja integritatea VWP și pentru a asigura securitatea frontierelor și a imigrației. România poate fi reconsiderată pentru desemnarea VWP în viitor, în cazul în care îndeplinește criteriile legale de eligibilitate.
Ilie Bolojan: Punerea bazelor militare la dispoziția aliaților NATO, aportul României la o pace durabilă în Ucraina
Premierul Ilie Bolojan spune că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina.
Întrebat, la Antena 1, care este poziția Guvernului față de faptul că liderii europeni cer Statelor Unite să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite Ucrainei, șeful Executivului de la București a amintit poziția țării noastre față de aliați, unul dintre aspecte fiind acela că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.
”În toate aceste luni, așa cum știți, atunci când la un moment dat s-a pus problema susținerii unor garanții de securitate pentru ajungerea la o pace trainică în Ucraina, România a spus cel puțin două lucruri cât se poate de răspicat: “Nu vom trimite trupe, nu ne vom angaja deloc într-o posibilă asigurare cu trupe pe teritoriul Ucrainei”. Acesta a fost un punct cât se poate de clar”, a declarat premierul, citat de Agerpres.
“Iar al doilea punct, în discuțiile cu aliații noștri a fost acela că, având în vedere apartenența României la NATO, bazele noastre militare, care și astăzi sunt operate în comun de forțele noastre și de forțele NATO, în principal cele aeriene, să poată fi folosite de trupele NATO, de trupele Statelor Unite ale Americii, ale celorlalți aliați. Și astăzi de pe aeroporturile noastre se fac patrulări aeriene, se face poliția aeriană pentru a supraveghea ceea ce se întâmplă în Marea Neagră, se fac exerciții militare în comun și deci acesta ar putea să fie, să spunem, aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Punerea bazelor noastre militare la dispoziția aliaților NATO”, a continuat Bolojan.
Ministerul Apărării Naționale a transmis marți că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”.
Precizările MApN au fost făcute pe fundalul faptului că publicația britanică The Times a relatat că țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate, afirmă Bolojan după discuții cu miniștrii sănătății, educației și mediului privind finanțările din PNRR
Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate pentru a crea condiții de dezvoltare pe termen lung și pentru a asigura creșterea economică, a afirmat joi premierul Ilie Bolojan, după prima rundă de întâlniri cu Ministerul Sănătății, Ministerul Educației și Ministerul Mediului pentru analiza proiectelor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Discuțiile au vizat atât proiectele care rămân finanțate prin PNRR, cât și identificarea altor surse de finanțare pentru investițiile mature ce nu se pot încadra în acest program, arată Guvernul într-un comunicat.
Conform Palatului Victoria, premierul Ilie Bolojan a subliniat că din PNRR vor fi în continuare finanțate proiectele pentru care lucrările au început și care vor fi finalizate până la 31 august 2026, precum și cele care reprezintă ținte de investiții asumate de România prin acest mecanism european. Pentru celelalte proiecte mature, Guvernul va căuta soluții de finanțare prin bugetul național sau alte programe europene.
„Menținerea unui nivel ridicat al investițiilor este o prioritate pentru a crea condiții de dezvoltare pe termen lung și pentru a asigura creșterea economică. Singura măsură pe care o putem lua acum este să finanțăm investiții, din orice formă de resurse disponibile. Avem un tablou de bord național ce include toate proiectele pregătite, stadiul de realizare al fiecăruia și toate elementele necesare analizei obiective. Fiecare ministru va stabili portofoliul proiectelor prioritare și etapizarea lor. Fie că avem în vedere construcția sau modernizarea unităților sanitare și de învățământ, fie amenajarea rețelelor de apă și canalizare, este esențial ca peste un an România și cetățenii noștri să poată vedea în viața de zi cu zi că fondurile din PNRR au fost înțelept investite”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
Citiți și Guvernul adoptă Ordonanța de Urgență care "filtrează" proiectele din PNRR: În 15 zile, ministerele trebuie să anunțe ce poate fi realizat până la 31 august 2026
În domeniul sănătății, au fost analizate proiectele de construcție și amenajare a unor noi spitale, dotarea cabinetelor medicilor de familie, a ambulatoriilor și a secțiilor de terapie intensivă.
În educație, discuțiile s-au axat pe construcția, modernizarea și renovarea căminelor studențești și a campusurilor universitare, dotarea unităților de învățământ, dar și pe programele pentru combaterea abandonului școlar și sprijinirea copiilor și tinerilor din medii defavorizate.
În domeniul mediului, accentul a fost pus pe proiecte de apărare împotriva inundațiilor, realizarea cadastrului apelor și managementul apelor uzate.
La întâlnirile de lucru de la Palatul Victoria au participat, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierii Marian Neacșu și Tánczos Barna, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
Consultările pentru prioritizarea finanțării proiectelor de investiții vor continua în perioada următoare cu celelalte ministere coordonatoare de reformă și de investiții din PNRR.
Luca Niculescu: Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase
Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE responsabil pentru coordonarea procesului de aderare a României la OCDE, a transmis joi că urmează o perioadă extrem de intensă de dialog cu organizația, în care se dorește încheierea ultimelor comitete rămase.
„Comitet Național pentru aderarea la OCDE s-a reunit azi la Palatul Victoria sub conducerea prim-ministrului. O ocazie excelentă de a discuta cu toate ministerele și instituțiile implicate înaintea unei adevărate „ofensive de toamnă”. Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă de dialog cu OCDE, în care sperăm să încheiem ultimele comitete rămase”, a scris Luca Niculescu, într-o postare pe Facebook.
Prim-ministrul Ilie Bolojan, a prezidat joi reuniunea Comitetului Național pentru Aderarea României la OCDE, format ce reunește reprezentanții ministerelor, instituțiilor și autorităților publice implicate în proces și în cadrul căruia șeful Guvernului a precizat că aderarea României la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci și o reală șansă pentru reforme, bazate pe cele mai bune practici și standarde internaționale
La reuniune au participat instituțiile cu atribuții în domeniile aferente Comitetelor OCDE care evaluează România conform Foii de parcurs, informează Guvernul într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Luca Niculescu a precizat că România se află în grafic, cu 14 capitole finalizate din 25, iar în perioada următoare urmează evaluări importante.
„După cum a spus premierul Ilie Bolojan, aderarea la OCDE nu este doar un obiectiv de politică externă, ci o prioritate strategică. Ea ne va ajuta să ne îmbunătățim politicile publice, să atragem mai multe investiții, să fim mai vizibili pe harta economică internațională și mai influenți la nivel global”, a adăugat Luca Niculescu.
Acesta a menționat că a fost prezentat stadiul procesului de aderare, precum și pașii care trebuie realizați cu prioritate.
„Chiar dacă a fost vară, instituțiile au lucrat intens, iar speranța mea este ca toamna să fie cât mai bogată în evaluări încheiate. Ținta noastră strategică rămâne clară: aderarea în 2026”, a concluzionat Luca Niculescu.
România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi noiembrie 2012, şi a reînnoit-o anual începând cu 2016. La 25 ianuarie 2022, Consiliul OCDE a decis demararea discuțiilor de aderare cu toate cele 6 țări aspirante: Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România. În iunie 2022, Consiliul OCDE a adoptat Foaia de Parcurs pentru țara noastră, odată cu cele patru state candidate. Ulterior, în decembrie 2022, țara noastră a depus memorandumul inițial privind aderarea României la această organizație.
În prezent, România se află în etapa tehnică a procesului de evaluare, care constă în transmiterea de informații suplimentare, organizarea de misiuni tematice și susținerea de prezentări în cele 25 de Comitete sectoriale OCDE esențiale pentru acest proces.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
SUA impun noi sancțiuni petroliere Iranului pentru a bloca finanțarea terorismului în străinătate
