MAE anunță că autoizolarea românilor la intrare în Austria este o măsură ”cu caracter temporar”. Aceasta devine obligatorie începând cu 9 iulie

Estimarea Comisiei Europene, care previzionează o contracție a economiei de 6% în 2020, este prea pesimistă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România astăzi, a declarat, miercuri, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, completând că se așteaptă la o îmbunătățire a estimării, potrivit Agerpres.

”Comisia a păstrat pentru România aceeaşi prognoză din primăvară. Da, este -6%, dar este aceeaşi cifră, nu a înrăutăţit-o. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în restul Europei, vedem că în mai toate ţările aceste cifre au fost înrăutăţite. Şi cifrele arată diferit de estimarea din primăvară cu aproape un punct procentual sau poate chiar mai mult. Deja vorbim acum de o înrăutăţire cam în toată Europa, în afară de câteva ţări. În acelaşi timp, dacă mă uit la vecinii noştri, România are o estimare de -6, dar Ungaria de -7% şi aşa mai departe. Trebuie să ne uităm la această estimare în contextul în care trăim în Uniunea Europeană. Rămân la opinia că este o estimare prea pesimistă, dacă ne uităm la ce se întâmplă în România astăzi. Şi ieri am avut, pe lângă confirmarea de la INS a creşterii economice în primul trimestru cu 2,7%, am avut o revizuire în sus, şi asta a fost foarte important, a contribuţiei investiţiilor la creşterea economică din primul trimestru, de la 0,9 la 2 puncte procentuale”, a spus Florin Cîţu, la videoconferinţa Profit Financial Forum ”Finanţăm repornirea economiei”.

Conform acestuia, se observă o dinamică interesantă, respectiv o reducere a stocurilor, ceea ce relevă faptul că economia nu a crescut pe bază de stocuri, ci prin investiții, iar stocurile care erau deja făcute au fost folosite.

Ministrul Finanțelor a precizat, de asemenea, că 11.000 de firme au luat credite prin programul IMM Invest, în pofida faptului că acesta nu a pornit foarte bine și că a fost un volum foarte mare pentru sistemul financiar-bancar dintr-odată.

”În toată această perioadă am luat nişte decizii. Am văzut dacă funcţionează. Dacă nu funcţionează, le-am îmbunătăţit împreună cu mediul privat. Vorbesc de sistemul financiar-bancar, pentru că ei sunt astăzi aici cu mine, dar am făcut acelaşi lucru cu toate sectoarele din economie. Revenind la creşterea economică, important pentru mine a fost să reduc din această cădere. Nu o să fie 4%, asta ştim foarte bine, dar nici nu voiam să fie -8%, -6%. Noi estimăm -2%. Sper să ajungem acolo – o contracţie de două puncte procentuale – şi de aceea am venit şi în toată această perioadă am schimbat lucrurile puţin. Da, aveam cheltuieli fixe în buget pe care nu puteam să facem nimic. E vorba despre salarii, pensii, ajutoare sociale şi acolo nu puteam să facem decât să le plătim la timp – aceasta a fost o decizie -, dar ce am putut noi să facem a fost să investim. După 6 luni avem 16 miliarde de lei investiţii în economie. Este cea mai mare cifră din ultimii 10 ani. Şi haideţi să ne comparăm cu ultimii 3 ani! În 2017 erau 6 miliarde de lei investiţi după 6 luni. În 2018 erau 9 miliarde şi în 2019 erau 12 miliarde. Noi am venit cu 16 miliarde într-un an de criză. Cea mai mare criză pe care o vede omenirea în ultima 100 de ani, am spus, pentru că din punctul meu de vedere şocul iniţial a fost mult mai dur decât şocul din 1929”, a susţinut Florin Cîţu.

Conform previziunilor sale de vară, date de Comisia Europeană, economia României va avea o contracție de 6% în anul 2020, urmând ca anul viitor aceasta să înregistreze o creștere de 4%.