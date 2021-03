MAE: Bogdan Aurescu și Antony Blinken au discutat despre creșterea prezenței militare americane în România. SUA apreciază progresele României privind statul de drept

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a mulțumit luni seară Alianței Nord-Atlantice pentru donația a 100.000 de măști de protecție, care au fost transportate de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa la Chișinău cu sprijinul Forțelor Aeriene Române.

“Aceasta este cea de-a doua tranșă de ajutor din partea NATO pentru Republica Moldova, fiind posibilă datorită contribuțiilor generoase ale Luxemburgului și Norvegiei”, a scris Sandu, pe Twitter, precizând că ajutorul a fost adus la Chișinău de un avion al Forțelor Aeriene Române.

Ea a subliniat că ajutorul primit se ridică la 490.000 de dolari și va ajuta la salvarea multor vieți.

Thankful for the 100,000 masks donation that just landed in Chisinau by Romanian Air Force jet. This is @NATO’s 2nd batch of aid to 🇲🇩, possible thanks to generous contributions by 🇱🇺and 🇳🇴.

The total aid of ~$490,000 will help save many Moldovan lives. pic.twitter.com/VuLHDNhqRS

— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 29, 2021