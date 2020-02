MAE: Cei patru cetățeni români repatriați din China au fost plasați în carantină. MAE depune eforturi pentru identificarea altor români aflați în zonă

România a dovedit că are maturitatea şi expertiza necesare în dreptul internaţional al delimitărilor maritime, pe care este în continuare deschisă să o împărtăşească şi altor state, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cu prilejul aniversării a 11 ani de la finalizarea, în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga (CIJ), a procesului privind delimitarea în Marea Neagră.

Ministerul Afacerilor Externe a subliniat, într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro, că Hotărârea CIJ din 3 februarie 2009 a reprezentat un succes diplomatic important, prin recunoaşterea jurisdicţiei şi a drepturilor suverane ale României cu privire la 9.700 kilometri pătraţi de platou continental şi zonă economică exclusivă în Marea Neagră.

“Alături de colegii mei de echipă, formată preponderent din experţi români, am demonstrat că munca realizată profesionist, perseverent, argument cu argument, are capacitatea să ne conducă eforturile la bun capăt şi să producă rezultate cu impact naţional şi internaţional. Hotărârea dată de Curte a arătat, la rândul său, că România are oamenii şi capacitatea să îşi susţină interesele cu fruntea sus, în cele mai înalte foruri internaţionale şi, în final, să aibă câştig de cauză. România a dovedit că are maturitatea şi expertiza necesare în dreptul internaţional al delimitărilor maritime, pe care suntem în continuare deschişi să o împărtăşim şi altor state”, a declarat Aurescu, fost agent al României în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie, în perioada 2004 – 2009, care a condus pledoariile ţării noastre în acest caz.

Potrivit MAE, în urma acestui proces, care s-a derulat pe durata a mai mult de patru ani, ţării noastre i-au revenit aproape 80% din suprafaţa de platou continental şi zonă economică exclusivă din bazinul de vest al Mării Negre aflată în dispută în faţa CIJ, ceea ce reprezintă “prima şi unica” extindere de jurisdicţie suverană şi drepturi suverane ale României după Marea Unire din 1918.

“Hotărârea Curţii, adoptată cu unanimitate, ceea ce a reprezentat o premieră în istoria CIJ, a devenit un punct de referinţă pentru soluţionarea diferendelor internaţionale pe cale paşnică în domeniul delimitărilor maritime, fiind citată consistent în jurisprudenţa CIJ şi a altor instanţe internaţionale, precum şi în doctrina dreptului internaţional în materie”, se arată în comunicatul MAE.

Conform acestuia, hotărârea a marcat o serie de premiere atât pentru ţara noastră, cât şi la nivel internaţional, fiind prima din istoria Curţii Internaţionale de Justiţie pronunţată în unanimitate de cei 15 judecători, după peste 40 de ani în care acest diferend politic bilateral complex nu a putut fi soluţionat prin negociere.