MAE: Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE a lansat o consultare publică privind viitorul cooperării internaționale pentru dezvoltare

Comitetul de Asistență pentru Dezvoltare (DAC) al OCDE a lansat, la 14 aprilie 2026, o amplă consultare publică în cadrul procesului de revizuire al organismului, cu scopul de a analiza efectele generate de evoluțiile din domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare asupra rolului, instrumentelor și parteneriatelor Comitetului, se arată într-un comunicat al MAE.

Procesul de revizuire al DAC are loc pe fondul unei dinamici geopolitice în continuă schimbare, caracterizată și printr-un declin istoric al volumului asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) la nivel internațional, respectiv o scădere cu 23% a AOD acordate în 2025 față de anul precedent.

În acest context, procesul de revizuire se concentrează pe patru piloni principali: îmbunătățirea, transparentizarea și asigurarea furnizării în timp util a datelor privind AOD, precum și a altor fluxuri oficiale și private; rolul AOD în ansamblul fluxurilor de finanțare pentru dezvoltare; analiza criteriilor de eligibilitate a țărilor și a procesului de promovare din lista statelor beneficiare de AOD, precum și evaluarea și îmbunătățirea modalităților de lucru ale Comitetului.

Această consultare publică reprezintă o oportunitate pentru instituțiile și societatea civilă din România de a avea un rol direct în modelarea standardelor asistenței oficiale pentru dezvoltare, inclusiv a modului de definire, raportare și evaluare a acesteia, precum și de a contribui la adaptarea acestora la evoluțiile și provocările actuale din domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, mai ales în contextul în care România este prima țară care, la 17 decembrie 2025, a obținut statutul de membru asociat al DAC.

Revizuirea la nivelul DAC se va realiza printr-un proces deschis și incluziv, implicând părțile interesate la nivel internațional, inclusiv un „grup consultativ de parteneri” format din principalii actori din domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Astfel, demersul se adresează statelor membre OCDE și non-OCDE, organizațiilor internaționale, precum și altor actori interesați sau care lucrează în sfera cooperării internaționale pentru dezvoltare. Prin valorificarea experiențelor și perspectivelor acestora, Comitetul va putea contribui la consolidarea sistemului global de finanțare a dezvoltării.

Până în prezent, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale ale OCDE. Dintre acestea, România a obținut 25 avize formale din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică, Statistică și Politicile de Statistică, Combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), Chimicale și Biotehnologie, Politici de Mediu și Afaceri Fiscale, Piețe Financiare și Guvernanță Publică, Analiză Economică și de Dezvoltare și Investiții.

Ultimele șapte avize au fost obținute în 2026, an în care România își propune aderarea la organizație.