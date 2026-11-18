Ministerul de Externe din Republica Moldova l-a convocat miercuri pe ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, căruia i-a înmânat o notă de protest în legătură cu încălcarea repetată a spațiului aerian al țării de către aparate de zbor fără pilot, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a condamnat ferm acțiunile care încalcă suveranitatea Republicii Moldova și pun în pericol viața și siguranța oamenilor. Prin nota de protest, Republica Moldova a cerut Rusiei să înceteze aceste acțiuni și să respecte spațiul aerian și frontierele țării noastre.

La 17 noiembrie, șapte drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, iar șase dintre acestea au avut impact la sol.

„Războiul Rusiei amenință întreaga Europă”, a scris președinta Moldovei, Maia Sandu, pe rețeaua de socializare X.

This evening several Russian drones violated our airspace, one of them over Chișinău, alarming residents. Russia’s war threatens all of Europe. Moldova stands for peace. We’ll keep pushing for sanctions on Moscow, standing with Ukraine and building our defence with partners. — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 17, 2026

Atacul combinat al Rusiei cu drone și rachete de marți a fost detectat în 44 de locații din Ucraina, potrivit forțelor aeriene ucrainene.

Dronele rusești au încălcat în mod regulat spațiul aerian al Moldovei de la invazia pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldovei a raportat 81 de incidente care au implicat rachete și drone de fabricație rusă și iraniană, conform Politico Europe.

Republica Moldova l-a convocat ultima dată pe Ozerov pe 1 octombrie, în urma exploziei unei drone rusești în apropierea localității Brănești, din raionul Orhei.