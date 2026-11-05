MAE, după acuzațiile liderei AfD la adresa comunității românești din Germania: Respingem orice instrumentare în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările UE

Ministerul Afacerilor Externe „respinge orice instrumente în scop politic a prezenței cetățenilor români în țările Uniunii Europene.”

MAE a transmis într-un comunicat că are în atenție toate „pozițiile publice relevante care vizează comunitatea românească din străinătate, inclusiv din Germania.”

Ministerul Afacerilor Externe a amintit că diaspora romanescă, inclusiv cea din Germania, „are o contribuție economică și socială majoră, fiind apreciată în cadrul comunităților în care trăiesc compatrioții noștri, de către autoritățile germane și de către angajatori.”

„Folosim dialogul diplomatic permanent cu autoritățile publice, inclusiv pentru a transmite reacția la declarațiile discriminatorii”, mai adaugă MAE.

Reacția MAE vine în contextul în care lidera partidului german Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, i-a acuzat pe românii din Germania că „jefuiesc sistemul social.”

„Alocații pentru copii, ajutor social de bază, îngrijire medicală: tot mai mulți migranți din România ne jefuiesc sistemul social. Numai în Magdeburg, cheltuielile s-au multiplicat de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. O cotitură în politica de migrație este posibilă doar cu AfD!”, a scris Weidel pe X.

Președinții Senatului și Camerei Reprezentanților au condamnat aceste declarații. Potrivit MAE, la 31 mai 2025, erau înregistrați oficial 909.539 cetățeni români rezidenți în Germania.