MAE: Intrarea cetățenilor străini în Ucraina va fi interzisă până la data de 28 septembrie, începând de sâmbătă. Sunt exceptate anumite categorii de persoane, dar trebuie să prezinte o asigurare medicală care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o întrevedere bilaterală cu omologul său italian, Luigi di Maio, în marja Reuniunii informale în format Gymnich a miniştrilor de Externe ai statelor membre UE, care se desfăşoară la Berlin, cei doi convenind începerea pregătirii următoarei şedinţe comune de Guvern, care va avea loc în cursul anului 2021, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Șeful diplomaţiei române a evidenţiat nivelul foarte bun al relaţiei bilaterale, de Parteneriat Strategic Consolidat, având drept fundamente relaţiile istorice dintre cele două ţări, precum şi puternicele legături umane şi economice care leagă, în prezent, România şi Italia, ţară gazdă pentru cea mai numeroasă diaspora românească.

Excellent discussion w/FM🇮🇹 @luigidimaio at #Gymnich/Berlin on developing RO-IT Strategic Partnership. Agreed to intensify political dialogue, incl to start preparing t/Joint Government Meeting in 2021.Also discussed our coop based on mutual support&solidarity in #COVID19 context pic.twitter.com/EsnuMwuDog

