MAE l-a convocat pe ambasadorul rus după incidentul cu dronă pe teritoriul României: „Este un act iresponsabil și provocator”

Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat, sâmbătă, 25 aprilie 2026, pe ambasadorul Federației Ruse la București, după ce o dronă rusească purtând încărcătură explozivă a încălcat spațiul aerian al României și s-a prăbușit, în cursul nopții, într-o zonă locuită din municipiul Galați, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Partea română a condamnat ferm incidentul, calificându-l drept „inacceptabil” și subliniind că acesta reprezintă o încălcare a suveranității naționale și o escaladare serioasă a situației de securitate la nivel regional.

„Este un act iresponsabil și provocator ce încalcă principii de bază ale dreptului internațional”, a subliniat Ministerul.

Ministerul a atras atenția asupra riscurilor „de o deosebită gravitate” pentru securitatea și siguranța cetățenilor români, în contextul intensificării atacurilor ruse asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei cu România.

Totodată, autoritățile române au cerut Federației Ruse să înceteze atacurile împotriva Ucrainei, inclusiv cele care vizează obiective civile din proximitatea graniței, subliniind că acestea au consecințe directe asupra securității României.

În cadrul întrevederii, partea română a reiterat responsabilitatea exclusivă a Federației Ruse pentru războiul de agresiune împotriva Ucrainei, acuzând Moscova că încalcă „flagrant și sistematic” obligațiile fundamentale privind respectarea suveranității, integrității teritoriale și securității statelor.

MAE subliniază că războiul „ilegal și neprovocat” dus de Rusia de peste patru ani reprezintă o amenințare persistentă nu doar la adresa Ucrainei, ci și a întregii regiuni a Mării Negre.

Ministerul precizează că, în coordonare cu celelalte instituții relevante, menține un dialog constant cu partenerii și aliații, informând în timp real cu privire la evoluțiile de securitate generate de acest incident.