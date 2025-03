MAE, mesaj după discuțiile SUA-Ucraina: Este timpul ca Rusia să demonstreze că este cu adevărat interesată de pace

Uniunea Europeană reacționează rapid la noile tarife de până la 25% impuse de Statele Unite asupra importurilor de oțel, aluminiu și produse derivate, printr-un set de măsuri compensatorii menite să protejeze companiile și lucrătorii europeni afectați de aceste restricții comerciale, a transmis, miercuri, Comisia Europeană.

Măsura vine ca răspuns la ceea ce UE consideră a fi tarife nejustificate și perturbatoare impuse de Washington, care au intrat în vigoare la miezul nopții.

„Regretăm profund această măsură. Tarifele sunt taxe. Sunt rele pentru întreprinderi și chiar mai rele pentru consumatori. Aceste tarife perturbă lanțurile de aprovizionare. Ele aduc incertitudine pentru economie”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Sunt în joc locuri de muncă. Prețurile vor crește. În Europa și în Statele Unite”, a continuat ea.

We deeply regret the US tariffs imposed on Europe.

Tariffs are taxes.

They are bad for business, and even worse for consumers.

Today Europe takes strong but proportionate countermeasures.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 12, 2025