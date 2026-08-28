MAE organizează Reuniunea Anuală a Diplomației Române, 31 august – 1 septembrie. Ministrul de externe din Bahrain, invitat special

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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Ministerul Afacerilor Externe organizează, pe 31 august și 1 septembrie, Reuniunea Anuală a Diplomației Române, ediția din acest an fiind dedicată unei diplomații mai eficiente, mai pragmatice și mai bine conectate la interesele României, iar invitatul special este ministrul de externe al Bahrainului, Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Lucrările reuniunii vor fi conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țoiu, și se vor desfășura la Opera Națională București, a informat vineri MAE.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la 1 septembrie, și va reuni șefii misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate, reprezentanți ai corpului diplomatic străin acreditat la București, membri ai conducerii MAE și înalți oficiali români.

Potrivit ministerului, discuțiile se vor concentra pe modul în care acțiunea diplomatică și consulară poate contribui la consolidarea profilului internațional al României, promovarea intereselor de securitate și economice ale țării, sprijinirea cetățenilor români și întărirea rolului României în Uniunea Europeană, în relația transatlantică și în dialogul cu partenerii globali.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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