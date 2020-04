MAE: Peste 200 de români angajați la un abator în Germania, infectați cu noul coronavirus

Uniunea Salvaţi România solicită ministrului Educaţiei, ministrului Fondurilor Europene, ANCOM şi STS să analizeze varianta adaptării programelor din fonduri europene astfel încât banii să fie folosiţi pentru a asigura tablete sau laptopuri cu modem 3G/4G elevilor ce nu au dotarea necesară participării la cursurile online.

“De 20 de ani încoace, partidele la putere ignoră realităţile din ţară şi nevoile reale ale şcolilor, cadrelor didactice şi ale copiilor şi toacă bani mulţi pe o aşa-zisă informatizare“, transmite USR într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Doar în ultimii ani, guvernarea PSD a decis investirea a zeci de milioane de euro în tot felul de platforme online. Catalogul electronic, o platformă online de management al şcolilor, costă 48,47 milioane euro. Biblioteca virtuală, prin care s-ar face manuale electronice, jocuri şi alte materiale auxiliare, alte 49,46 milioane euro. Wireless Campus, care vizează dotarea cu echipamente wireless a 4.500 de şcoli, alte 45 milioane euro, iar programul “Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi – CRED”, alte 42 milioane euro.

În tot acest timp, peste o mie de şcoli din România nu reuşesc să asigure elevilor nici măcar condiţiile minime de igienă, astfel încât copiii să nu mai fie nevoiţi să meargă la toaletă în fundul curţii şi să aibă apă curentă pentru a se spăla pe mâini.

Guvernarea PNL vine şi ea, acum, nu cu soluţii, ci cu obligaţii rupte de realitate. Obligaţii pentru copii de a participa la cursurile online şi obligaţii pentru părinţi de a asigura acestora dotarea necesară şi accesul la internet.

“Un stat care a ratat informatizarea Educaţiei impune acum obligaţii părinţilor. Am citit ordinul Ministrului Educaţiei cu obligativităţile în şcoala online şi pare desprins de lumea reală. În lumea reală, un elev de liceu din Vaslui, clasa a XII-a, care locuieşte într-o localitate fără internet broadband (sunt multe încă în rural), deşi învaţă foarte bine, a fost ameninţat că nu va intra în examene dacă lipseşte la lecţiile online. Pentru care nu are net. În lumea reală, copii din Budila de care am grijă şi cărora le-am dus tablete, stau la poarta colegilor care au internet pe cablu, ca să facă lecţiile. Şi aş putea continua. Aşa arată lumea reală”, declară eurodeputatul USR PLUS Cristian Ghinea.

În plus, Axa 6 a Programului Operaţional Capital Uman, prin care sunt vizate tocmai “Educaţia şi competenţe”, are alocate aproape 1,4 miliarde euro pentru regiunile mai puţin dezvoltate. Peste două treimi din sumă este încă necheltuită.

“Trebuie pregătit un audit, desfiinţate şi trasă la răspundere conducerea celor două Organisme Intermediare care de decenii tot toacă bani europeni pentru informatizarea Educaţiei – cel de la Ministerul Educaţiei şi cel de la fostul Minister al Comunicaţiilor, acum pierdut prin colosul numit Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor”, mai precizează eurodeputatul USR PLUS Cristian Ghinea.

Banii – europeni sau naţionali – trebuie folosiţi astfel încât statul să răspundă nevoilor curente ale sistemului românesc de Educaţie, mai transmite Uniunea Salvați România în comunicatul menționat.