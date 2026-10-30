MAE: Peste 40 de state OSCE, solidare cu România după actul de sabotaj rusesc de la Carfil. Bucureștiul condamnă acțiunile hibrid ale Moscovei

Peste 40 de state participante la OSCE și-au exprimat solidaritatea cu România în contextul intensificării acțiunilor de război hibrid ale Federației Ruse, după ce Bucureștiul a prezentat în cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa rezultatele investigației privind actul de sabotaj din 14 septembrie 2026, care a provocat incendiul de la platforma industrială Carfil din Brașov.

În cadrul unor dezbateri organizate la Forumul de Cooperare în domeniul Securității și la Consiliul Permanent al OSCE, Bucureștiul a condamnat, de asemenea, atacurile rusești asupra navelor comerciale din Marea Neagră și încălcările spațiului aerian național.

“În completarea demersurilor de informare a aliaților și partenerilor din UE și NATO, România a atras atenția statelor participante OSCE asupra actului de sabotaj coordonat de Federația Rusă, care a provocat incendiul din 14 septembrie 2026 din incinta platformei industriale Carfil din Brașov. Astfel, au fost organizate dezbateri în cadrul Forumului de Cooperare în domeniul Securității din 28 octombrie 2026, respectiv la Consiliul Permanent din 29 octombrie 2026, la care au luat parte cele 57 de state participante OSCE și Partenerii pentru Cooperare ai organizației”, arată MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

România a prezentat rezultatele investigației autorităților române, în cooperare cu statele aliate, și a atras atenția asupra gravității incidentului. Partea română a subliniat că acesta se înscrie în seria tot mai amplă și mai complexă de acțiuni parte a războiului hibrid.

În egală măsură, România a condamnat atacurile sistematice ale Rusiei asupra navelor comerciale din Marea Neagră, soldate cu victime, atrăgând atenția că acestea constituie încălcări ale dreptului internațional și pun în pericol siguranța și libertatea de navigație în Marea Neagră. Totodată, au fost expuse încălcările spațiului aerian național al României, ca urmare a intensificării atacurilor Rusiei asupra infrastructurilor civile din Ucraina.

În reacție, peste 40 de state participante la OSCE au exprimat solidaritatea cu România. Alături de celelalte state participante, România a reafirmat sprijinul pentru Ucraina, în contextul războiului de agresiune al Rusiei, pledând pentru încetarea focului și crearea unor condiții favorabile pentru o pace negociată cuprinzătoare, justă și durabilă.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, formată din 57 de state participante, este cea mai mare organizație regională de securitate. OSCE a fost creată pentru menținerea păcii, securității și stabilității în Europa, prin prevenirea, gestionarea și reducerea riscurilor.

Principalele structuri pentru consultări și decizii la nivelul organizației sunt Consiliul Permanent, care se ocupă de chestiuni politice, respectiv Forumul de Cooperare în domeniul Securității, care gestionează aspecte politico-militare.