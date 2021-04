MAE: Proiectul european va fi cu adevărat împlinit doar după aderarea statelor din Balcanii de Vest. Stabilitatea și securitatea Europei depind într-o măsură semnificativă de acest demers

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a particpat ieri, 29 aprilie, la dezbaterea organizată de deputatul USR PLUS, Cătălin Teniță, privind imunizarea anti-HPV (Human Papiloma Virus), un capitol la care România nu excelează deloc, având patru campanii de vaccinare eșuate până în prezent, fiind și statul Uniunii Europene cu cea mai mare rată de mortalitate a cancerului de col uterin.

Ioana Mihăilă a declarat că în acest an Ministerul Sănătății a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar și-a exprimat încrederea că obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins în curând și datorită sprijinului pe care țara noastră îl va primi prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„În acest an Ministerul Sănătații a bugetat 40.000 de doze de vaccin anti-HPV, dar obiectivul de a eradica acest tip de cancer va fi atins și datorită sprijinului pe care țara noastră îl va primi prin PNRR. În PNRR am introdus întărirea capacității medicilor de familie în procesul de prevenție: pentru recoltarea testului Babeș Papanicolau și testul care diagnostichează infecția cu HPV. Screeningul e bine să fie făcut la nivel de asistență primară, de aceea dotarea regională cu aparatură, astfel încât diagnosticarea să se facă în timp util și eficient, este esențială. Și tot prin PNRR am introdus o importantă componentă de digitalizare, astfel încât rezultatele să se afișeze mai ușor. Am solicitat Comisiei de oncologie din Minister să extindă testarea pe grupele de vârstă pentru a ne plăti datoria față de fetele mai mari, nu doar grupa 11-14 ani”, a susținut Ioana Mihăilă în întervenția sa.

De asemenea, prin europarlamentarul Alin Mituța, Ioana Mihăilă a întrebat Comisia Europeană în ce măsură s-ar putea face o achiziție centralizată la fel ca cea împotriva COVID-19: „Anul acesta fiica mea va fi vaccinata anti-HPV, are 13 ani și așteaptă cu nerăbdare, iar la școala ei îndemn mamele să aibă curaj să își vaccineze fetițele și băieții”, a mai declarat ministrul Sănătății.

La rândul său, europarlamentarul USR PLUS Nicu Ștefănuță a amintit că, în urmă cu câteva săptămâni, a fost lansat planul de acțiune europeană împotriva cancerului. Unul dintre obiectivele ambițioase ale planului este o rată de vaccinare anti-HPV de 90% în rândul tinerelor cu vârsta între 11-14 ani din UE. Europarlamentarul a transmis că un rol important în procesul de vaccinare îl are informarea părinților.

„Observăm că în UE există o epidemie de cancer, 25% dintre cazurile mondiale ale teribilei maladii sunt pe continentul european. Vaccinarea anti-HPV este necesară și în rândul băieților fiindcă și ei sunt un agent de transmisie. Este o inegalitate de tratament de neacceptat. Lupt la Bruxelles pentru un registru al inegalităților care să arate lipsa medicamentelor din anumite state membre. Este un lucru important deoarece sunt state în care medicamentele anti cancer se găsesc rar. Achiziția vaccinului de la nivel european în tratarea cetățenilor s-a dovedit deja eficace în combaterea crizelor, cum este cea de COVID-19. E necesară și împotriva virusului HPV”, a explicat europarlamentarul Nicu Ștefănuță.

Specialiștii prezenți la dezbatere au prezentat date conform cărora 95% dintre femeile din România au auzit de cancerul de col uterin, 84% dintre femei cred ca poate fi vindecat și 83% cred ca poate fi prevenit. Informații care arată deschiderea către o posibilă vaccinare anti-HPV, dacă acesta ar fi asigurat gratuit.

Soluțiile transmise de specialiștii prezenți la dezbatere:

Gratuitatea vaccinului: Costurile sunt prea mari pentru femeile din România;

Acțiuni de prevenție: Informarea cetățenilor privind educația pentru sănătate, introducerea materiei în școli;

Extinderea vârstei de vaccinare de la 11-14 ani la 15-25 ani: Este o datorie pe care România trebuie să o plătească față de tinerele care au crescut și nu s-au vaccinat;

Vaccinarea băieților: Este o discriminare ce trebuie corectată, fiindcă și ei sunt purtători ai virusului;

Crearea unei platforme de vaccinare: Similară celei pentru COVID-19, unde părinții să-și programeze copiii și medicii de familie să programeze pacienții care vor să fie vaccinați. Astfel și Ministerul Sănătății va ști care este necesarul de doze pentru țara noastră.

„Sunt cinci familii care suferă în fiecare zi și rămân neconsolate pentru toată viața din cauza virusului”, a transmis deputatul USR PLUS Cătălin Teniță la încheierea dezbaterii privind imunizarea anti-HPV, inițiatorul dezbaterii.

În prezent, în România se derulează o campanie slabă de informare privind vaccinarea antiHPV, autoritățile din domeniul sănătății au avut 4 tentative eșuate de informare și prevenție în 12 ani, dar în același timp ne clasăm pe primul loc în UE la cazurile mortale provocate de cancerul de col uterin, care poate fi prevenit în 80% din cazuri.

O nouă campanie de vaccinare împotriva HPV ar putea și ar trebui să aibă loc în România în următoarea perioadă, odată cu implementarea Planului european de combatere a cancerului, care are ca obiectiv vaccinarea a 90% din populația țintă a UE, ceea ce înseamnă atât fete adolescente, cât și băieți adolescenți.

Comisarul european pentru sănătate, Stella Kyriakides, a transmis statelor membre că vor avea mereu parte de sprijinul UE în ceea ce privește vaccinare anti-hpv. În prezent, vaccinul HPV nu este obligatoriu, în foarte puține cazuri este recomandat fetelor adolescente și în cele mai rare cazuri este și administrat.

