MAE: Reprezentantul permanent al României la ONU Cornel Feruță a fost desemnat consilier al președintelui Adunării Generale a ONU privind reforma organizației

Reprezentantul permanent al României la ONU Cornel Feruță a fost desemnat, la 3 noiembrie, în funcția de consilier al președintelui Adunării Generale a ONU privind reforma Națiunilor Unite, informează Ministerul Afacerilor Externe printr-un comunicat.

În această calitate, ambasadorul Cornel Feruță va facilita interacțiunea președintelui celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale, Khalilur Rhaman (Bangladesh) cu statele membre ONU și cu diverși actori implicați în eforturile de creștere a eficienței și eficacității organizației.

„Această numire reflectă expertiza profesională și contribuția substanțială a ambasadorului român la ONU la procesele vizând revitalizarea Adunării Generale și reforma organizației globale, precum și profilul consolidat și recunoscut al României, de susținător al multilateralismului eficient, având în centru ONU”, mai arată MAE.