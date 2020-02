MAE român solicită Ministerului de Externe al Marii Britanii să ia măsuri pentru sancționarea manifestărilor xenofobe la adresa românilor din Regatul Unit

Uniunea Europeană este pregătită să ofere Regatului Unit un acord comercial ”unic”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o intervenție susțină în plenul Parlamentului European, reunit la Strasbourg, dar a atenționat că orice acord implică ”obligații” pe care ambele părți trebuie să le respecte.

”Le transmitem prietenilor britanici: suntem pregătiți să discutăm despre diferite modele de acorduri comerciale. Dar toate aceste modele, indiferent pe care l-ați alege, au ceva în comun: acestea implică nu doar drepturi, dar și obligații de ambele părți. Când am convenit Declarația politică, ne-am dorit o relație comercială bazată pe zero tarife și zero cote pentru toate bunurile. Ceva ce nu am mai oferit nimănui niciodată. Un nou mod de a face comerț, o ambiție unică în termeni de acces la piața unică. Dar, desigur, acest lucru necesită garanții corespunzătoare privind concurența loială și protecția standardelor sociale, de mediu și de consum”, a menționat von der Leyen, în contextul în care miniștrii Afacerilor Europene ai statelor membre, care se vor reuni pe 25 februarie în Consiliul Afaceri Generale (CAG), urmează să aprobe planul european de negociere cu Londra, prezentat la 3 februarie de negociatorul-șef Michel Barnier, discuții care urmează să fie demarate la începutul lunii martie.

Președintele Comisiei Europene a salutat apelul recent al premierului britanic Boris Johnson ca Regatul Unit să devină ”un campion global al comerțului liber”.

”Sincer, aceste cuvinte sunt muzică pentru urechile noastre. (…) Într-un moment în care sistemul coemrcial bazat pe reguli este atât de contestat, avem nevoie de parteneții noștri să ni se alăture pentru a face sistemul mai echitabil și mai puternic”, lucru pentru care ”noi, europenii, am luptat mereu de-a lungul anilor”: ”un sistem comercial deschis, pe de o parte, și care este echitabil, pe de altă parte. (…) Acordurile de liber schimb trebuie să înlocuiască incertitudinea cu un set solid de reguli. Acestea creează noi piețe pentru întreprinderile mici și mijlocii. De pe urma acordurilor de liber schimb trebuie să beneficieze oamenii”, a mai spus von der Leyen, dând drept exemplu beneficiile acordurilor comerciale pe care le are Uniunea Europeană cu Japonia și Canada, ultimul fiind, de altfel, invocat și de premierul britanic Boris Johnson drept model pentru viitoarea relație comercială Bruxelles-Londra.

”Acestea nu doar că au dus la creșterea schimburilor bilaterale de bunuri, servicii, oameni și idei. Acestea sunt răspunzătoare și pentru creșterea standardelor dintr-o gamă largă de chestiuni, precum drepturi ale muncii sau din domeniul mediului”, a explicat președintele Comisiei Europene.

Acordul dintre UE și Canada, care a intrat provizoriu în vigoare în luna septembrie 2017, asigură eliminarea taxelor vamale la 98% dintre produsele (liniile tarifare) tranzacționate între UE și Canada, cel mai bun acces acordat vreodată unor companii din afara Canadei la piața achizițiilor publice din această țară (la nivel federal, provincial și municipal), avantaje în special pentru companiile mai mici, cel mai puțin în măsură să suporte costurile birocratice implicate de exportul către Canada.

La 17 iulie 2018, UE și Japonia au încheiat un acord de liber schimb care a creat o zonă de comerţ cu o populaţie de 600 de milioane de locuitori şi care produce o treime din PIB-ul global şi aproximativ 40% din comerţul global.

Acordul de parteneriat economic elimină marea majoritate a taxelor pe care le plătesc anual întreprinderile din UE care exportă în Japonia, în valoare de 1 miliard de euro, Japonia eliminând taxele vamale la 97 % din produsele importate din UE.

Pe de altă parte, Ursula von der Leyen și-a exprimat surprinderea cu privire la dorința lui Boris Johnson – expusă în discursul său în care și-a prezentat viziunea privind viitorul acord comercial cu UE – de a încheia un acord asemănător celui pe care blocul comunitar îl negociază cu Australia.

”Am fost puțin surprinsă să audc că premierul Regatului Unit vorbește despre modelul australian. Autralia, fără niciun dubiu, este un partener puternic. Dar Uniunea Europeană nu are nu acord comercial cu Australia. În prezent, comerțul este bazat pe regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Dacă aceasta este alegerea britanică, suntem în regulă cu acest lucru. (…) Desigur, Marea Britanie poate decide să se mulțumească cu mai puțin. Dar personal cred că ar trebui să fim mult mai ambițioși”, a spus von der Leyen, reluând un mesaj transmis și de comisarul european pentru Comerț, Phil Hogan.

La 22 mai 2018, sub președinția bulgară a Consiliului Uniunii Europene, miniştrii europeni ai Comerţului au autorizat Comisia Europeană să demareze negocierile în vederea încheierii unor acorduri de liber schimb cu Australia şi Noua Zeelandă.

Într-o conferință de presă în care a anunțat principiile după care se va ghida Bruxelles-ul în negocierile pe care le va purta cu Londra în cele 11 luni ale perioadei de tranziție care se încheie la 31 decembrie 2020, Michel Barnier a anunțat că Uniunea Europeană poate oferi Regatului Unit un acord comercial ”extrem de ambițios”, care să includă tarife și cote zero, dar și multe servicii, cu condiția ca Londra să respecte acum și în viitor standardele UE.

Barnier a a atenționat totuși că există anumite condiții pe care Regatul Unit trebuie să le respecte.

”Suntem pregătiți să oferim toate acestea chiar dacă știm că va exista o competiție puternică între Regatul Unit, vecinul nostru aflat în proximitate, și Uniunea Europeană. Competiția este normală. Dar, pentru că există această proximitatea geografică și interdependență economică, mandatul nostru specifică clar că această ofertă excepțională este condiționată de cel puțin două lucruri”, a subliniat negociatorul-șef al Uniunii Europene.

Primul aspect implică ”garanţii specifice şi eficiente pentru a asigura un teren de joc neted pe termen lung”, Barnier subliniind importanţa menţinerii concurenţei ”loiale şi deschise”.

Cel de-al doilea presupune că acordul de liber schimb trebuie să includă și un acord privind pescuitul.

Cu alte cuvinte, Londra va trebui să fie de acord cu a permite Uniunii Europene să aibă acces la apele sale pentru pescuit şi vice versa.