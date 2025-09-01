ROMÂNIA
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
Ministrul Afacerilor Externe din România precizează că primarul Chișinăului, Ion Ceban, asupra căruia se află o interdicție de acces în tot Spațiul Schengen, a putut călători în Italia în baza unei vize cu titlu limitat, care permite o singură intrare, valabilă doar pentru statul din Peninsula Italică.
„Ion Ceban, primarul orașului Chișinău, este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen. Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de către Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO”, detaliază MAE în precizările remise CaleaEuropeană.ro.
Explicațiile apar în contextul în care Ceban, lider al partidului Mișcarea Alternativă Națională, parte a Blocului Alternativa ce a intrat în cursa alegerilor parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, a postat un mesaj video pe rețeaua de socializare Facebook în care anunță ce se află în Italia, în spatele său profilându-se emblema istorico-arhitecturală din Roma: Colosseum.
La începutul lunii iulie, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a primit interdicție din partea MAE român de a intra pe teritoriul țării noastre, măsura restrictivă fiind valabilă și pentru Spațiul Schengen.
Citiți și: MAE: “Din motive de siguranța națională” România a dispus măsura nepermiterii intrării pe teritoriul național pentru primarul Chișinăului, Ion Ceban
Ministerul Afacerilor Externe a motivat decizia, care i se va aplica edilului Chișinăului pentru o perioadă de cinci ani, spunând că a fost adoptată din considerente de „securitate națională”.
ROMÂNIA
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România
Președintele Nicușor Dan a avut luni o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, aflat într-o vizită în România.
”Îi mulțumesc lui Manfred Weber pentru vizita de astăzi de la Cotroceni. Am avut o discuție consistentă cu președintele Partidului Popular European despre prioritățile comune: o Uniune Europeană sigură, stabilă și o economie competitivă. Vom continua să lucrăm împreună pentru a atinge aceste obiective. Am exprimat, totodată, aprecierea mea pentru sprijinul constant pe care PPE îl acordă României”, a scris șeful statului pe pagina sa de Facebook.
Întrevederea Dan – Weber este prima dintre cei doi după ce președintele român a fost invitat să participe, în ajunul Consiliului European de vară, la summit-urile a două familii politice europene, respectiv Partidul Popular European și formațiunea liberală Renew Europe, fiind pentru prima dată când un șef al statului român este curtat de două formațiuni politice paneuropene.
Inițial, Nicușor Dan a confirmat că va participa, în calitate de invitat, la reuniunile Partidului Popular European (PPE) care precedă summit-urile Consiliului European. Ulterior, el a explicat că s-a răzgândit în privința participării la reuniunile PPE și Renew Europe în marja Consiliului European de la Bruxelles, motivând că “nu ar fi fost politicos” să treacă de la o reuniune la alta în contextul în care la întâlnirile celor două familii politice europene care l-au invitat pe șeful statului român să participe se discută “chestiuni sensibile”.
Manfred Weber se află luni într-o vizită la București și a avut o întrevedere și cu premierul Ilie Bolojan, el participând și la o reuniune a Biroului Politic Național al PNL, partid afiliat la PPE.
Citiți și Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit luni, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile concentrându-se pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României.
Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european și în sprijinirea intereselor naționale în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene.
„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții pe care vom reacționa convergent: o Europă puternică și o Europă sigură pe flancul de est. În plan intern, discuțiile s-au axat pe susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar și pe implementarea proiectelor din PNRR, în special în domenii esențiale precum spitale și autostrăzi”, a declarat Ilie Bolojan, conform unui comunicat al Guvernului.
La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a evidențiat importanța unității europene în fața provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securității comune.
„Un prim element este stabilitatea, apoi vine creșterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor țărilor membre. Numai împreună putem garanta o Uniune Europeană puternică și sigură”, a spus el.
ROMÂNIA
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit luni, la sediul Guvernului, vizita președintelui Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, discuțiile concentrându-se pe teme europene majore, dar și pe aspecte ce țin de prioritățile interne ale României.
Premierul a subliniat că parteneriatul României cu Partidul Popular European, cea mai mare familie politică europeană, are un rol important în consolidarea proiectului european și în sprijinirea intereselor naționale în dialogul cu instituțiile Uniunii Europene.
„Pe componenta de politică europeană sunt două direcții pe care vom reacționa convergent: o Europă puternică și o Europă sigură pe flancul de est. În plan intern, discuțiile s-au axat pe susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar și pe implementarea proiectelor din PNRR, în special în domenii esențiale precum spitale și autostrăzi”, a declarat Ilie Bolojan, conform unui comunicat al Guvernului.
La rândul său, președintele PPE, Manfred Weber, a evidențiat importanța unității europene în fața provocărilor actuale, accentuând dimensiunea securității comune.
„Un prim element este stabilitatea, apoi vine creșterea economică, iar al treilea punct este securitatea. Este urgent nevoie de construirea unui pilon european de apărare, iar Scutul de Est al Europei nu este doar responsabilitatea României sau a statelor baltice, ci o responsabilitate comună a tuturor țărilor membre. Numai împreună putem garanta o Uniune Europeană puternică și sigură”, a spus el.
Discuțiile au subliniat importanța continuării acestui parteneriat, cu accent pe investiții, competitivitate și securitate, ca bază pentru o dezvoltare stabilă și sustenabilă pe termen lung.
La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Bolojan și Weber au participat anterior la sediul Partidului Național Liberal la o ședință a Biroului Politic Național al PNL. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în aceeași zi în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea în Parlament, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate care fac parte din pachetul al doilea de reformă cu scopul reducerii deficitului bugetar. Primul pachet de reformă, care a cuprins măsuri fiscale, a fost adoptat tot prin angajarea răspunderii în legislativ și a cuprins creșterea mai multor taxe, inclusiv a TVA-ului, de la 19 la 21%.
România, țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE, trebuie să prezinte Comisiei Europene până pe 15 octombrie măsuri concrete pentru reducerea deficitului și să limiteze ritmul de creștere a cheltuielilor nete, cu perspectiva de a se încadra în limitele convenite în planul fiscal-structural pe termen mediu pe șapte ani convenit cu UE până în 2030.
ROMÂNIA
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, inaugurarea primului Centru de Aport Voluntar (CAV) din România, în județul Timiș, realizat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Astăzi am fost la Dumbrăviţa, alături de primarul Horia Bugarin, unde a fost inaugurat primul CAV din România din fondurile europene prin PNRR”, a scris Buzoianu.
Noul centru va deservi peste 20.000 de locuitori, care vor avea acum un spațiu dedicat pentru depozitarea deșeurilor greu de colectat până acum.
„Vorbim, de exemplu, de mobilă, deșeuri periculoase, anvelope, electrocasnice mici și mari, fier, textile, deșeuri rezultate din construcții, deșeuri vegetale. Aproximativ 1600 de tone de deșeuri pe an vor fi gestionate prin acest centru și nu vor mai ajunge să otrăvească o comunitate întreagă”, a explicat ministrul.
Ea a subliniat că proiectul reprezintă un exemplu concret de responsabilitate: „Așa arată interesul față de comunitate. Așa arată să-ți pese pe bune de sănătatea oamenilor. Felicitări, Horia!”
Potrivit ministrului, 300 de centre similare vor fi finanțate prin PNRR, în urma negocierilor purtate de Ministerul Mediului.
„La Ministerul Mediului am reușit să negociem ca 300 astfel de centre să mai fie în continuare finanțate prin PNRR. Vom propune în Guvern, pentru restul de centre care fuseseră contractate prin PNRR și au fost tăiate de Comisia Europeană la negocieri, surse alternative de finanțare pentru că înțelegem nevoia uriașă a primarilor de infrastructură de gestionare a acestor deșeuri”, a precizat Buzoianu.
Ministrul a adăugat că, deși responsabilitatea gestionării deșeurilor aparține autorităților locale, va sprijini în continuare aceste proiecte de la nivel central: „Voi face tot ce pot pentru a sprijini de la nivel central aceste proiecte!”, a punctat ea.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe Manfred Weber: Președintele a apreciat “sprijinul constant” al PPE pentru România
Premierul Bolojan și președintele PPE au discutat despre susținerea României în relația cu Comisia Europeană privind deficitul bugetar
Comisia Europeană va examina inițiativa cetățenească care solicită sprijin financiar din partea UE pentru avorturi sigure și accesibile
Avionul Ursulei von der Leyen a fost vizat de un bruiaj în Bulgaria, cu Rusia suspectă de acest incident. Șefa Comisiei Europene își încheie luni în România turneul pe flancul estic
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
În contextul vizitei Ursulei von der Leyen în țara noastră, vicepreședintele PE, Victor Negrescu, prezintă cinci solicitări pentru ca România să se prezinte cu „o voce clară în relația cu Bruxelles-ul”
Friedrich Merz „nu-și face iluzii” cu privire la probabilitatea unui armistițiu în Ucraina: Prioritatea absolută este sprijinirea armatei ucrainene
Franța califică drept „inacceptabile și nerespectuoase” recentele tentative de ingerință în Groenlanda și anunță un proiect comun de „cartografiere a resurselor de subsol” ale teritoriului autonom danez
Primul centru CAV pentru gestionarea deșeurilor, inaugurat la Dumbrăvița. Diana Buzoianu: Alte 300 de centre vor fi finanțate prin PNRR
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE6 days ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE3 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA5 days ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- POLITICĂ4 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent