MAE: România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Acordul din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat pentru a utiliza baze din România

România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu, iar acordul bilateral din anul 2006 oferă Statelor Unite cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu, a transmis, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, potrivit căruia autoritățile române au luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE iranian.

“Am luat notă de afirmațiile purtătorului de cuvânt al MAE Iran, context în care facem următoarele precizări: Acordul bilateral de acces din 2006 oferă SUA cadrul legal garantat de a utiliza baze militare din România cu titlu continuu”, a explicat Țărnea.

Oficialul MAE a mai punctat că România găzduiește de mai bine de 10 ani capabilități de apărare antirachetă împotriva unor amenințări din afara spațiului euro-atlantic, punctând că “sistemul are caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform Cartei ONU”.

Totodată, purtătorul de cuvânt al MAE a subliniat că “România nu este parte a conflictului” și că “prioritatea noastră este efortul diplomatic pentru de-escaladare, pentru care am pledat încă din prima zi a conflictului”.

MAE a condamnat din nou atacurile Iranului împotriva statelor vecine și a solicitat Teheranului să înceteze.

“În același timp, condamnăm atacurile complet nejustificate ale Iranului împotriva statelor din regiunea Golfului și mulțumim acestora din urmă pentru că i-au protejat și pe cetățenii noștri prezenți în țările lor. Solicităm Iranului să înceteze aceste atacuri, care pun în pericol vieți omenești și conduc la degradarea securității și a economiei globale”, a conchis Andrei Țărnea.

Parlamentul a aprobat săptămâna scrisoarea președintelui Nicușor Dan referitoare la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

Anterior, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a discutat dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, iar solicitarea în acest sens a fost transmisă Parlamentului pentru aprobare, a anunțat președintele Nicușor Dan.

Citiți și Îi asigur pe români că țara este și va fi mai sigură, afirmă Nicușor Dan după ședința CSAT. Parlamentul va vota cererea SUA de dislocare a unor echipamente și forțe militare americane în România

Președintele Nicușor Dan a declarat la finalul săptămânii trecute că România rămâne o țară sigură și că prezența capabilităților și militarilor americani pe teritoriul național va consolida și mai mult securitatea statului, respingând temerile apărute în spațiul public după decizia Parlamentului privind echipamentele defensive americane.