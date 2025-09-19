INTERNAȚIONAL
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010.
România a participat activ în cadrul Conferinței Generale, prezența ministrului afacerilor externe reflectând angajamentul țării noastre de a sprijini obiectivele AIEA și de a promova cooperarea internațională în domeniul nuclear, în beneficiul dezvoltării continue a proiectelor nucleare civile și al securității globale.
Alegerea țării noastre în Consiliul Guvernatorilor este o recunoaștere a expertizei acumulate de România în peste 60 de ani de activitate în sectorul nuclear civil, printre realizările notabile în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare fiind Centrala Nucleară de la Cernavodă, institutele românești de cercetare în domeniu, precum și proiectele de investiții inovatoare pentru un viitor durabil, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs).
În această calitate, România, prin Reprezentantul Permanent pe lângă Organizațiile de la Viena, va contribui activ la procesul decizional al Agenției, privind atât dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cât și consolidarea standardelor de securitate nucleară, siguranță radiologică și garantare a respectării obligațiilor de neproliferare.
„Am promovat activ această candidatură în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la începutul săptămânii la Viena și în discursul la Conferința Generală a Agenției. Felicit echipa MAE care a lucrat pentru această reușită. Urmează doi ani intenși, dosarele din acest domeniu sunt complexe și cu implicații majore dincolo de o regiune sau alta. Pentru România, sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare alături de parteneri strategici. Am încredere că ne vom achita cu brio de acest mandat. Pe problematici specifice vom lucra cu ministerul Energiei, CNCAN și ANDR”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.
Consiliul Guvernatorilor, format din 35 de membri, este unul dintre principalele organe de conducere ale AIEA, cu rol esențial în orientarea strategică a activității Agenției, în supravegherea implementării programelor și în adoptarea deciziilor-cheie privind politicile internaționale în domeniul nuclear.
România a deținut 9 mandate în BoG de la înființarea Agenției, ultimul în 2008-2010 (1957-1959, 1963-1965, 1971-1973, 1977-1979, 1981-1983, 1991-1993, 1995-1997, 2001-2003, 2008-2010).
NATO
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
Trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei, stat membru al NATO și UE, au raportat mass-media locale, într-o acțiune a Moscovei de-a lungul frontierei estice a Alianței Nord-Atlantice, informațiile fiind confirmate de autoritățile de la Tallinn, potrivit Euronews.
Avioanele nu aveau comunicații radio bidirecționale cu controlul traficului aerian estonian și nu aveau planuri de zbor, au spus mass-media locale.
„Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna pentru mass-media locală.
„Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent de îndrăzneață. Testarea tot mai intensă a frontierelor și agresivitatea Rusiei trebuie să primească un răspuns prin întărirea rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat Tsahkna.
Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
La o zi distanță, o dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, iar piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Ministerul Apărării Naționale a precizat ulterior, într-un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Incursiunile rusești în spațiul aerian al țărilor NATO și UE au fost evocate vineri și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei.
INTERNAȚIONAL
“Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!”
Un afiș dintr-un magazin german care interzicea accesul evreilor a stârnit indignarea localnicilor și a oficialilor, fiind comparat cu mesajele afișate pe străzile Germaniei în timpul celui de-al Treilea Reich, relatează publicația Times of Israel.
„EVREII sunt interziși aici!!!!”, se putea citi pe afișul din Flensburg, care între timp a fost înlăturat după mai multe plângeri depuse la poliție. „Nimic personal. Nici măcar antisemitism. Pur și simplu nu vă suport.”
Ambasadorul Israelului în Germania, Ron Prosor, a scris joi pe X că „Anii 1930 s-au întors”, exprimându-și speranța ca evreii și toate celelalte grupuri să stea departe de magazin. „Este aceeași ură veche, doar cu alt font”, a continuat el.
„Nu a fost niciodată vorba despre sionism. A fost întotdeauna vorba despre viața evreiască. Și nu se termină niciodată inofensiv”, a adăugat Prosor.
The 1930s are back!
In Flensburg, “No Jews allowed” signs are hanging in shop windows again—in 2025. Just like back then in the streets, cafés, and shops of the 1930s.
That’s exactly how it started—step by step, sign by sign. It’s the same old hatred, just in a different font.… https://t.co/9gRURFKeWV
— Ambassador Ron Prosor (@Ron_Prosor) September 18, 2025
Comisarul Germaniei pentru antisemitism, Felix Klein, a declarat pentru Die Welt că „acesta este antisemitism în forma sa cea mai pură și, desigur, există referințe directe la epoca nazistă, când evreii erau boicotați și existau multe astfel de afișe.”
Alți oficiali locali și federali au condamnat de asemenea afișul, iar Parchetul a deschis o anchetă, a relatat presa germană.
Ministrul Educației din Germania, Karin Prien, care este evreică, a denunțat „antisemitismul flagrant” și a cerut o „represiune dură”.
Afișul a fost observat pentru prima dată miercuri după-amiază. Până joi, acesta fusese dat jos, iar vitrina magazinului prezenta acum mesaje mâzgălite precum „Fuck Nazis” și „Nazis Out”, potrivit presei locale.
Proprietarul magazinului, care vinde cărți și obiecte gotice de anticariat, a fost citat de Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag apărând afișul, spunând că l-a pus ca răspuns la războiul din Gaza.
„Evreii trăiesc în Israel și nu pot să-mi dau seama dintre ei cine este pentru și cine este împotriva atacurilor”, a declarat acesta.
Scandalul în jurul afișului a izbucnit la o zi după ce cancelarul german Friedrich Merz avertizase că critica la adresa Israelului este folosită din ce în ce mai des în Germania ca pretext pentru a alimenta ura împotriva evreilor, subliniind că antisemitismul a „devenit mai zgomotos, mai deschis, mai obraznic, aproape zilnic mai violent” de la masacrul condus de Hamas pe 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.
CONSILIUL EUROPEAN
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, se va deplasa la New York pentru a reprezenta Uniunea Europeană la cea de-a 80-a ediție a Săptămânii la nivel înalt a Organizației Națiunilor Unite, care va avea loc în perioada 21-25 septembrie 2025.
Potrivit unui comunicat al Consiliului European, el va susține un discurs în cadrul Adunării Generale a ONU în numele UE la 25 septembrie și va lua cuvântul în fața Consiliului de Securitate al ONU la 24 septembrie.
În cadrul primei sale participări la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în calitate de președinte al Consiliului European, Costa va reafirma angajamentul UE față de ONU, multilateralism, respectarea dreptului internațional și recunoașterea legăturilor intrinseci dintre pace și securitate, drepturile omului și dezvoltarea durabilă.
„În contextul în care forța militară, coerciția politică și presiunea economică pun la încercare ordinea internațională bazată pe norme, instaurată după cel de-al Doilea Război Mondial, în timpul căreia a fost lansat proiectul de integrare europeană și au fost create Națiunile Unite, avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism. Avem nevoie de dreptul internațional, avem nevoie de instituții comune și avem nevoie de ONU. Alternativa ar fi haosul și războiul. UE este și va rămâne un partener de nădejde al ONU și al multilateralismului, sprijinind reformele menite să o facă mai eficientă, mai incluzivă și mai bine pregătită să servească cetățenii în fața provocărilor actuale și viitoare”, a declarat Costa.
Pe lângă discursurile sale în cadrul Adunării Generale și în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, în numele UE, președintele Costa va participa, de asemenea, la Conferința internațională la nivel înalt pentru soluționarea pașnică a problemei Palestinei și punerea în aplicare a soluției bazate pe existența a două state, organizată de Franța și Arabia Saudită, care va avea loc la 22 septembrie.
La 25 septembrie, președintele Costa va găzdui o reuniune cu liderii țărilor insulare din Pacific, în marja Adunării Generale a ONU. Președintele Consiliului European va participa, de asemenea, la tradiționala reuniune a șefilor de stat și de guvern ai UE și ONU și la reuniunea trilaterală UE-ONU-Uniunea Africană din 21 septembrie și va lua parte la o serie de evenimente conexe și reuniuni bilaterale.
România va fi reprezentată de ministrul de externe la Adunarea Generală de 80 de ani de la crearea ONU.
Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU s-a deschis la 9 septembrie 2025. Prima zi a dezbaterii generale la nivel înalt va fi marți, 23 septembrie, având ca temă principală „Mai bine împreună: 80 de ani și mai mult pentru pace, dezvoltare și drepturile omului”.
Din 1974, UE are statutul de observator permanent la Adunarea Generală a ONU.
În urma adoptării unei rezoluții a Adunării Generale a ONU în mai 2011, UE a primit una dintre primele oportunități de a lua cuvântul printre alte grupuri importante și poate fi reprezentată de reprezentanții externi ai UE.
Din 2011, președintele Consiliului European s-a adresat Adunării Generale în numele UE.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia
“Anii 1930 s-au întors” în Germania, denunță ambasadorul Israelului după ce un magazin din Flensburg a afișat mesajul “EVREII sunt interziși aici!!!!”
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”
Spania sprijină eforturile UE de a utiliza activele rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina și de a elimina importurile de gaze din Rusia
Eurodeputatul Dan Motreanu cere liberalizarea totală a exporturilor din R. Moldova în UE: Am votat toate măsurile de extindere a comerțului dintre cele două părți
Ministrul Economiei: Preocuparea este să extragem toată suma din SAFE pentru apărare în condiții comerciale corecte și avantajoase
„Avem nevoie mai mult ca oricând de multilateralism” pentru că „alternativa ar fi haosul și războiul”, este mesajul cu care va merge președintele Consiliului European la Adunarea Generală a ONU
Alexandru Nazare, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.4 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- ROMÂNIA3 days ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- ROMÂNIA1 week ago
Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning organizează pe 22 septembrie conferința „Alegeri în Republica Moldova: continuitatea drumului european”