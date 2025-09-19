MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani

România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010.

România a participat activ în cadrul Conferinței Generale, prezența ministrului afacerilor externe reflectând angajamentul țării noastre de a sprijini obiectivele AIEA și de a promova cooperarea internațională în domeniul nuclear, în beneficiul dezvoltării continue a proiectelor nucleare civile și al securității globale.

Alegerea țării noastre în Consiliul Guvernatorilor este o recunoaștere a expertizei acumulate de România în peste 60 de ani de activitate în sectorul nuclear civil, printre realizările notabile în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare fiind Centrala Nucleară de la Cernavodă, institutele românești de cercetare în domeniu, precum și proiectele de investiții inovatoare pentru un viitor durabil, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs).

În această calitate, România, prin Reprezentantul Permanent pe lângă Organizațiile de la Viena, va contribui activ la procesul decizional al Agenției, privind atât dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cât și consolidarea standardelor de securitate nucleară, siguranță radiologică și garantare a respectării obligațiilor de neproliferare.

„Am promovat activ această candidatură în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la începutul săptămânii la Viena și în discursul la Conferința Generală a Agenției. Felicit echipa MAE care a lucrat pentru această reușită. Urmează doi ani intenși, dosarele din acest domeniu sunt complexe și cu implicații majore dincolo de o regiune sau alta. Pentru România, sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare alături de parteneri strategici. Am încredere că ne vom achita cu brio de acest mandat. Pe problematici specifice vom lucra cu ministerul Energiei, CNCAN și ANDR”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.

Consiliul Guvernatorilor, format din 35 de membri, este unul dintre principalele organe de conducere ale AIEA, cu rol esențial în orientarea strategică a activității Agenției, în supravegherea implementării programelor și în adoptarea deciziilor-cheie privind politicile internaționale în domeniul nuclear.

România a deținut 9 mandate în BoG de la înființarea Agenției, ultimul în 2008-2010 (1957-1959, 1963-1965, 1971-1973, 1977-1979, 1981-1983, 1991-1993, 1995-1997, 2001-2003, 2008-2010).