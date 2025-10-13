MAE salută acordul ”istoric” din Orientul Mijlociu: ”Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, transmite EFE, potrivit Agerpres.

De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.

„Este pentru prima dată când văd că toată lumea este unită. Toți sunt de acord cu această înțelegere. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus președintele american, adăugând că „războiul s-a terminat”.

Întrebat dacă este încrezător că încetarea focului va fi respectată, Trump a afirmat: „Da, cred că va rezista. Oamenii s-au săturat. A durat secole”, scrie Euronews.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat, subliniind că întoarcerea ostaticilor israelieni reprezintă „un moment de bucurie pură” pentru familiile acestora și un prilej de ușurare pentru întreaga comunitate internațională.

„Înseamnă că o pagină poate fi întoarsă. Un nou capitol poate începe. Europa sprijină pe deplin planul de pace negociat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia. Finalizarea acordului care pune capăt războiului astăzi la Sharm el-Sheikh va fi o etapă istorică”, a scris von der Leyen, pe X.

The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families. And a moment of relief for the entire world. It means that a page can be turned. A new chapter can begin. Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025

Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la succesul acordului cu toate instrumentele disponibile, oferind în mod special sprijin pentru guvernanță și pentru reformarea Autorității Palestiniene.

„Vom fi o forță activă în cadrul Grupului Donatorilor pentru Palestina și vom furniza finanțare din partea UE pentru reconstrucția Gazei”, a adăugat aceasta.

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că eliberarea ostaticilor reprezintă un succes major pentru diplomație și o etapă crucială în direcția păcii, menționând că președintele american Donald Trump a făcut posibilă această realizare.

„Ziua de astăzi marchează un moment rar de speranță în Orientul Mijlociu. Asigurarea păcii în Gaza va fi extrem de complexă. Pentru a avea succes, planul de pace necesită un sprijin internațional puternic. UE este pregătită să își aducă contribuția. Miercuri, se va relua o misiune civilă de monitorizare a trecerii frontierei între Gaza și Egipt. Această misiune poate juca un rol important în sprijinirea încetării focului”, a scris Kallas, pe X.

Today marks a rare moment of hope in the Middle East. The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible. Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va fi implicată în fiecare etapă a planului președintelui Trump, alături de partenerii arabi pe care i-a sprijinit în eforturile de mobilizare.

„Împărtășesc bucuria familiilor și a poporului israelian, întrucât șapte ostatici tocmai au fost predați Crucii Roșii. Echipa mea și cu mine ne-am întâlnit recent cu părinții lor. Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal sunt în siguranță. În curând, vor fi liberi. Odată cu eliberarea lor – și a celorlalte treisprezece ostatici așteptați în această dimineață – pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Gaza și pentru regiune”, a scris Macron, pe X.

I share the joy of the families and of the Israeli people as seven hostages have just been handed over to the Red Cross. My team and I had recently met their parents. Eitan Mor, Gali and Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel and Guy Gilboa-Dalal are safe.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025

Armata va duce ostaticii la baza Reim, situată lângă granița cu Fâșia Gaza, pe teritoriul israelian, unde li se va face o evaluare medicală și se vor putea reuni cu familiile lor.

Începând de astăzi, echipele CICR vor primi ostaticii reținuți în Gaza și îi vor preda autorităților israeliene. Într-o operațiune separată, echipele CICR vor transfera deținuți palestinieni reținuți în centre de detenție israeliene către Gaza și Cisiordania.

De asemenea, CICR a menționat că „va facilita transferul rămășițelor celor decedați pentru ca familiile să îi poată înmormânta pe cei dragi cu demnitate”.