Connect with us

INTERNAȚIONAL

MAE salută acordul ”istoric” din Orientul Mijlociu: ”Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”

Published

42 minutes ago

on

© Ministerul Afacerilor Externe

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj de solidaritate și speranță după eliberarea mai multor ostatici în Gaza, în urma semnării acordului istoric de încetare a focului în Orientul Mijlociu. 

„Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi, după ce ostaticii au fost eliberați după mai bine de doi ani de capitivitate în Gaza. Împărtășim bucuria lor”, a declarat ministrul. Aceasta a subliniat că printre persoanele eliberate se află și un cetățean israelian cu rădăcini românești, Guy Gilboa-Dalal. 

Oana Țoiu a adăugat că veștile de astăzi marchează „finalizarea unei etape critice în acordul privind încetarea focului”, exprimându-și speranța că „și ceilalți ostatici vor fi eliberați curând”.

Șefa diplomației române a subliniat că lumea poate spera acum „la o tranziție către pace și reconstrucție, pe baza planului mediat de SUA, Qatar, Egipt și Turcia și susținut de țările din regiune și de Europa”.

„România salută finalizarea în cursul zilei de azi, la Sharm El Sheikh, a acordului istoric care pune capăt războiului. România va rămâne un partener activ și un susținător al procesului de pace din Orientul Mijlociu”, a conchis ministrul Oana Țoiu.

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață.

Citiți și: Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”

De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.

Related Topics:

Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

INTERNAȚIONAL

Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”

Published

1 hour ago

on

October 13, 2025

By

© European Union, 2017/ Source: EC - Audiovisual Service

Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii toți ostaticii rămați în Fâșia Gaza, nemaiavând în prezent sub controlul său niciun captiv în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, transmite EFE, potrivit Agerpres.

De asemenea, în Orientul Mijlociu a ajuns în această dimineață și președintele american Donald Trump. Înainte de a se îmbarca spre Orientul Mijlociu, Donald Trump a declarat că este optimist și că „pacea a venit în Gaza”.

„Este pentru prima dată când văd că toată lumea este unită. Toți sunt de acord cu această înțelegere. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus președintele american, adăugând că „războiul s-a terminat”.

Întrebat dacă este încrezător că încetarea focului va fi respectată, Trump a afirmat: „Da, cred că va rezista. Oamenii s-au săturat. A durat secole”, scrie Euronews

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat, subliniind că întoarcerea ostaticilor israelieni reprezintă „un moment de bucurie pură” pentru familiile acestora și un prilej de ușurare pentru întreaga comunitate internațională.

„Înseamnă că o pagină poate fi întoarsă. Un nou capitol poate începe. Europa sprijină pe deplin planul de pace negociat de Statele Unite, Qatar, Egipt și Turcia. Finalizarea acordului care pune capăt războiului astăzi la Sharm el-Sheikh va fi o etapă istorică”, a scris von der Leyen, pe X.

Von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la succesul acordului cu toate instrumentele disponibile, oferind în mod special sprijin pentru guvernanță și pentru reformarea Autorității Palestiniene.

„Vom fi o forță activă în cadrul Grupului Donatorilor pentru Palestina și vom furniza finanțare din partea UE pentru reconstrucția Gazei”, a adăugat aceasta.

La rândul său, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că eliberarea ostaticilor reprezintă un succes major pentru diplomație și o etapă crucială în direcția păcii, menționând că președintele american Donald Trump a făcut posibilă această realizare.

„Ziua de astăzi marchează un moment rar de speranță în Orientul Mijlociu. Asigurarea păcii în Gaza va fi extrem de complexă. Pentru a avea succes, planul de pace necesită un sprijin internațional puternic. UE este pregătită să își aducă contribuția. Miercuri, se va relua o misiune civilă de monitorizare a trecerii frontierei între Gaza și Egipt. Această misiune poate juca un rol important în sprijinirea încetării focului”, a scris Kallas, pe X.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Franța va fi implicată în fiecare etapă a planului președintelui Trump, alături de partenerii arabi pe care i-a sprijinit în eforturile de mobilizare.

„Împărtășesc bucuria familiilor și a poporului israelian, întrucât șapte ostatici tocmai au fost predați Crucii Roșii. Echipa mea și cu mine ne-am întâlnit recent cu părinții lor. Eitan Mor, Gali și Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel și Guy Gilboa-Dalal sunt în siguranță. În curând, vor fi liberi. Odată cu eliberarea lor – și a celorlalte treisprezece ostatici așteptați în această dimineață – pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Gaza și pentru regiune”, a scris Macron, pe X.

 

Armata va duce ostaticii la baza Reim, situată lângă granița cu Fâșia Gaza, pe teritoriul israelian, unde li se va face o evaluare medicală și se vor putea reuni cu familiile lor.

Începând de astăzi, echipele CICR vor primi ostaticii reținuți în Gaza și îi vor preda autorităților israeliene. Într-o operațiune separată, echipele CICR vor transfera deținuți palestinieni reținuți în centre de detenție israeliene către Gaza și Cisiordania.

De asemenea, CICR a menționat că „va facilita transferul rămășițelor celor decedați pentru ca familiile să îi poată înmormânta pe cei dragi cu demnitate”. 

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Șefa diplomației UE efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin

Published

1 hour ago

on

October 13, 2025

By

© European Union, 2025

Înaltul Reprezentant al UE pentru politică de securitate și afaceri externe, Kaja Kallas, a ajuns în această dimineață la Kiev, pentru a discuta cu autoritățile ucrainene despre sprijinul financiar și militar al Uniunii Europene, dar și cu privire la securitatea sectorului energetic al Ucrainei, în contextul începerii sezonului rece.

De asemenea, șefa diplomației UE a anunțat că pe agenda discuțiilor se află și „tragerea la răspundere a Rusiei pentru crimele de război comise.”

„Ucrainenii inspiră lumea cu curajul lor. Rezistența lor necesită sprijinul nostru deplin”, a transmis înaltul oficial european la sosirea în Ucraina. 


În urmă cu trei săptămâni, președinta Comisiei Europene a prezentat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, urmând ca acesta să fie adoptat și de statele UE. 

Citiți și: Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei: “A venit timpul să închidem robinetul. Interzicem importurile de gaz natural lichefiat rusesc în Europa”

Pachetul — al 19-lea impus Moscovei de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani — include o interdicție asupra importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia în UE, un plafon de 47,60 dolari pentru petrol, înghețarea activelor unor companii și noi sancțiuni împotriva așa-numitei „flote fantomă” de nave vechi care transportă petrol rusesc cu încălcarea restricțiilor G7.

Liderii europeni au promis că vor menține presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, pe fondul intensificării eforturilor diplomatice de a forța Kremlinul să negocieze.

Totuși, oficiali europeni au recunoscut sub protecția anonimatului că cele mai eficiente măsuri ar fi posibile doar dacă Statele Unite ar accepta restricții economice mai dure și o aplicare mai strictă.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

Dorin Recean anunță că nu va mai fi prim-ministru în noul Guvern al R. Moldova: Am avut un mandat clar de a asigura securitatea și ordinea constituțională

Published

2 hours ago

on

October 13, 2025

By

© Guvernul Republicii Moldova

Prim-ministrul Republicii Dorin Recean a anunțat luni că nu va continua în funcție după instalarea noului cabinet guvernamental și că își va încheia mandatul de prim-ministru odată cu desemnarea Guvernului ca urmare a alegerilor parlamentare.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care este în același timp și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, câștigător al alegerilor parlamentare.

“Sunt onorat de încrederea pe care PAS mi-o oferă și intenția partidului de a-mi oferi mandatul de prim-ministru în continuare. Însă decizia mea – o decizie personală – este alta. M-am implicat acum 2 ani și jumătate cu un mandat foarte clar – un mandat de a asigura securitatea și ordinea constituțională. Nu am avut niciodată intenția să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu această nouă etapă în care intră țara noastră. Sper că ceea ce am reușit să facem împreună va așeza Moldova în rândul statelor puternice ale lumii. Iar pentru aceasta este nevoie ca următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică. Nu voi continua să mă implic în viața politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul Guvern, desigur, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, nu voi ezita niciodată să ajut dacă voi putea”, a declarat Recean, potrivit TVR Moldova.

 

Dorin Recean este prim-ministru al Republicii Moldova din luna februarie 2023.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.

Anterior, Recean a deținut funcția de consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, cea de secretar al Consiliului Suprem de Securitate (CSS) și a fost ministru de interne în Guvernul Filat.

Continue Reading

Facebook

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Advertisement
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI5 minutes ago

Dan Motreanu a co-semnat și votat în PE un amendament prin care țările UE trebuie să se asigure că produsele europene au prioritate în cadrul contractelor de achiziții publice pentru produse agroalimentare
ROMÂNIA16 minutes ago

Curtea de Conturi recomandă CNAS adaptarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate la cerințele actuale de digitalizare în contextul procesului de modernizare finanțat prin PNRR
INTERNAȚIONAL42 minutes ago

MAE salută acordul ”istoric” din Orientul Mijlociu: ”Familiile din Israel îi pot îmbrățișa, în sfârșit, pe cei dragi”
CONSILIUL UE50 minutes ago

Comerțul UE-Ucraina: Consiliul UE decide reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru mai multe produse agroalimentare
INTERNAȚIONAL1 hour ago

Uniunea Europeană și Statele Unite salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas: „Pacea devine posibilă pentru regiune”
U.E.1 hour ago

Franța: Premierul Sébastien Lecornu își prezintă marți declarația de politică generală în Parlament, pe fondul presiunilor pentru suspendarea reformei pensiilor
INTERNAȚIONAL1 hour ago

Șefa diplomației UE efectuează o nouă vizită de lucru la Kiev: Rezistența ucrainenilor necesită sprijinul nostru deplin
COMISIA EUROPEANA2 hours ago

Cu câteva săptămâni înainte de COP30, comisarul european pentru climă critică Beijingul că nu face suficient pentru combaterea schimbărilor climatice
REPUBLICA MOLDOVA2 hours ago

Dorin Recean anunță că nu va mai fi prim-ministru în noul Guvern al R. Moldova: Am avut un mandat clar de a asigura securitatea și ordinea constituțională
U.E.3 hours ago

Noul ambasador al Israelului la UE pledează pentru ridicarea sancțiunilor europene împotriva țării sale, în contextul armistițiului în Gaza: „Prețuim foarte mult relația noastră cu UE”

U.E.6 days ago

Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
COMISIA EUROPEANA1 week ago

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
INTERVIURI1 week ago

VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
REPUBLICA MOLDOVA2 weeks ago

Aclamată de liderii europeni, Maia Sandu a venit la summitul Comunității Politice Europene “cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova la UE”
COMISIA EUROPEANA2 weeks ago

Von der Leyen îndeamnă statele membre să „treacă la fapte” pentru consolidarea competitivității UE: Trebuie să dărâmăm barierele din Piața Unică și să folosim acest potențial uriaș
ROMÂNIA2 weeks ago

Ministrul Economiei cere măsuri europene specifice pentru protejarea industriilor din țările de graniță ale UE: Este necesar să oferim garanții pentru a putea concura în mod loial
ROMÂNIA2 weeks ago

“Cât de sus să fie ștacheta?”, întreabă Nicușor Dan referitor la extinderea UE: Acum 20 de ani, România nu era pregătită să intre în UE, dar decizia a fost corectă
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI2 weeks ago

Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
U.E.2 weeks ago

Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
SUA3 weeks ago

Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei

Trending