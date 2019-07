MAE salută numirea ambasadorului Cornel Feruță în fruntea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică: Experiența și expertiza sa vor contribui la consolidarea rolului AIEA la nivel internațional

Ministerul Afacerilor Externe salută decizia Consiliul Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) din 25 iulie 2019, prin care ambasadorul Cornel Feruță a fost desemnat în funcția de Director General interimar al Agenției de la Viena, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Potrivit sursei citate, Ministerul Afacerilor Externe își exprimă convingerea că experiența și expertiza ambasadorului Feruță vor contribui la consolidarea rolului important al AIEA la nivel internațional.

Congratulations to Ambassador @CornelFeruta for the appointment as Acting Director General of the #IAEA. @MAERomania wishes you success!

— MFA Romania (@MAERomania) July 25, 2019