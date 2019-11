MAE salută raportul think tank-ului CEPA de la Washington privind consolidarea flancului estic al NATO printr-o strategie comună Marea Neagră – Marea Baltică

Ministerul Afacerilor Externe salută raportul ”Strengthening NATO’s Eastern Flank – A Strategy for Baltic – Black Sea Coherence”, realizat și publicat de prestigioasa organizație Center for European Policy Analysis (CEPA) din Washington, singurul think tank din capitala SUA dedicat problematicii Europei Centrale și de Est.

”Raportul reprezintă o contribuție utilă și valoroasă pentru facilitarea înțelegerii și aprofundarea cunoașterii situației de securitate pe Flancul Estic și a rolului NATO în regiunea Mării Negre și regiunea Mării Baltice și a rezultat inclusiv în urma unei cooperări apropiate dintre CEPA și instituțiile de resort din România”, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Raportul sintetizează și avansează sugestii pertinente pentru gestionarea eficace a provocărilor de pe Flancul Estic al NATO, cu propuneri care țin cont de specificul și dinamica evoluțiilor cu relevanță aparte pentru regiunea menționată.

Raportul CEPA poate fi consultat și descărcat aici.

România împărtășește evaluarea conform căreia, dată fiind menținerea unei situații de securitate complexe în aceste regiuni, este importantă continuarea procesului de adaptare a posturii NATO de descurajare și apărare, iar cooperarea strânsă cu țările partenere din vecinătatea estică trebuie să rămână o prioritate pentru Alianță. România va continua să se implice activ în vederea implementării depline a deciziilor aliate relevante și în promovarea unei abordări strategice unitare și pe termen lung a NATO cu privire la Flancul Estic.

De altfel, săptămâna aceasta la Bruxelles, în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din statele membre NATO, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanța continuării procesului de adaptare a NATO și a implementării depline a deciziilor aliate referitoare la regiunea Mării Negre și a asigurării unor contribuții sporite din partea aliaților în vederea consolidării posturii aliate de descurajare și apărare în această regiune, în plan terestru, maritim și aerian.

Mai mult, în marja ministerialei nord-atlantice, șeful diplomației române a avut și o întrevedere bilaterală cu omologul american Mike Pompeo, contextul în care cei doi oficiali au discutat despre sporirea prezenței navale aliate la Marea Neagră. Discuțiile au avut loc și condițiile implementării pachetului privind Marea Neagră, adoptat de miniştrii de Externe aliaţi în luna aprilie a acestui an, la Washington.

Ministerul Afacerilor Externe reiterează, în contextul raportului CEPA, interesul de a continua dialogul și cooperarea cu organizații din mediul non-guvernamental și academic, inclusiv la nivel internațional, în vederea aprofundării dezbaterii publice cu privire la principalele teme aflate pe agenda de securitate regională și internațională.

În egală măsură, unul dintre autorii raportului este generalul american în rezervă Ben Hodges, fost comandament al forțelor americane în Europa, cel care a afirmat recent pentru presa ucraineană că NATO trebuie să își formeze o idee clară că regiunea Mării Negre este la fel de importantă pentru securitatea europeană precum este și Marea Baltică.

Șefii de stat și de guvern din țările membre ale NATO se întrunesc în perioada 3-4 decembrie, la Londra, pentru o reuniune specială care să marcheze cei 70 de ani de la înființarea Alianței. În ce privește Marea Neagră, NATO a realizat progrese substanțiale prin deciziile adoptate la reuniunile și summit-urile din ultimii ani.